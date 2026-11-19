Rụng tóc sau sinh thường là hiện tượng sinh lý tạm thời. Tuy nhiên, thiếu sắt, rối loạn tuyến giáp, căng thẳng và giảm cân nhanh có thể khiến tóc rụng nhiều, chậm phục hồi.

Sau khi sinh con, nhiều phụ nữ nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường, đặc biệt khi gội đầu, chải tóc hoặc thức dậy vào buổi sáng. Tình trạng này chủ yếu liên quan đến sự thay đổi nội tiết tố sau thai kỳ. Tuy nhiên, nếu tóc tiếp tục rụng nhiều trong thời gian dài, người mẹ cần lưu ý những yếu tố như thiếu hụt dinh dưỡng, rối loạn tuyến giáp và căng thẳng kéo dài.

Nguyên nhân

Theo Cleveland Clinic, rụng tóc sau sinh là hiện tượng phổ biến, chủ yếu do sự thay đổi nồng độ hormone estrogen. Trong thai kỳ, estrogen tăng cao giúp kéo dài giai đoạn phát triển của tóc, khiến tóc ít rụng hơn và thường trông dày, khỏe hơn. Sau khi sinh, nồng độ hormone này giảm nhanh về mức bình thường, khiến nhiều nang tóc đồng loạt chuyển sang giai đoạn nghỉ (telogen), sau đó bước vào quá trình rụng.

Thay vì rụng theo chu kỳ thông thường, lượng tóc từng được giữ lại trong thai kỳ sẽ rụng tập trung trong một khoảng thời gian, khiến người mẹ cảm thấy tóc thưa đi rõ rệt. Theo Viện Da liễu Mỹ (AAD), tình trạng này thường rõ nhất khoảng 4 tháng sau sinh và phần lớn là tạm thời.

Bên cạnh biến động nội tiết, một số yếu tố khác có thể khiến tóc rụng nhiều hơn hoặc chậm phục hồi:

Thiếu sắt và dinh dưỡng: Quá trình mang thai, sinh nở, mất máu khi sinh và chế độ ăn thiếu cân đối có thể làm giảm lượng sắt dự trữ trong cơ thể. Thiếu protein, sắt và một số vi chất cần thiết cũng ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc. Phụ nữ ăn kiêng khắt khe hoặc giảm cân nhanh sau sinh có thể đối mặt với nguy cơ rụng tóc nhiều hơn.

Quá trình mang thai, sinh nở, mất máu khi sinh và chế độ ăn thiếu cân đối có thể làm giảm lượng sắt dự trữ trong cơ thể. Thiếu protein, sắt và một số vi chất cần thiết cũng ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc. Phụ nữ ăn kiêng khắt khe hoặc giảm cân nhanh sau sinh có thể đối mặt với nguy cơ rụng tóc nhiều hơn. Rối loạn tuyến giáp: Viêm tuyến giáp sau sinh có thể xuất hiện trong năm đầu sau sinh, khiến hoạt động tuyến giáp thay đổi. Giai đoạn cường giáp gây hồi hộp, tim đập nhanh, sụt cân, khó ngủ; trong khi suy giáp thường đi kèm mệt mỏi, tăng cân, táo bón, da khô. Rụng tóc cũng xuất hiện trong tình trạng này.

Viêm tuyến giáp sau sinh có thể xuất hiện trong năm đầu sau sinh, khiến hoạt động tuyến giáp thay đổi. Giai đoạn cường giáp gây hồi hộp, tim đập nhanh, sụt cân, khó ngủ; trong khi suy giáp thường đi kèm mệt mỏi, tăng cân, táo bón, da khô. Rụng tóc cũng xuất hiện trong tình trạng này. Căng thẳng và thiếu ngủ: Việc chăm sóc trẻ sơ sinh, gián đoạn giấc ngủ và áp lực tinh thần khiến cơ thể chịu nhiều căng thẳng. Đây là những yếu tố có thể kích hoạt hoặc làm kéo dài tình trạng rụng tóc kiểu telogen.

Việc chăm sóc trẻ sơ sinh, gián đoạn giấc ngủ và áp lực tinh thần khiến cơ thể chịu nhiều căng thẳng. Đây là những yếu tố có thể kích hoạt hoặc làm kéo dài tình trạng rụng tóc kiểu telogen. Giảm cân nhanh: Sau sinh, một số phụ nữ áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để lấy lại vóc dáng. Việc không cung cấp đủ năng lượng và protein ảnh hưởng đến hoạt động của nang tóc, khiến tóc chuyển sang giai đoạn nghỉ và rụng nhiều hơn.

Rụng tóc sau sinh là hiện tượng phổ biến, thường liên quan đến sự thay đổi nồng độ hormone estrogen sau thai kỳ. Ảnh: Shutterstock.

Rụng tóc sau sinh bao lâu là bình thường?

Rụng tóc sau sinh thường bắt đầu khoảng 2-4 tháng sau khi sinh, rõ nhất vào tháng thứ 4. Đây là thời điểm nhiều nang tóc đồng loạt bước vào giai đoạn rụng sau khi nồng độ estrogen giảm.

Theo Viện Da liễu Mỹ, tình trạng rụng tóc thường giảm dần sau giai đoạn cao điểm. Phần lớn phụ nữ lấy lại độ dày tóc gần như trước khi mang thai khi con được khoảng một tuổi. Một số người có thể phục hồi sớm hơn.

Phụ nữ nên đi khám da liễu nếu tóc tiếp tục rụng nhiều trên 6 tháng, không có dấu hiệu cải thiện hoặc chưa phục hồi độ dày sau một năm kể từ khi sinh. Đặc biệt, cần chú ý nếu tóc rụng thành từng mảng, đường ngôi ngày càng rộng, da đầu lộ rõ hoặc đi kèm những biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, da khô, tăng hoặc giảm cân bất thường, hồi hộp, tim đập nhanh.

Trong thời gian này, phụ nữ sau sinh nên duy trì chế độ ăn đủ năng lượng, protein, sắt và các vi chất cần thiết; tránh giảm cân cấp tốc, hạn chế buộc tóc quá chặt và sử dụng hóa chất, nhiệt độ cao thường xuyên. Không nên tự ý bổ sung liều cao vitamin, khoáng chất hoặc sử dụng thuốc trị rụng tóc khi chưa có tư vấn chuyên môn, đặc biệt nếu đang cho con bú.