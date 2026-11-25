Bác sĩ luân phiên về y tế cơ sở TP.HCM được hỗ trợ 8-30 triệu đồng mỗi tháng tùy trình độ chuyên môn và địa bàn công tác, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao.

Trạm y tế cần nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Ảnh minh hoạ: Việt Linh.

Bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ hoặc chuyên khoa II khi luân phiên đến đặc khu Côn Đảo có thể nhận khoản hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi tháng. Đây là mức hỗ trợ cao nhất trong chính sách thu hút nhân lực y tế về cơ sở vừa được TP.HCM triển khai.

Đãi ngộ đặc biệt để kéo bác sĩ về tuyến cơ sở

Theo Nghị quyết 51/2026/NQ-HĐND được HĐND TP.HCM thông qua ngày 22/9, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ đối với người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến các cơ sở khám, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Mức hỗ trợ được phân theo trình độ chuyên môn và chức danh của người được cử đi luân phiên. Cụ thể, bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa II được hỗ trợ 20 triệu đồng/người/tháng. Bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I hoặc bác sĩ chuyên khoa được hỗ trợ 17 triệu đồng/tháng.

Đối với bác sĩ còn lại, mức hỗ trợ là 12 triệu đồng/tháng. Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược sĩ có trình độ đại học trở lên được hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng; nhóm có trình độ cao đẳng nhận 8 triệu đồng/tháng.

ThS.BS Đặng Hải Hoàng Linh, Viện Y dược học dân tộc châm cứu cho người bệnh tại trung tâm y tế xã. Ảnh: Medinet.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ được nhân hệ số đối với người công tác tại địa bàn đặc thù. Cụ thể, người được cử luân phiên đến xã đảo Thạnh An nhận 1,2 lần mức hỗ trợ tương ứng, trong khi tại đặc khu Côn Đảo là 1,5 lần.

Như vậy, bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ hoặc chuyên khoa II nếu được cử đến Côn Đảo có thể nhận 30 triệu đồng/tháng. Cùng chức danh này, bác sĩ công tác tại xã đảo Thạnh An được hỗ trợ tối đa 24 triệu đồng/tháng.

Đây là khoản hỗ trợ bổ sung theo chính sách của thành phố, không phải mức lương thay thế tiền lương và các chế độ hiện hưởng của người lao động.

Để được nhận hỗ trợ, nhân viên y tế phải có quyết định cử đi luân phiên của Sở Y tế, thời gian thực hiện liên tục từ đủ 2 tháng trở lên và hoàn thành nhiệm vụ được giao, có xác nhận của người đứng đầu cơ sở tiếp nhận.

Thời gian hưởng được tính theo thời gian thực tế thực hiện nhiệm vụ ghi trong quyết định và được cơ sở tiếp nhận xác nhận. Trường hợp tiếp tục luân phiên sau khi đủ 2 tháng nhưng thời gian còn lại không đủ một tháng, mức hỗ trợ được tính theo số ngày thực tế, trên cơ sở mức hỗ trợ tháng chia cho 30 ngày.

Theo tính toán của ngành y tế, mỗi năm TP.HCM dự kiến chi khoảng 100 tỷ đồng cho đội ngũ y, bác sĩ tham gia luân phiên về tuyến cơ sở.

168 trạm y tế còn thiếu hơn 1.000 bác sĩ

Chính sách đãi ngộ được đưa ra trong bối cảnh mạng lưới y tế cơ sở TP.HCM chịu áp lực lớn về nhân lực. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn 14,5 triệu người dân.

Theo rà soát của Sở Y tế TP.HCM năm 2026, toàn hệ thống hiện có 1.415 bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế, trong đó 1.073 người đã được cấp giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn thiếu hơn 1.000 bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành.

Nhu cầu không chỉ tập trung ở bác sĩ đa khoa mà còn có các chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi, y học cổ truyền, răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng và những lĩnh vực thiết yếu khác.

Bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ hoặc chuyên khoa II khi luân phiên đến đặc khu Côn Đảo có thể nhận khoản hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, thành phố đã triển khai nhiều đợt đưa bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ y tế cơ sở, trong đó có chương trình luân phiên tại Côn Đảo.

Sở Y tế đã tổ chức 11 đợt luân phiên, với hơn 85 lượt bác sĩ từ các bệnh viện tuyến cuối như Bình Dân, Hùng Vương, Nhi đồng 1, Nhân dân 115 và Nhân dân Gia Định đến công tác tại đặc khu này.

Việc tăng cường nhân lực giúp hoạt động khám, chữa bệnh tại địa phương được cải thiện. Nếu trước đây Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo tiếp nhận khoảng 80 lượt bệnh nhân mỗi ngày, hiện con số này đã tăng lên hơn 200 lượt.

Nhiều tình huống cấp cứu và phẫu thuật phức tạp như nội soi ruột thừa, vi phẫu kết hợp xương, mổ lấy thai nguy cơ cao đã được thực hiện ngay tại đảo. Từ tháng 5, đơn vị thận nhân tạo đi vào hoạt động, giúp bệnh nhân suy thận mạn được lọc máu định kỳ tại địa phương.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đánh giá chương trình tăng cường bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên đến Thạnh An và Côn Đảo bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, nhân lực tại các trạm y tế, nhất là địa bàn khó khăn và có quy mô dân số lớn, vẫn thiếu hụt và chưa đồng đều.

"Để thu hút nguồn nhân lực ổn định, thành phố cần có chính sách đãi ngộ đủ sức hấp dẫn để bác sĩ yên tâm gắn bó lâu dài với những địa bàn đặc thù", bác sĩ Thượng nói.

Sau khi Nghị quyết 51 được thông qua, có 79 bác sĩ tại các bệnh viện và trung tâm y tế đăng ký thực hiện luân phiên tại 35 trạm y tế xã, phường. Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nhận định chính sách góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực trước mắt cho y tế cơ sở, đồng thời củng cố niềm tin của người dân đối với tuyến y tế này.

Bên cạnh khoản hỗ trợ cho người đi luân phiên, TP.HCM cũng triển khai chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo bác sĩ nội trú. Theo Nghị quyết 36/2026/NQ-HĐND, thành phố hỗ trợ 100% học phí cho bác sĩ tham gia chương trình đào tạo nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập, với mức tối đa 100 triệu đồng/người/năm học.

Đối với bác sĩ nội trú theo học các chuyên ngành thuộc danh mục ưu tiên, khó thu hút, thành phố còn hỗ trợ sinh hoạt phí bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng I. Dự kiến mỗi khóa có 80 bác sĩ được hưởng chính sách này.

Theo Sở Y tế, các bệnh viện công lập trực thuộc sở có nhu cầu tuyển dụng khoảng 400 bác sĩ nội trú mỗi năm. Việc kết hợp hỗ trợ đào tạo, sinh hoạt phí và tăng cường thu nhập cho nhân lực luân phiên được kỳ vọng bổ sung nguồn bác sĩ có chuyên môn cho hệ thống y tế thành phố.