Bệnh não mô cầu có thể diễn tiến nhanh, gây hậu quả đáng tiếc dù đã điều trị. Tiêm vaccine, nhận biết sớm triệu chứng và xử trí kịp thời giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Bệnh não mô cầu có thể diễn tiến nặng đột ngột, gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Ảnh: Duy Hiệu.

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể khiến người bệnh từ trạng thái khỏe mạnh chuyển sang nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn hoặc viêm màng não mủ chỉ trong thời gian ngắn.

Theo TS.BS Lê Kiến Ngãi, Trưởng khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương, chủ động tiêm vaccine, nhận biết dấu hiệu cảnh báo và xử trí sớm là những yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa bệnh.

Tỷ lệ mắc thấp, hậu quả nghiêm trọng

Không chỉ có khả năng lây truyền âm thầm, bệnh não mô cầu còn được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do diễn tiến nhanh và để lại hậu quả nặng nề.

Theo TS.BS Lê Kiến Ngãi, người bệnh ban đầu có thể chỉ xuất hiện những biểu hiện không đặc hiệu như sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau họng hoặc buồn nôn. Tuy nhiên, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn hoặc viêm màng não mủ.

Bệnh não mô cầu ban đầu có thể biểu hiện bằng sốt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn nhưng nhanh chóng tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết hoặc viêm màng não mủ. Ảnh: Đinh Hà.

Trong những trường hợp nặng, tình trạng sức khỏe có thể xấu đi chỉ trong vài giờ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 10-15% người mắc bệnh não mô cầu xâm lấn không qua khỏi dù đã được chẩn đoán và điều trị. Trong số những người sống sót, khoảng 10-20% có thể gặp các di chứng lâu dài như mất thính lực, tổn thương thần kinh, suy giảm chức năng nhận thức, động kinh hoặc phải cắt cụt chi do tổn thương mô nghiêm trọng.

Tiêm vaccine và xử trí sớm giúp kiểm soát nguy cơ

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phòng ngừa bệnh não mô cầu là mức độ bao phủ vaccine trong cộng đồng. Vi khuẩn có nhiều nhóm huyết thanh, trong đó A, B, C, W và Y là những nhóm thường gây bệnh xâm lấn ở người.

Theo TS.BS Lê Kiến Ngãi, các loại vaccine hiện nay có thể phòng ngừa một hoặc nhiều nhóm huyết thanh nhất định. Vaccine não mô cầu nhóm B và vaccine phối hợp ACWY có phạm vi bảo vệ khác nhau. Vì vậy, việc tiêm một loại vaccine không đồng nghĩa với khả năng phòng ngừa tất cả nhóm vi khuẩn gây bệnh.

Tiêm vaccine là biện pháp chủ động giúp phòng bệnh não mô cầu, nhưng không bảo vệ tuyệt đối trước tất cả các nhóm vi khuẩn gây bệnh. Ảnh: Duy Hiệu.

Người dân nên chủ động tìm hiểu lịch tiêm phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và nguy cơ phơi nhiễm, đồng thời tham khảo ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn vaccine có phạm vi bảo vệ phù hợp.

Bên cạnh tiêm chủng, việc duy trì môi trường sinh hoạt thông thoáng, vệ sinh tay thường xuyên, không dùng chung vật dụng cá nhân và hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện nhiễm khuẩn đường hô hấp cũng góp phần giảm nguy cơ lây truyền.

Đặc biệt, khi phát hiện trường hợp mắc bệnh, cơ quan y tế cần nhanh chóng điều tra dịch tễ, xác định những người tiếp xúc gần và chỉ định kháng sinh dự phòng khi phù hợp. Đây là biện pháp quan trọng nhằm loại bỏ tình trạng mang vi khuẩn ở nhóm nguy cơ cao và ngăn ngừa các ca bệnh thứ phát.

Người có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, lơ mơ hoặc xuất hiện ban xuất huyết cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức. Không nên chờ các triệu chứng xuất hiện đầy đủ mới đi khám.