4 loại cá nhiều thủy ngân, mẹ bầu và trẻ nhỏ nên hạn chế ăn

Cá kiếm, cá tầm, cá thu vua và cá ngừ mắt to nằm trong nhóm có hàm lượng thủy ngân cao. Người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn, nhất là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Hàm lượng thủy ngân trong cá phụ thuộc vào loài và mức độ ô nhiễm của môi trường sống. Ảnh: Magnific.

Thủy ngân là kim loại nặng có thể tích tụ trong cơ thể cá, đặc biệt ở những loài cá săn mồi lớn, sống lâu năm và đứng ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn. Nếu thường xuyên ăn cá chứa hàm lượng thủy ngân cao, cơ thể có thể tích tụ chất này, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, não bộ và sức khỏe thai nhi.

Thủy ngân trong cá ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), thủy ngân trong môi trường nước có thể chuyển hóa thành methylmercury (metyl thủy ngân), sau đó tích tụ trong cơ thể sinh vật biển. Khi cá lớn ăn những loài cá nhỏ hơn, chất này tiếp tục tích lũy qua chuỗi thức ăn.

Nếu cơ thể tiếp xúc với lượng methylmercury cao trong thời gian dài, chất này có thể gây tổn thương hệ thần kinh, ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng vận động và chức năng nhận thức. Thai nhi và trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm do hệ thần kinh vẫn đang phát triển.

Đáng chú ý, thủy ngân không thể bị loại bỏ đáng kể bằng cách rửa, ngâm hay nấu chín cá. Vì vậy, lựa chọn loại cá phù hợp quan trọng hơn việc thay đổi cách chế biến.

4 loại cá nhiều thủy ngân nên tránh

Dưới đây là 4 loại cá có nguy cơ chứa hàm lượng thủy ngân và kim loại nặng cao mọi người nên lưu ý:

Cá kiếm

Cá kiếm là loài cá săn mồi lớn, có tuổi thọ tương đối dài và thường ăn các loài cá nhỏ hơn. Trong quá trình sống, chúng có thể tích tụ methylmercury từ nguồn thức ăn.

Theo FDA, cá kiếm nằm trong nhóm cá có hàm lượng thủy ngân cao nhất. Vì vậy, người tiêu dùng nên hạn chế sử dụng, đặc biệt là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ nhỏ.

Cá thu vua

Theo Business Insider, cá thu vua là loài cá săn mồi sống ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Khác với một số loại cá thu nhỏ, cá thu vua có kích thước lớn và có thể tích tụ lượng thủy ngân đáng kể trong mô cơ.

Theo dữ liệu FDA, hàm lượng thủy ngân trung bình trong cá thu vua khoảng 0,73 ppm (phần triệu). Đây là một trong những loài cá được khuyến cáo tránh sử dụng do mức thủy ngân cao.

Cần phân biệt cá thu vua với các loại cá thu khác. Không phải tất cả cá thu đều có hàm lượng thủy ngân cao; chẳng hạn, cá thu Đại Tây Dương và cá thu Thái Bình Dương thường nằm trong nhóm lựa chọn ít thủy ngân hơn.

Cá thu vua là loài cá săn mồi kích thước lớn, có thể tích lũy thủy ngân trong cơ thể qua quá trình ăn các loài cá nhỏ. Ảnh: Dreamstime.

Cá ngừ mắt to

Cá ngừ mắt to là loài cá có kích thước lớn, sống ở vùng biển sâu và thường săn các loài cá nhỏ, mực và động vật giáp xác.

Do đứng ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn, cá ngừ mắt to có khả năng tích tụ methylmercury. FDA xếp loài cá này vào nhóm có hàm lượng thủy ngân cao nhất và khuyến cáo tránh sử dụng.

Nếu vẫn muốn ăn cá ngừ, bạn nên chọn cá ngừ ngâm hộp vì loại này chỉ chứa khoảng 0,126 ppm thủy ngân, thấp hơn đáng kể so với cá ngừ mắt to.

Cá tầm

Chúng có tuổi thọ cực kỳ dài (hơn 50 năm) và dễ dàng tích tụ lượng lớn thủy ngân và các kim loại nặng khác. Thời gian sống dài khiến loài cá này có nhiều cơ hội tiếp xúc và tích lũy kim loại nặng từ nguồn nước. Trứng cá muối cũng được làm từ trứng cá tầm và có thể bị nhiễm kim loại nặng.