Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình lên 75,5 tuổi, trong đó người dân có ít nhất 68 năm sống khỏe mạnh.

Mục tiêu đến năm 2030 của ngành y tế là nâng tuổi thọ trung bình lên 75,5 tuổi, đồng thời bảo đảm ít nhất 68 năm sống khỏe cho người dân. Ảnh: Đinh Hà.

Phát biểu tại sự kiện công bố Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 do Bộ Y tế tổ chức ngày 18/11, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng cho ngành y tế đến năm 2030.

Trong đó, Việt Nam phấn đấu nâng tuổi thọ trung bình của người dân lên 75,5 tuổi, với ít nhất 68 năm sống khỏe mạnh.

Theo ông, đây không chỉ là chỉ tiêu chuyên môn của ngành y tế mà còn phản ánh chất lượng phát triển đất nước, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh giá trị lớn nhất của tiến bộ y học không nằm ở mức độ hiện đại hay giá thành công nghệ, mà phải được chứng minh bằng khả năng cứu sống người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, giảm biến chứng, tiết kiệm chi phí và giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

"Khoa học y học vì thế không thể chỉ dừng lại ở các công trình nghiên cứu, thiết bị hiện đại hay những thành tựu được công bố. Các tiến bộ phải được ứng dụng vào thực tiễn điều trị, thể hiện trong từng quyết định chuyên môn của thầy thuốc và cuối cùng mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh", ông Cơ nói.

Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72, trong đó đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản tư duy, chuyển từ tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và suốt vòng đời.

Cùng với chủ trương phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân, ngành y tế có thêm những định hướng chiến lược để xây dựng hệ thống hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Y tế, phát biểu tại họp báo. Ảnh: NC.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, theo Thứ trưởng Y tế, cần chuyển từ đầu tư riêng lẻ cho từng cơ sở sang phát triển đồng bộ năng lực toàn hệ thống; từ tiếp nhận công nghệ sang từng bước làm chủ công nghệ; từ ứng dụng những giải pháp đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái y tế dựa trên khoa học, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh nguồn lực trong nước, Việt Nam cần tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, công nghệ. Trong bối cảnh đó, Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 được kỳ vọng trở thành diễn đàn đối thoại về chính sách, chuyên môn, đồng thời là cầu nối giúp các cơ sở y tế tiếp cận công nghệ tiên tiến và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Trong đó, Triển lãm Y tế Toàn cầu Việt Nam giới thiệu các lĩnh vực thiết bị y tế, phẫu thuật robot, y tế số, bệnh viện thông minh và du lịch y tế. Đáng chú ý, chương trình lần đầu tiên có khu vực dành riêng cho y học cổ truyền - phục hồi chức năng và khu AI - chuyển đổi số y tế.

Triển lãm Dược phẩm và Công nghệ Sinh học Việt Nam tập trung giới thiệu dược phẩm, nguyên liệu và dược liệu, thuốc sinh học, vaccine, liệu pháp tế bào và gene.

Trong khi đó, Triển lãm Công nghệ Xét nghiệm và Chẩn đoán Việt Nam giới thiệu các giải pháp xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chẩn đoán phân tử và tự động hóa phòng xét nghiệm.