Muốn tiết kiệm thời gian, nam sinh 20 tuổi duy trì thói quen ăn sáng tại cửa hàng tiện lợi trong 4 tháng. Hậu quả là chức năng thận suy giảm nặng, phải chạy thận để giữ tính mạng.

Người có chức năng thận suy giảm cần lựa chọn cẩn trạng chế độ ăn uống hàng ngày. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Nhiều người có thói quen mua bánh mì và sữa tại cửa hàng tiện lợi để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc duy trì thực đơn này trong thời gian dài có thể làm tăng gánh nặng cho thận, đặc biệt ở người vốn có chức năng thận suy giảm.

Theo China Times, chuyên gia dinh dưỡng Hứa Quỳnh Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Thiên Tỷ tại Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ câu chuyện một nam sinh khoảng 20 tuổi phải chạy thận sau 4 tháng thường xuyên ăn bánh mì kèm sữa tại cửa hàng tiện lợi. Do muốn tiết kiệm thời gian để tập trung ôn thi, mỗi ngày nam sinh này thường dùng hai bữa với những thực phẩm trên.

Nam sinh trên vốn mắc bất thường chức năng thận bẩm sinh và phải thường xuyên đến bệnh viện theo dõi. Trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi, để tiết kiệm thời gian, cậu gần như ăn sáng và ăn trưa tại cửa hàng tiện lợi. Lựa chọn quen thuộc nhất là bánh mì kèm sữa.

Chuyên gia cho biết ở bệnh nhân suy thận mạn, nếu được chăm sóc và kiểm soát tốt, người bệnh có thể mất 5-15 năm mới cần lọc máu. Tuy nhiên, nam sinh này ăn hai bữa bánh mì và sữa mỗi ngày, khiến chức năng thận suy giảm nhanh. Chỉ sau 4 tháng, tình trạng tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối.

Chuyên gia dinh dưỡng Hứa Quỳnh Nguyệt giải thích bánh mì thường chứa nhiều natri. Để tạo độ xốp, một số loại bánh còn được bổ sung phosphate. Việc tiêu thụ quá nhiều natri và phốt pho có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Bữa ăn với bánh mì và sữa rất tiện lợi, nhanh gọn nhưng có thể gây hại nếu ăn nhiều và thường xuyên. Ảnh: Magnific.

Trong khi đó, sữa là thức uống cung cấp canxi nhưng phosphate trong bánh mì có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu khoáng chất này. Nếu muốn bổ sung canxi, chuyên gia khuyên nên uống sữa sau khi ăn bánh mì khoảng một giờ.

Thay vì chỉ ăn bánh mì trắng và uống sữa, người tiêu dùng có thể lựa chọn những thực đơn cân đối hơn tại cửa hàng tiện lợi. Chuyên gia gợi ý một số món cho bữa sáng như:

Bánh mì sandwich cá ngừ nguyên cám kết hợp sữa đậu đen không đường.

Bánh trứng ngô và rau củ làm từ bột mì nguyên cám, ăn kèm sữa đậu đen không đường.

Sandwich gà hun khói nguyên cám kết hợp latte sữa tươi.

Những lựa chọn này có điểm chung là sử dụng bánh mì nguyên cám, cung cấp chất xơ. Cá ngừ chứa axit béo không bão hòa đa Omega-3, trong khi thịt gà hun khói cung cấp protein và vitamin nhóm B. Kết hợp với đồ uống không đường giúp bữa ăn cân đối hơn.

Nếu phải ăn trưa hoặc tối tại cửa hàng tiện lợi, chuyên gia Hứa Quỳnh Nguyệt gợi ý người tiêu dùng nên ưu tiên các suất cơm hộp có tỷ lệ cân đối, kèm theo một phần rau xanh và lượng tinh bột vừa phải. Đồng thời, khách hàng nên mua thêm một hộp salad rau củ hoặc trái cây tươi để bổ sung chất xơ và vitamin.

Ngược lại, chuyên gia không khuyến khích thường xuyên chọn các món như mỳ Ý, cơm thịt kho, cơm donburi hay cơm cà ri. Nguyên nhân là các món này chủ yếu cung cấp tinh bột đơn, thiếu sự cân đối về các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.