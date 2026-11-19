PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cảnh báo nhiều liệu pháp trẻ hóa đang được quảng cáo rầm rộ nhưng chưa có đủ bằng chứng chứng minh hiệu quả, trong khi nguy cơ không nhỏ.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Mới đây, trên trang cá nhân, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ câu chuyện một người bạn của ông được bác sĩ tại bệnh viện nổi tiếng truyền thuốc tại nhà, với lời quảng cáo giúp cơ thể trẻ hóa và khỏe mạnh hơn.

Mỗi lần truyền có giá 16 triệu đồng, duy trì mỗi tháng một lần. Tính ra, người bạn này chi gần 200 triệu đồng mỗi năm và cho rằng đây là khoản đầu tư xứng đáng với sức khỏe.

Tiền mất, lợi ích chưa rõ

Tuy nhiên, PGS Hiếu không khỏi nghi ngại.

Theo ông, rất hiếm bác sĩ được đào tạo bài bản chấp nhận đánh đổi sự nghiệp để tự truyền thuốc kiếm tiền tại nhà người dân. Với mức giá 16 triệu đồng, nếu là tế bào gốc hay liệu pháp hỗ trợ miễn dịch thì quá rẻ, còn nếu chỉ là điện giải, vitamin tổng hợp thì lại quá đắt. Đáng chú ý, khi liên hệ đồng nghiệp tại bệnh viện được giới thiệu là nơi bác sĩ công tác, người bạn không nhận được thông tin xác nhận.

Câu chuyện khiến ông suy nghĩ trong bối cảnh trào lưu longevity (y học trường thọ) ngày càng phổ biến. Người có điều kiện truyền NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide - coenzym điều hòa nhiều quá trình liên quan lão hóa và chuyển hóa), uống NMN (Nicotinamide Mononucleotide - tiền chất NAD phục vụ cho quá trình tạo năng lượng và sửa chữa tế bào), xét nghiệm tuổi sinh học; người khác tìm đến các dịch vụ truyền vitamin, thải độc gan, làm sạch đại tràng. Thậm chí, nhiều cơ sở quảng cáo tế bào gốc trẻ hóa bằng công nghệ Nhật Bản.

Đề cập đến việc truyền thuốc bổ não để phòng đột quỵ, PGS Hiếu khẳng định: "Hiện nay, chưa có loại thuốc hướng thần kinh thường được gọi là bổ não đường tiêm truyền được chứng minh là phòng được đột quỵ ở người đang khỏe. Ngay cả loại thuốc 'bổ não' được dùng nhiều ở nước ta và một số nước châu Á, châu Âu, khi các nhà khoa học tổng hợp nghiên cứu ở chính những bệnh nhân đang bị đột quỵ cấp, cũng không thấy lợi ích rõ ràng".

Từ câu chuyện truyền thuốc trẻ hóa tại nhà với giá 16 triệu đồng mỗi lần, chuyên gia cảnh báo người dân không nên chạy theo những liệu pháp thiếu bằng chứng khoa học. Ảnh: Unsplash.

Truyền dịch tại nhà còn tiềm ẩn nguy cơ sốc phản vệ, nhiễm trùng, viêm tĩnh mạch. Đáng lo hơn, người dân có thể chủ quan vì nghĩ mình đã được bảo vệ, từ đó bỏ bê thuốc huyết áp, mỡ máu, thuốc chống đông. Trong khi đó, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và tuân thủ điều trị mới là biện pháp quan trọng giúp phòng đột quỵ.

Với NAD+, NMN và xét nghiệm tuổi sinh học, chuyên gia cho rằng đây đều là những hướng nghiên cứu nghiêm túc, có kết quả đáng chú ý trên động vật thí nghiệm. Tuy nhiên, dữ liệu trên người hiện còn hạn chế, chưa đủ để khẳng định các phương pháp này giúp sống lâu hơn hoặc khỏe mạnh hơn.

Ngay cả khi xét nghiệm cho kết quả tuổi sinh học cao hay thấp, những lời khuyên cuối cùng vẫn là ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên và ngủ nghỉ khoa học.

Đối với các phương pháp thải độc, PGS Hiếu nhấn mạnh gan và thận vốn là hệ thống đào thải tự nhiên của cơ thể. Vitamin tan trong nước nếu được truyền quá mức, phần dư thừa phần lớn cũng bị đào thải qua nước tiểu. Theo cách nói vui của ông, đó có thể chỉ là những giọt nước tiểu "đắt tiền".

Trong khi đó, thụt rửa đại tràng không có chỉ định y khoa có thể gây rối loạn điện giải, thậm chí tổn thương ruột. Muốn bảo vệ gan, cách thiết thực nhất vẫn là hạn chế rượu bia và tránh sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.

Bảo vệ mạch máu để duy trì tuổi thọ

Với tế bào gốc, PGS Hiếu chia sẻ bản thân từng tham gia nghiên cứu ứng dụng phương pháp này cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cách đây hơn 10 năm, với kỳ vọng thay thế những tế bào cơ tim đã chết. Tuy nhiên, kết quả ban đầu trên người khá khiêm tốn. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng gặp hạn chế, thậm chí có phòng thí nghiệm danh tiếng phải rút hàng loạt bài báo.

Hiện nay, ghép tế bào gốc tạo máu đã trở thành phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho một số bệnh máu ác tính. Tuy nhiên, đây là những bệnh lý nặng, có chỉ định rõ ràng, được thực hiện tại bệnh viện chuyên sâu và cần theo dõi lâu dài.

PGS Hiếu thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Việt Linh.

Điều này khác hoàn toàn với việc sử dụng tế bào gốc để trẻ hóa. Theo PGS Hiếu, đến nay chưa quốc gia nào phê duyệt liệu pháp tế bào gốc với mục đích này, kể cả Nhật Bản. Một số phòng khám tại Nhật được phép cung cấp dịch vụ theo cơ chế đăng ký, nhưng điều đó không đồng nghĩa phương pháp đã được chứng minh hiệu quả.

Thay vì chạy theo các liệu pháp đắt tiền, PGS Hiếu cho rằng muốn sống lâu, mỗi người cần tập trung bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bệnh tim mạch và đột quỵ vẫn là những nguyên nhân tử vong hàng đầu. Vì vậy, mỗi người cần nắm rõ 3 chỉ số quan trọng gồm huyết áp, mỡ máu và đường huyết, đồng thời kiểm soát chúng trong ngưỡng an toàn.

Vận động đều đặn giúp duy trì sức bền tim phổi và khối cơ, những yếu tố có liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ. Đặc biệt, người cao tuổi thường rơi vào vòng luẩn quẩn: đau gối, đau cổ chân nên ngại đi lại; càng ít vận động, cơ chân càng yếu, tình trạng đau đớn và hạn chế vận động càng tăng.

Với người mắc bệnh cơ xương khớp hoặc khó vận động, chuyên gia khuyến cáo không nên cố chịu đau hay bỏ tập mà cần khám chuyên khoa, thực hiện vật lý trị liệu với bài tập phù hợp.

Bên cạnh đó, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư đúng cách cũng rất quan trọng. Nhiều loại ung thư có tỷ lệ sống trên 5 năm rất cao nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Theo PGS Hiếu, số tiền dành cho một lần truyền trẻ hóa có thể đủ để thực hiện nhiều đợt tầm soát sức khỏe cần thiết. Người dân nên ưu tiên những biện pháp có cơ sở khoa học, thay vì chi trả cho các liệu pháp quảng cáo nhưng chưa được chứng minh hiệu quả.