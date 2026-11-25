Nhiều tài khoản Facebook, TikTok và YouTube đăng tải lại video ghi nhận sự việc từ năm 2018 tại khoa Nhịp tim học, buộc BV Nhân dân 115 phải gửi báo cáo tới cơ quan chức năng.

Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM. Ảnh: BVCC.

Ngày 25/11, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, báo cáo việc nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại đoạn video cũ phản ánh thái độ giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế tại bệnh viện.

Theo Bệnh viện Nhân dân 115, đoạn clip đang lan truyền trên Facebook, TikTok, YouTube và một số nền tảng khác thực chất ghi lại sự việc đã xảy ra cách đây 8 năm, trong kíp trực đêm 1/8/2018 tại khoa Nhịp tim học.

Cụ thể, tối 1/8/2018, bác sĩ T.Q.V. (bác sĩ giảng viên của Phân hiệu phía Nam thuộc Học viện Quân Y) và điều dưỡng L.T.N.Q. tiếp nhận bệnh nhân N.T.Th. (87 tuổi), chuyển đến từ Bệnh viện quận Tân Phú. Sau khi bác sĩ thăm khám, tư vấn và giải thích, người nhà bệnh nhân không hài lòng về thái độ ứng xử của ê-kíp trực nên đã quay video đăng lên mạng xã hội.

Ngay thời điểm đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 đã chỉ đạo các khoa, phòng liên quan kiểm tra, đồng thời thăm hỏi, lắng nghe phản ánh của gia đình người bệnh để giải quyết thấu đáo. Sau khi trao đổi, thân nhân người bệnh thông cảm, chủ động gỡ bỏ bài đăng và không có ý kiến gì thêm. Bệnh nhân sau đó được điều trị ổn định và xuất viện ngay trong năm 2018.

Về phía nhân sự, bệnh viện đã tổ chức kiểm điểm, xử lý các cá nhân trong kíp trực chưa làm tốt công tác giao tiếp, ứng xử gây bức xúc cho người nhà bệnh nhân. Đơn vị cũng gửi thông báo đến Phân hiệu phía Nam, Học viện Quân Y (nơi quản lý cán bộ) để xem xét, xử lý cá nhân liên quan theo quy định.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 nhấn mạnh vụ việc đã được giải quyết dứt điểm từ 8 năm trước. Tuy nhiên, việc nhiều tài khoản tiếp tục đào lại, chia sẻ nội dung cũ với tốc độ lan nhanh đang gây hiểu nhầm, hoang mang dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khám chữa bệnh của đơn vị.

Do đó, Bệnh viện Nhân dân 115 đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM hỗ trợ xác minh, có biện pháp ngăn chặn và thông tin kịp thời để người dân hiểu đúng bản chất sự việc, tránh tiếp tục lan truyền thông tin cũ đã được giải quyết từ năm 2018.