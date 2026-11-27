Sau khi người thân không còn, ta vẫn chờ đợi, không ngừng nhớ về họ. Bởi não bộ cần thời gian để chấp nhận rằng mối quan hệ ấy đã thay đổi mãi mãi.

Sự gắn bó với những người thân yêu hình thành qua thời gian, khiến não bộ vẫn duy trì cảm giác kết nối ngay cả khi họ không còn hiện diện bên cạnh. Ảnh: Unsplash.

Cái chết có thể chấm dứt sự hiện diện của một người, nhưng không khiến tình cảm và thói quen gắn bó với họ biến mất ngay lập tức. Sau khi mất người thân, nhiều người vẫn vô thức muốn gọi điện, muốn kể một câu chuyện trong ngày.

Trong cuốn sách Bộ não đau buồn, tiến sĩ tâm lý học Mary-Frances O'Connor lý giải hiện tượng này từ cách não bộ hình thành và duy trì sự gắn bó.

Não bộ học cách duy trì sự gắn bó

Theo nhà tâm lý học Mary-Frances O'Connor, những trải nghiệm gắn bó từ thời thơ ấu góp phần hình thành cách con người nhìn nhận và duy trì các mối quan hệ khi trưởng thành.

Một đứa trẻ có thể nhận ra rằng cha mẹ đôi khi tức giận sẽ ít quan tâm đến mình. Tuy nhiên, chúng vẫn tin rằng cha mẹ sẽ bảo vệ mình. Qua thời gian, trẻ dần hiểu những khoảnh khắc xa cách không đồng nghĩa với việc tình yêu thương chấm dứt.

Niềm tin về sự gắn bó này tiếp tục ảnh hưởng đến các mối quan hệ khi con người trưởng thành. Một người có thể trải qua bất đồng, giận dỗi hoặc những khoảng thời gian ít tương tác với người thân mà vẫn cảm nhận được sự kết nối giữa hai bên.

TS O'Connor xem sự gần gũi về cảm xúc là một chiều kích quan trọng giúp não bộ nhận biết vị trí của những người thân thuộc, bên cạnh không gian và thời gian. Nói cách khác, khoảng cách giữa hai người còn phụ thuộc vào mức độ kết nối và cảm giác an toàn trong mối quan hệ.

Sự gần gũi về thể chất không đồng nghĩa với kết nối cảm xúc, nhất là khi hai người đang có mâu thuẫn. Ảnh: Magnific.

Chẳng hạn, sau một ngày làm việc mệt mỏi, một người có thể mong đợi được bạn đời ôm, hỏi han và lắng nghe. Nhưng nếu cả hai đang xảy ra mâu thuẫn, dù vẫn ngồi cạnh nhau, họ có thể tránh trò chuyện hoặc chủ động giữ khoảng cách. Cùng một không gian, cùng một thời điểm nhưng cảm nhận về sự hiện diện của đối phương đã khác đi.

Điều này cho thấy gần gũi về thể chất và gắn bó về cảm xúc là hai khía cạnh không đồng nhất. Việc sống chung nhà hay có quan hệ huyết thống không tự nhiên tạo nên sự gắn bó.

Tại sao ta lại nhớ về người đã khuất?

Theo lý giải của O’Connor, khi một người vắng mặt, não bộ thường dựa vào những trải nghiệm trước đây để lý giải. Họ có thể đang đi làm, đi xa. Việc không gặp nhau lúc này không có nghĩa tình cảm đã mất đi.

Tuy nhiên, cái chết khiến mọi chuyện khác hẳn. Người đã khuất sẽ không trở về nữa, dù ta chờ đợi bao lâu. Thế nhưng, não bộ không thể ngay lập tức thích nghi với thực tế này. Ta đôi khi vẫn mong nhớ về họ.

Khi một người đã trở thành phần quan trọng trong thế giới nội tâm, não bộ không đơn giản chỉ ghi nhớ vị trí hay thời điểm có thể gặp họ. Nó còn duy trì cảm giác rằng người ấy thuộc về cuộc sống của mình.

Vì thế, khi người đó qua đời, sự mất mát không chỉ là việc họ không còn hiện diện bên cạnh, mà còn là sự thay đổi trong một mối gắn bó đã định hình cách ta cảm nhận thế giới.