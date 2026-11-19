Hạnh nhân, rau chân vịt, hạt bí ngô, đậu đen hay hạt chia đều là những nguồn cung cấp magie dồi dào, giúp đa dạng hóa chế độ ăn hàng ngày.

Magie là khoáng chất thiết yếu, tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể như chức năng cơ và thần kinh, điều hòa đường huyết, huyết áp và duy trì sức khỏe xương. Ảnh: Magnific.

Magie là khoáng chất thiết yếu, tham gia vào hoạt động của cơ và hệ thần kinh, giúp điều hòa đường huyết, huyết áp và duy trì sức khỏe xương. Tuy nhiên, nhiều người thường chỉ nghĩ đến hạnh nhân khi tìm kiếm thực phẩm giàu magie mà bỏ qua nhiều lựa chọn quen thuộc khác.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), nhu cầu magie ở người trưởng thành dao động 310-420 mg mỗi ngày, tùy độ tuổi và giới tính. Trong khi 28 g hạnh nhân cung cấp khoảng 78 mg magie, một số thực phẩm khác có thể mang lại lượng khoáng chất cao hơn, đồng thời bổ sung chất xơ, protein và nhiều dưỡng chất có lợi.

Rau chân vịt

Rau chân vịt (cải bó xôi) là một trong những loại rau lá xanh giàu magie. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một cốc rau chân vịt nấu chín cung cấp khoảng 157 mg magie, tương đương 38-51% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày của người trưởng thành. Loại rau này còn chứa kali và nitrat, có vai trò trong điều hòa huyết áp và hỗ trợ chức năng mạch máu.

Rau chân vịt (cải bó xôi) là nguồn cung cấp magie dồi dào. Ảnh: Infobae.

Chia sẻ với Infobae, chuyên gia dinh dưỡng Kristen Lorenz gợi ý rau chân vịt có thể nấu súp, món hầm, xào với tỏi, trộn mì hoặc kết hợp với trứng.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô là lựa chọn đáng chú ý để bổ sung magie từ thực phẩm. Một khẩu phần 28 g cung cấp khoảng 156 mg magie, gần gấp đôi hạnh nhân. Ngoài ra, theo chuyên gia dinh dưỡng Kristen Lorenz, loại hạt này còn chứa kẽm, sắt và protein thực vật.

Hạt bí ngô còn cung cấp chất béo không bão hòa đơn, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Người dùng có thể rang hạt bí ngô để ăn nhẹ hoặc rắc lên salad, yến mạch, sữa chua và sinh tố. Đây là cách đơn giản để bổ sung thêm magie và các dưỡng chất khác.

Hạt diêm mạch

Một cốc hạt diêm mạch (quinoa) nấu chín cung cấp khoảng 120 mg magie. Đây cũng là thực phẩm giàu chất xơ và protein, giúp đa dạng nguồn dinh dưỡng, đặc biệt với những người có chế độ ăn hạn chế thịt.

Hạt diêm mạch là nguồn cung cấp magie, protein và chất xơ. Ảnh: Infobae.

Nhờ hương vị dễ kết hợp, hạt diêm mạch có thể dùng thay cơm, trộn salad hoặc làm món ăn kèm. Chuyên gia dinh dưỡng Kristen Lorenz cũng gợi ý kết hợp quinoa với nước cốt dừa, trái cây và một ít siro cây phong để làm món ăn sáng, vừa thay đổi khẩu vị vừa bổ sung chất xơ và khoáng chất.

Đậu đen

Một cốc đậu đen nấu chín chứa khoảng 120 mg magie. Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng Maddie Pasquariello cho biết loại đậu này còn giàu chất xơ, folate, mangan, sắt, kali và vitamin B6, góp phần đa dạng nguồn dưỡng chất trong khẩu phần.

Đậu đen có thể được dùng để nấu súp, món hầm hoặc chế biến thành sốt ăn kèm trong các bữa phụ. Người dùng cũng có thể nghiền đậu làm bánh burger thực vật, vừa thay đổi khẩu vị vừa bổ sung protein và chất xơ.

Hạt chia

Trong 28 g hạt chia có khoảng 95 mg magie. Ngoài ra, loại hạt này còn chứa nhiều chất xơ, axit béo omega-3 và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần đa dạng nguồn dưỡng chất trong chế độ ăn. Người dùng có thể ngâm hạt chia trước khi sử dụng để hạt hút nước và tạo thành dạng gel. Điều này đặc biệt cần lưu ý với người mới ăn hạt chia, bởi hàm lượng chất xơ cao có thể gây khó chịu đường tiêu hóa.

Hạt chia nên được ngâm trong nước hoặc chất lỏng trước khi sử dụng để hạt hút nước, tạo thành dạng gel. Ảnh: Infobae.

Hạt chia có thể kết hợp với sữa làm pudding, trộn cùng yến mạch ngâm qua đêm hoặc thêm vào sinh tố. Người dùng nên bắt đầu với lượng nhỏ rồi tăng dần.

Hạt lanh

Trong 28 g hạt lanh có khoảng 80 mg magie. Chuyên gia dinh dưỡng Maddie Pasquariello lưu ý khẩu phần sử dụng thông thường chỉ khoảng một thìa canh. Người dùng nên điều chỉnh lượng ăn phù hợp với khả năng dung nạp chất xơ của hệ tiêu hóa.

Ngoài magie, hạt lanh còn chứa thiamine (vitamin B1) và mangan, những dưỡng chất tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và các hoạt động sinh học của cơ thể.

Hạt lanh có thể được rắc lên sữa chua, yến mạch, sinh tố, trái cây tươi hoặc salad để bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Trong đó, hạt lanh xay là lựa chọn thuận tiện, dễ kết hợp với nhiều món ăn quen thuộc.

Theo NIH, giới hạn magie tối đa 350 mg mỗi ngày ở người trưởng thành chỉ áp dụng với nguồn bổ sung từ thực phẩm chức năng và thuốc, không bao gồm magie tự nhiên trong thực phẩm. Do đó, người dùng có thể đa dạng nguồn cung cấp khoáng chất này thông qua rau xanh, các loại hạt, đậu và ngũ cốc.