Rắn cạp nia bò vào giường cắn thiếu niên 14 tuổi nhiều vết

Đang ngủ tại nhà, bé trai 14 tuổi bất ngờ bị rắn nghi cạp nia cắn nhiều nhát, nhanh chóng yếu cơ, sụp mí và rơi vào tình trạng suy hô hấp.

Rắn cạp nia nổi bật với khoang màu đen, trắng xen kẽ, là một trong những loài rắn độc nhất ở Việt Nam, bên cạnh chàm quạp, hổ mang, cạp nong... Ảnh: flickr.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết vừa tiếp nhận hai trường hợp bị rắn cắn với diễn biến nghiêm trọng. Một bệnh nhân 14 tuổi suy hô hấp sau khi bị rắn nghi cạp nia cắn, trong khi nữ bệnh nhân 69 tuổi bị hoại tử, khuyết hổng mô và lộ xương sau khi tự ý đắp thuốc lá lên vết thương.

Suy hô hấp sau khi bị rắn nghi cạp nia cắn

Bệnh nhân nam 14 tuổi, trú tại phường Hoàng Quế, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu khoảng 30 phút sau khi bị rắn nghi cạp nia cắn nhiều nhát vào vùng vai phải.

Theo thông tin từ bệnh viện, thời điểm xảy ra sự việc, thiếu niên này đang ngủ tại nhà thì bất ngờ bị rắn tấn công. Sau khi bị cắn, trẻ xuất hiện tình trạng đau nhức vùng vai phải.

Khi nhập viện, trẻ có biểu hiện yếu cơ tiến triển, sụp mí mắt, sốt nhẹ, nhức mỏi toàn thân, đau họng và nuốt vướng. Đáng chú ý, tình trạng nhanh chóng diễn biến nặng, dẫn đến suy hô hấp.

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu, đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và triển khai các biện pháp điều trị, chăm sóc tích cực nhằm duy trì chức năng hô hấp, kiểm soát tình trạng bệnh và hạn chế biến chứng. Sau một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định.

Rắn cạp nia có đầu thon mảnh, con ngươi tròn, trên thân có các khoang màu đen, trắng xen kẽ. Chúng có tiết diện ngang hình tam giác, đoạn từ hông xuống đuôi dẹp dần thành điểm nhọn.

Hai loài độc nhất được ghi nhận là cạp nia miền Bắc và cạp nia miền Nam. Ngoài ra, các loài cạp nia sông Hồng, đầu vàng khá phổ biến.

Bệnh nhân 14 tuổi được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí do rắn cạp nia cắn.

Nọc rắn cạp nia được xếp vào nhóm cực độc. Nọc chứa các độc tố thần kinh tác động kép lên khớp nối thần kinh - cơ, gây liệt mềm kéo dài, kèm thành phần được cho là làm tăng thải muối qua thận, có thể dẫn đến hạ natri máu nguy hiểm. Đáng lo ngại, vết cắn chỉ để lại hai dấu móc nhỏ như đầu kim, ít đau, không sưng nề, khiến nạn nhân dễ chủ quan.

Sau vài giờ, độc tố bắt đầu gây liệt cơ theo hướng từ trên xuống, khởi đầu từ mi mắt, mặt, cổ rồi lan đến các cơ hô hấp và tứ chi. Dấu hiệu đặc trưng là sụp mí như buồn ngủ, không thể mở mắt, đồng tử giãn và mất phản xạ với ánh sáng. Nếu không được cấp cứu, hỗ trợ thở máy kịp thời, nạn nhân có thể suy hô hấp và tử vong.

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân 69 tuổi, trú tại phường Bình Khê. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, người phụ nữ bị rắn cắn nhưng không xác định được loài.

Sau sự việc, bệnh nhân đã đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, khi trở về nhà, người bệnh tiếp tục nghe theo lời khuyên của người quen, tự ý đắp nhiều loại thuốc lá lên vùng tổn thương.

Hậu quả, vết thương ngày càng nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng khuyết hổng mô, lộ xương, có mùi hôi. Vùng da xung quanh cũng tấy đỏ, cho thấy tổn thương tại chỗ đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và nhiều biến chứng.

Theo các bác sĩ, việc tự ý đắp thuốc lá, thuốc nam hoặc các loại thuốc không rõ nguồn gốc lên vết thương có thể khiến tình trạng tổn thương trở nên phức tạp, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Không chủ quan khi bị rắn cắn

Các bác sĩ cảnh báo mức độ nguy hiểm của rắn cắn phụ thuộc vào loài rắn, lượng nọc độc và vị trí bị cắn. Nọc độc của một số loài có thể gây tổn thương mô tại chỗ, rối loạn đông máu, tổn thương các cơ quan, đặc biệt là hệ thần kinh và cơ hô hấp.

Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể bị yếu liệt cơ, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Để hạn chế hậu quả đáng tiếc, khi bị rắn cắn, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng bất thường. Không nên chờ đợi tại nhà hoặc chủ quan cho rằng rắn không có độc.

Trong thời gian chờ cấp cứu, người bị cắn cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động và di chuyển vùng cơ thể bị thương. Nếu có thể, nên tháo nhẫn, vòng hoặc những vật dụng có nguy cơ gây chèn ép khi vùng bị cắn sưng nề.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá cây, thuốc nam, thuốc lá hoặc các loại thuốc không rõ nguồn gốc lên vết thương; không rạch, chích, nặn hay hút nọc độc, không garô chặt vị trí bị cắn và không áp dụng các biện pháp xử trí theo kinh nghiệm truyền miệng.

Nếu có thể, người dân nên ghi nhớ đặc điểm hoặc chụp ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn để cung cấp thông tin cho nhân viên y tế. Tuyệt đối không tìm cách bắt hoặc giết rắn.

Các bác sĩ nhấn mạnh, phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời và điều trị đúng phương pháp là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh.