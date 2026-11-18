Khi bắt đầu ăn dặm, trẻ cần được bổ sung thực phẩm giàu sắt và protein. Thịt bò, thịt lợn và thịt gà là những lựa chọn phù hợp để cha mẹ đưa vào thực đơn của bé.

Khi bước vào giai đoạn ăn dặm, trẻ cần được bổ sung nhiều loại thực phẩm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng tăng. Trong đó, thịt là nguồn cung cấp protein, sắt, kẽm và vitamin B12 quan trọng. Thịt bò, thịt lợn và thịt gà đều có thể được đưa vào thực đơn từ những bữa ăn đầu tiên, miễn là được chế biến phù hợp với khả năng ăn của trẻ.

Những loại thịt phù hợp cho bé ăn đầu tiên

Theo First Cry Parenting, trẻ thường có thể bắt đầu ăn dặm vào khoảng 6 tháng tuổi, khi đã có các dấu hiệu sẵn sàng. Đây cũng là thời điểm lượng sắt dự trữ từ khi sinh ra dần giảm, trong khi nhu cầu sắt tăng lên. Vì vậy, cha mẹ nên ưu tiên các thực phẩm giàu sắt, trong đó có thịt.

Thịt bò

Thịt bò là lựa chọn đáng cân nhắc khi trẻ mới ăn dặm nhờ chứa sắt heme - dạng sắt có nguồn gốc từ động vật, được cơ thể hấp thu tốt hơn sắt không heme trong thực vật. Ngoài ra, thịt bò còn cung cấp protein, kẽm và vitamin B12, hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu, tăng trưởng và phát triển của trẻ.

Cha mẹ có thể chọn phần thịt bò nạc, nấu chín mềm rồi xay hoặc nghiền nhuyễn. Khi trẻ đã quen với thức ăn, có thể tăng dần độ thô tùy khả năng nhai nuốt.

Thịt lợn

Thịt lợn nạc cung cấp protein, sắt, kẽm và các vitamin nhóm B. Đây cũng là thực phẩm dễ tìm, có thể chế biến thành nhiều món ăn phù hợp với trẻ nhỏ.

Khi lựa chọn, cha mẹ nên ưu tiên phần thịt nạc mềm, loại bỏ gân và mỡ thừa. Thịt cần được nấu chín kỹ, sau đó nghiền hoặc băm nhỏ tùy giai đoạn ăn dặm của trẻ.

Thịt gà

Thịt gà là nguồn cung cấp protein, vitamin B6, vitamin B12 và một lượng sắt. Thịt có kết cấu tương đối mềm sau khi nấu chín, dễ kết hợp với các loại rau củ như bí đỏ, cà rốt hoặc khoai lang.

Cha mẹ có thể sử dụng thịt ức hoặc đùi gà đã bỏ da, xương và sụn. Sau khi nấu chín, cần xé nhỏ, nghiền hoặc xay phù hợp với khả năng ăn của trẻ.

Không có loại thịt nào bắt buộc phải được sử dụng đầu tiên. Cha mẹ có thể luân phiên thịt bò, thịt lợn và thịt gà để giúp trẻ làm quen với nhiều hương vị, đồng thời đa dạng nguồn dinh dưỡng.

Thịt bò, thịt lợn và thịt gà đều có thể được sử dụng trong giai đoạn đầu ăn dặm, giúp đa dạng nguồn protein và vi chất cho trẻ. Ảnh: Adobe.

Lưu ý khi cho trẻ ăn thịt lần đầu

Theo Parents, khi mới bắt đầu ăn dặm, cha mẹ nên cho trẻ làm quen với một lượng nhỏ thịt đã nấu chín, nghiền mịn và kết hợp với thức ăn có kết cấu phù hợp. Sau đó, tăng dần lượng ăn và độ thô khi trẻ thích nghi.

Một số lưu ý quan trọng gồm:

Nấu chín kỹ: Thịt cần được nấu chín hoàn toàn. Không cho trẻ ăn thịt tái, sống hoặc chưa chín kỹ.

Thịt cần được nấu chín hoàn toàn. Không cho trẻ ăn thịt tái, sống hoặc chưa chín kỹ. Điều chỉnh kết cấu: Với trẻ mới ăn dặm, thịt nên được nghiền hoặc xay mịn, có thể trộn với một chút nước, sữa mẹ hoặc sữa công thức để dễ nuốt. Khi trẻ lớn hơn, tăng dần độ thô.

Với trẻ mới ăn dặm, thịt nên được nghiền hoặc xay mịn, có thể trộn với một chút nước, sữa mẹ hoặc sữa công thức để dễ nuốt. Khi trẻ lớn hơn, tăng dần độ thô. Loại bỏ phần cứng: Không để sót xương, sụn, gân hoặc những miếng thịt dai, lớn có thể khiến trẻ bị hóc.

Không để sót xương, sụn, gân hoặc những miếng thịt dai, lớn có thể khiến trẻ bị hóc. Không nêm gia vị: Tránh thêm muối, nước mắm, đường hoặc các loại gia vị mặn vào thức ăn của trẻ.

Tránh thêm muối, nước mắm, đường hoặc các loại gia vị mặn vào thức ăn của trẻ. Đa dạng thực phẩm: Không chỉ tập trung vào thịt. Cha mẹ nên kết hợp thêm cá, trứng, đậu, rau củ và trái cây phù hợp để cung cấp đầy đủ dưỡng chất.

Đặc biệt, thịt không nên là nguồn dinh dưỡng duy nhất trong giai đoạn ăn dặm. Trẻ vẫn cần tiếp tục bú mẹ hoặc sử dụng sữa công thức trong năm đầu đời, đồng thời được làm quen với nhiều nhóm thực phẩm khác nhau.