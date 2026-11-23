Sau sinh, phụ nữ cần thời gian để cơ thể phục hồi trước khi trở lại các hoạt động thể chất. Thời điểm tập luyện phụ thuộc vào phương pháp sinh và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Sau khi sinh con, cơ thể phụ nữ cần thời gian để phục hồi những thay đổi về thể chất trong thai kỳ và quá trình chuyển dạ. Tập thể dục đúng thời điểm có thể giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường sức mạnh cơ bắp và hỗ trợ tinh thần. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở lại chế độ vận động như trước khi mang thai.

Tập luyện sau sinh như thế nào?

Thời điểm tập luyện phụ thuộc vào phương pháp sinh, tình trạng sức khỏe và tốc độ hồi phục của mỗi người. Phụ nữ sinh thường không biến chứng có thể bắt đầu vận động nhẹ khi cảm thấy đủ sức, thậm chí chỉ vài ngày sau sinh. Trong khi đó, người sinh mổ cần thận trọng hơn vì cơ thể phải hồi phục sau phẫu thuật.

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), phụ nữ có thể bắt đầu với những hoạt động nhẹ như đi bộ, kéo giãn cơ và tập cơ sàn chậu ngay khi cảm thấy sẵn sàng. Tuy nhiên, cần tăng cường độ từ từ, tránh cố gắng tập luyện khi cơ thể còn đau hoặc mệt mỏi.

Đối với phụ nữ sinh mổ, việc đi lại nhẹ nhàng có thể giúp thúc đẩy tuần hoàn và hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Dù vậy, cần tránh nâng vật nặng, vận động mạnh hoặc thực hiện những động tác gây áp lực lên vùng bụng khi vết mổ chưa lành. Người mẹ nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về thời điểm trở lại các hoạt động thể chất.

Khoảng 6 tuần sau sinh thường là thời điểm phụ nữ được khuyến nghị tái khám hậu sản để đánh giá khả năng hồi phục. Nếu sức khỏe ổn định, vết thương đã lành và không có dấu hiệu bất thường, người mẹ có thể trao đổi với bác sĩ về việc tăng cường độ tập luyện.

Các động tác giãn cơ nhẹ nhàng giúp phụ nữ cải thiện sự linh hoạt và giảm căng cứng cơ trong giai đoạn phục hồi sau sinh. Ảnh: Shutterstock.

Nên bắt đầu với những bài tập nào?

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), trong giai đoạn đầu, phụ nữ sau sinh nên ưu tiên những bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với khả năng của cơ thể:

- Đi bộ: Bắt đầu với những quãng ngắn khoảng 5-10 phút, sau đó tăng dần thời gian và tốc độ nếu không xuất hiện đau hoặc khó chịu.

- Tập cơ sàn chậu (Kegel): Giúp tăng cường nhóm cơ nâng đỡ bàng quang, tử cung và ruột, hỗ trợ cải thiện tình trạng són tiểu sau sinh.

- Giãn cơ và yoga nhẹ: Giúp cơ thể linh hoạt hơn, giảm căng cứng cơ và cải thiện tinh thần. Nên lựa chọn những động tác phù hợp với giai đoạn hậu sản.

- Bài tập phục hồi cơ bụng: Có thể bắt đầu bằng các bài tập hít thở sâu, kích hoạt nhẹ cơ bụng và cơ lõi. Không nên vội vàng thực hiện động tác gập bụng khi các nhóm cơ chưa hồi phục.

NHS khuyến cáo phụ nữ sau sinh nên bắt đầu vận động từ từ, tránh các bài tập có tác động mạnh cho đến khi cơ thể hồi phục tốt và được đánh giá phù hợp.

Những lưu ý khi tập thể dục sau sinh

Theo NHS, trong ít nhất 3 tháng đầu sau sinh, phụ nữ nên hạn chế:

Nâng tạ nặng hoặc tập luyện với mức kháng lực lớn.

Gập bụng, đặc biệt khi cơ bụng chưa phục hồi.

Chạy bộ, nhảy dây và các bài tập aerobic cường độ cao.

Các động tác gây áp lực lớn lên vùng bụng và sàn chậu.

Phụ nữ cũng nên trì hoãn việc bơi cho đến khi sản dịch chấm dứt và các vết thương đã lành hoàn toàn.

Một số dấu hiệu cho thấy cơ thể chưa sẵn sàng vận động gồm đau bụng, đau vùng chậu, đau tại vết mổ hoặc sản dịch và tình trạng chảy máu âm đạo tăng lên sau khi tập. Ngoài ra, tiểu són khi chạy hoặc nhảy, cảm giác nặng tức ở vùng âm đạo và đau kéo căng tại vết thương cũng là những biểu hiện cần lưu ý.