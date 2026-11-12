Dân văn phòng ở TP.HCM lần lượt đổ bệnh vì ho, sốt

Một đồng nghiệp mắc cúm, cả phòng thấp thỏm và e ngại vì nguy cơ lây nhiễm. Hai mẹ con cùng sốt cao, người chồng phải xoay xở việc nhà. Cúm A khiến nhiều gia đình đảo lộn.

Từ những cơn hắt hơi, đau họng ở văn phòng đến cảnh hai mẹ con cùng sốt cao tại nhà, cúm A khiến nhiều người kiệt sức, sinh hoạt đảo lộn. Ảnh: Đinh Hà.

Một tiếng ho ở bàn bên cạnh, vài cái hắt hơi trong phòng làm việc có thể không khiến ai quá bận tâm. Nhưng khi đồng nghiệp liên tiếp đổ bệnh chỉ trong vài ngày, những biểu hiện tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành nỗi lo của cả văn phòng.

Thu Giang (21 tuổi, chuyên viên truyền thông tại TP.HCM) là một trong những người mắc bệnh sau khi đồng nghiệp ngồi cạnh có biểu hiện cúm. Chỉ hai ngày sau, cô cùng hai người khác trong phòng bắt đầu nhức mỏi cơ thể, hắt hơi và đau rát họng. Sau đó, Giang phát sốt, nghẹt mũi, đau họng nhiều hơn và khan tiếng. Kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A.

Một người mắc, cả văn phòng lo lắng

Cô cho biết ban đầu vẫn cố gắng đi làm vì nghĩ triệu chứng không nghiêm trọng. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo cho thấy đây không đơn thuần là một cơn cảm lạnh thoáng qua. Giang mất khoảng một tuần mới hồi phục, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, đau đầu và khó tập trung.

Chỉ hai ngày sau khi đồng nghiệp mắc cúm, Thu Giang cùng hai người trong phòng lần lượt đổ bệnh. Ảnh: NVCC.

"Đau họng và nghẹt mũi cũng khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn, tôi còn liên tục bị mất ngủ", Giang nói.

Tình trạng tương tự xảy ra với Ngọc Xuân (22 tuổi, nhân viên kinh doanh tại TP.HCM). Sau khi đồng nghiệp ngồi cạnh mắc bệnh, cô cũng lần lượt xuất hiện những dấu hiệu bất thường như nóng ran, khó chịu trong người, nghẹt mũi, hắt hơi liên tục và ho.

Sau đó, Xuân bắt đầu sốt, thường cảm thấy nóng bừng vào buổi chiều tối. Cô mất khoảng 5 ngày mới hồi phục. Trong đó, ho khan và nghẹt mũi là hai triệu chứng gây nhiều phiền toái nhất.

Do đặc thù công việc văn phòng thường xuyên ngồi điều hòa, tình trạng khó chịu ở mũi càng tăng, khiến cô liên tục hắt hơi. Những cơn ho cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ, đôi khi cảm thấy khó thở.

Khi xuất hiện triệu chứng, cô tự mua thuốc cảm cúm, bổ sung vitamin C, uống nước cam và vệ sinh mũi họng để giảm cảm giác khó chịu.

Nếu tại văn phòng, cúm mùa khiến những người ngồi cạnh nhau lần lượt đổ bệnh thì trong gia đình, căn bệnh này cũng có thể khiến cuộc sống của nhiều thành viên đảo lộn. Thanh Huyền (27 tuổi, ở Bạch Mai, Hà Nội) là một trường hợp như vậy khi cả cô và con trai đều mắc bệnh, cùng sốt cao, mệt mỏi và cần được chăm sóc.

Theo Huyền, cô sốt đến 39 độ C, đau nhức khắp người. Kết quả test nhanh cho thấy cô dương tính với cúm A. Không lâu sau, con trai cô cũng ho, sốt và nôn trớ liên tục.

Cả hai mẹ con cùng đổ bệnh, Huyền phải xin nghỉ làm 3 ngày. Người chồng không mắc cúm nhưng ngày nào cũng phải xin về sớm để chăm sóc vợ con. Từ dọn dẹp, giặt giũ đến đi chợ, mọi việc trong nhà đều do anh đảm nhiệm.

Kết quả test nhanh cho thấy Thanh Huyền dương tính với cúm A. Không lâu sau, con trai cô cũng ho, sốt và nôn trớ liên tục. Ảnh: NVCC.

Dù vậy, những ngày cả hai mẹ con sốt vẫn là khoảng thời gian vất vả. Huyền mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nấu cơm, trong khi con quấy khóc vì sốt. Việc chăm con khiến cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục.

"Sau gần 3 ngày, may mắn cả hai mẹ con đã cắt sốt, đỡ mệt hơn nhưng tôi thật sự rất sợ mắc cúm A. Cơ thể gần như kiệt sức, người lúc nào cũng muốn lả đi, có thể do vẫn phải chăm con mà không được nghỉ ngơi hoàn toàn", Huyền chia sẻ.

Những sai lầm khi chăm sóc, điều trị cúm A

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết tác nhân chính gây cúm A là virus Influenza A. Đây là loại virus có khả năng lây lan mạnh, dễ tạo thành dịch trong cộng đồng.

Hiện khoa điều trị khoảng 60 bệnh nhân, trong đó khoảng 50 trường hợp mắc cúm A. Một số bệnh nhân đồng thời mắc cúm A và sốt xuất huyết, khiến việc theo dõi và điều trị trở nên phức tạp hơn.

"Thời tiết giao mùa, đặc biệt vào mùa đông xuân, tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Nhiều người cao tuổi chỉ ở nhà nhưng vẫn mắc cúm do nguồn lây từ con cháu. Khi họ nhập viện, người thân cũng đang mắc cúm, phải điều trị tại nhà nên không thể vào chăm sóc. Điều này vừa gây khó khăn cho người bệnh, vừa làm tăng công việc của nhân viên y tế", bác sĩ Hường nói với Tri Thức - Znews.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là tình trạng người bệnh tự ý mua thuốc điều trị cúm khi chưa xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Đinh Hà.

Bác sĩ Hường cho biết một số người tự mua Tamiflu hoặc thuốc có hoạt chất tương tự về sử dụng mà không có chỉ định của bác sĩ. Trong khi đó, thuốc kháng virus có hoạt chất oseltamivir cần được điều chỉnh liều theo chức năng thận của người bệnh.

Với những trường hợp có mức lọc cầu thận thấp, bác sĩ phải tính toán liều lượng phù hợp. Nếu người bệnh tự sử dụng theo liều thông thường, chẳng hạn hai viên mỗi ngày, mà không kiểm tra chức năng thận, thuốc có thể tích lũy trong cơ thể, làm tăng nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn.

Do đó, người dân không nên tự ý sử dụng thuốc kháng virus khi chưa được thăm khám và tư vấn chuyên môn.

Một thắc mắc thường gặp là người từng mắc cúm A hoặc đã tiêm vaccine cúm có thể tiếp tục nhiễm bệnh trong cùng năm hay không.

Theo bác sĩ Hường, câu trả lời là có. Virus cúm có nhiều chủng, phân nhóm và phân típ khác nhau. Vì vậy, người từng mắc một chủng cúm vẫn có khả năng nhiễm chủng khác. Việc đã mắc bệnh không đồng nghĩa với có miễn dịch bảo vệ trước tất cả các loại virus cúm đang lưu hành.

Tương tự, tiêm vaccine cũng không bảo đảm ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ mắc cúm. Miễn dịch sau tiêm không kéo dài vĩnh viễn, trong khi nồng độ kháng thể có thể giảm theo thời gian. Đây là lý do người dân được khuyến cáo tiêm vaccine cúm nhắc lại hàng năm để duy trì khả năng bảo vệ.

Khu vực khoa phòng điều trị cúm A tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Đinh Hà.

Khi mắc cúm A, người bệnh cần nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp. Với trẻ nhỏ, phụ huynh nên tăng cường cho trẻ bú mẹ hoặc sử dụng sữa công thức đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi. Nếu trẻ nôn trớ, cần chia nhỏ bữa ăn để hạn chế nguy cơ mất nước.

Người bệnh có thể sử dụng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của bác sĩ, kết hợp mặc quần áo thoáng mát, giữ cơ thể dễ chịu. Việc vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý cũng giúp giảm cảm giác nghẹt mũi, khó chịu.

Chế độ ăn cần bảo đảm đủ dưỡng chất, ưu tiên thức ăn mềm, loãng, dễ tiêu hóa khi người bệnh mệt hoặc đau họng. Bên cạnh đó, cần uống đủ nước, có thể bổ sung nước ép trái cây phù hợp để hỗ trợ duy trì thể trạng.

Để hạn chế lây nhiễm trong gia đình, người mắc cúm nên được bố trí nghỉ ngơi ở khu vực riêng nếu có thể, hạn chế tiếp xúc gần với người khác, đeo khẩu trang khi cần tiếp xúc và giữ không gian sống thông thoáng. Các thành viên cần rửa tay thường xuyên, vệ sinh những bề mặt thường xuyên tiếp xúc.