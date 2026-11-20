Chocolate sẽ kém ngon nếu bạn bảo quản trong tủ lạnh; còn cà chua thì bạn phải tùy thời điểm để quyết định có nên cho vào tủ lạnh hay không.

Nhiều người có thói quen hễ mua đồ ăn về là nhét tất cả vào tủ lạnh, nhưng thực tế cách này lại khiến một số loại thực phẩm nhanh hỏng hơn. Gần đây, Which?” - tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Anh - liệt kê một số loại thực phẩm phổ biến không nên để trong tủ lạnh, bao gồm bánh mì, chocolate và chuối, đồng thời đưa ra cách bảo quản tối ưu cho từng loại.

Báo cáo của “Which?” chỉ ra rằng thói quen cho mọi thứ vào tủ lạnh có thể vô tình đẩy nhanh quá trình hư hỏng. Các chuyên gia giải thích, không phải thứ gì cũng phù hợp để bảo quản lạnh; một số thực phẩm quen thuộc sẽ giữ được hương vị và kết cấu tốt nhất khi để ở nhiệt độ phòng.

Chẳng hạn, ở nhiệt độ thấp, tinh bột trong bánh mì sẽ bị thoái hóa nhanh hơn, khiến bánh nhanh khô và cứng lại. Thay vào đó, bạn nên bảo quản bánh mì ở nơi khô ráo, thoáng mát, đặt trong hộp đựng bánh hoặc túi kín

Không phải thực phẩm nào cũng nên cất vào tủ lạnh.

Cà chua và dưa chuột rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Việc làm lạnh có thể ngăn cản sự phát triển hương vị của cà chua, đồng thời khiến dưa chuột trở nên mềm nhũn hoặc bị úng nước. Thông thường, bạn hoàn toàn có thể để chúng ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, với cà chua, bạn chỉ nên cho vào tủ lạnh khi chúng đã chín hoàn toàn và bạn muốn kéo dài thời gian sử dụng.

Đối với các loại rau củ quả, ngoài cà chua và dưa chuột, những loại quả hạch chưa chín như bơ, đào, mận, xuân đào và mơ nên được để ở nhiệt độ phòng cho đến khi đạt độ chín mong muốn rồi mới cho vào tủ lạnh. Tuy nhiên, quả anh đào (cherry) là ngoại lệ, cần cho vào tủ lạnh ngay sau khi mua về.

Chuối nên được đặt riêng trong giỏ trái cây để tránh làm các loại rau củ quả khác chín nhanh hơn.

Hành tây và tỏi nên được bảo quản trong túi lưới hoặc nơi thông thoáng. Chỉ khi đã bóc vỏ hoặc cắt nhỏ, chúng mới cần được cất vào tủ lạnh.

Việc bảo quản các loại đồ ngọt và gia vị cũng cần được lưu ý. Các chuyên gia cảnh báo rằng chocolate sẽ mất đi độ ngọt và hương thơm nếu bị làm lạnh; trên bề mặt có thể xuất hiện một lớp bột trắng do dầu hoặc đường bị tách ra và kết tinh.

Chocolate không nên được bảo quản lạnh.

Mặc dù Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh xác nhận rằng với mật ong, việc bảo quản trong tủ lạnh sẽ làm thay đổi vẻ ngoài và hương vị của nó. Nhiệt độ thấp đẩy nhanh quá trình kết tinh, khiến mật ong trở nên đặc hơn và xuất hiện các hạt đường. Do đó, mật ong nên được đậy kín và bảo quản trong tủ đựng đồ khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Cuối cùng, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không cần bảo quản trong tủ lạnh không có nghĩa là những thực phẩm trên có thể được cất giữ tùy tiện. Ngay cả khi để ở nhiệt độ phòng, thực phẩm vẫn cần được đặt tránh xa nơi có nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và ánh nắng trực tiếp. Người dùng nên đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên bao bì.

Ngoài ra, đối với các loại thực phẩm đã cắt, gọt vỏ hoặc qua sơ chế, cần cân nhắc lại xem liệu có cần thiết phải bảo quản trong tủ lạnh hay không.