Tín hiệu cho thấy trẻ chậm phát triển chiều cao

Trẻ thấp hơn bạn bè, nhiều tháng không cao thêm hoặc đường tăng trưởng liên tục đi xuống có thể là những dấu hiệu cảnh báo chậm phát triển chiều cao.

Chiều cao của trẻ có thể khác nhau theo độ tuổi, giới tính và đặc điểm di truyền. Việc đánh giá cần dựa trên biểu đồ tăng trưởng thay vì chỉ so sánh với bạn bè. Ảnh: Shutterstock.

Chiều cao của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động và tình trạng sức khỏe. Mỗi trẻ có tốc độ phát triển khác nhau, do đó cha mẹ không nên chỉ dựa vào vóc dáng hoặc so sánh con với bạn bè để kết luận trẻ thấp còi.

Dấu hiệu trẻ chậm phát triển chiều cao

Theo Healthy Children, chiều cao dưới bách phân vị thứ 3 theo tuổi và giới là một trong những tiêu chí nhận biết trẻ thấp chiều cao. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là tốc độ tăng trưởng qua các lần đo.

Dưới đây là những dấu hiệu cha mẹ nên chú ý:

Chiều cao thấp hơn đáng kể so với trẻ cùng tuổi

Nếu chiều cao của trẻ nằm dưới bách phân vị thứ 3 trên biểu đồ tăng trưởng, trẻ có thể thuộc nhóm thấp chiều cao. Dù vậy, một số trẻ thấp do đặc điểm di truyền vẫn phát triển khỏe mạnh và có tốc độ tăng trưởng bình thường.

Tốc độ tăng chiều cao chậm

Trẻ không tăng chiều cao hoặc tăng rất ít trong thời gian dài là dấu hiệu cần lưu ý. Sau giai đoạn 3 tuổi và trước tuổi dậy thì, trẻ thường tăng khoảng 5-6 cm mỗi năm. Nếu tốc độ này thấp hơn rõ rệt, cha mẹ nên đưa trẻ đi kiểm tra.

Đường biểu diễn chiều cao liên tục tụt xuống

Theo Hiệp hội Nội tiết Nhi khoa Mỹ, khi theo dõi biểu đồ tăng trưởng, nếu trẻ liên tục chuyển xuống các đường bách phân vị thấp hơn, chẳng hạn từ nhóm 25 xuống nhóm 10 rồi dưới nhóm 3, đây có thể là dấu hiệu tốc độ tăng trưởng đang chậm lại. Tình trạng này cần được đánh giá, ngay cả khi chiều cao hiện tại của trẻ chưa quá thấp.

Thấp hơn nhiều so với tiềm năng di truyền

Chiều cao của cha mẹ là một trong những yếu tố giúp bác sĩ ước tính khoảng chiều cao mục tiêu của trẻ. Nếu trẻ thấp hơn đáng kể so với mức dự kiến dựa trên chiều cao gia đình, cần tìm hiểu thêm về dinh dưỡng, nội tiết và các vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Dậy thì muộn

Dậy thì là giai đoạn trẻ có sự tăng trưởng chiều cao nhanh. Nếu trẻ dậy thì muộn hơn đáng kể so với độ tuổi thông thường, quá trình phát triển thể chất có thể khác với bạn bè cùng trang lứa. Một số trường hợp chỉ là chậm dậy thì thể tạng, nhưng cũng có trường hợp liên quan đến rối loạn nội tiết hoặc bệnh lý.

Ngoài những dấu hiệu trên, cha mẹ nên chú ý nếu trẻ chậm tăng cân, sụt cân, biếng ăn kéo dài, thường xuyên đau bụng hoặc mệt mỏi. Đây có thể là biểu hiện của các vấn đề dinh dưỡng, tiêu hóa hoặc bệnh mạn tính ảnh hưởng đến quá trình phát triển.

Nên làm gì khi nghi ngờ trẻ chậm phát triển chiều cao?

Khi nhận thấy trẻ thấp hơn đáng kể so với chuẩn hoặc tăng chiều cao chậm, cha mẹ nên đưa con đến bác sĩ nhi khoa hoặc chuyên khoa nội tiết nhi để được đánh giá. Việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân và có hướng can thiệp phù hợp nếu cần.

Tùy từng trường hợp, trẻ có thể được chỉ định xét nghiệm máu để kiểm tra chức năng tuyến giáp, các yếu tố liên quan đến hormone tăng trưởng, bệnh lý mạn tính hoặc tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Chụp X-quang bàn tay và cổ tay có thể được sử dụng để đánh giá tuổi xương, qua đó hỗ trợ dự đoán tiềm năng tăng trưởng còn lại.

Trong sinh hoạt hàng ngày, cha mẹ nên giúp trẻ duy trì chế độ ăn đa dạng, đủ năng lượng và dưỡng chất, đặc biệt là protein, canxi và vitamin D. Trẻ cần ngủ đủ theo độ tuổi, vận động thường xuyên và duy trì cân nặng phù hợp. Những thói quen này hỗ trợ sức khỏe xương và quá trình phát triển thể chất, nhưng không thể thay thế việc điều trị nếu trẻ có bệnh lý gây chậm tăng trưởng.

Cha mẹ cũng không nên tự ý cho trẻ sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng quảng cáo tăng chiều cao hoặc hormone tăng trưởng. Hormone tăng trưởng chỉ được chỉ định trong một số tình trạng y khoa cụ thể sau khi trẻ được thăm khám và đánh giá đầy đủ.