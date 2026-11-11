Cả năm khỏe mạnh, không ngờ 'gục ngã' vì căn bệnh quen thuộc

Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị khoảng 50 ca cúm A và hàng chục bệnh nhân sốt xuất huyết. Nhiều trường hợp có bệnh nền, diễn biến nặng, phải theo dõi sát.

Nhiều bệnh nhân cúm A, sốt xuất huyết nhập viện tại Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Nằm trên giường bệnh, T.M. (26 tuổi, ở Bát Tràng, Hà Nội) đưa cánh tay cho bác sĩ lấy máu xét nghiệm. Cô gái trẻ đã trải qua gần một tuần điều trị sau những ngày sốt cao liên tục, có lúc nhiệt độ cơ thể chạm ngưỡng 40 độ C.

Người trẻ, người già cùng nhập viện vì virus

Trước khi nhập viện, M. từng tự xét nghiệm Covid-19 bằng que test nhanh nhưng kết quả không rõ ràng, chỉ xuất hiện một vạch mờ. Nghĩ tình trạng sốt có thể tự thuyên giảm, cô chưa đi khám ngay. Chỉ đến khi cơn sốt kéo dài suốt 3 ngày, cơ thể bắt đầu li bì, M. mới đến Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) thăm khám. Kết quả xác định cô mắc cúm A.

Triệu chứng sốt đã giảm, M. chỉ còn đau đầu nhẹ. Tuy nhiên, cô vẫn không biết mình lây bệnh từ đâu, bởi những ngày trước khi phát bệnh chủ yếu chỉ ở nhà.

Không chỉ M., những ngày này, các bác sĩ tại Đơn nguyên Truyền nhiễm của bệnh viện còn tiếp nhận nhiều trường hợp mắc cúm A, sốt xuất huyết với diễn biến phức tạp. Có người cao tuổi rơi vào suy hô hấp, bệnh nhân có bệnh nền đối mặt nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí người trẻ khỏe mạnh cũng có thể phát hiện những bất thường sức khỏe chưa từng được biết đến.

Sốt cao đến 40 độ C suốt 3 ngày, cô gái 26 tuổi ở Hà Nội nhập viện và phát hiện mắc cúm A dù không rõ nguồn lây. Ảnh: Đinh Hà.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Đơn nguyên Cơ xương khớp, Trưởng Đơn nguyên Truyền nhiễm, cho biết khoa đang điều trị khoảng 50 trường hợp mắc cúm A. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân là người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch như người bệnh ung thư đang hóa trị, xạ trị.

Một trường hợp đáng lo ngại là bà V.T.T. (75 tuổi, Hà Nội), mắc cúm A trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim và suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc trong quá trình điều trị. Bệnh nhân xuất hiện viêm phổi, suy hô hấp, tiên lượng chưa tốt. Dù xét nghiệm cúm A đã âm tính, sức khỏe của bà vẫn chưa đủ ổn định để xuất viện.

"Đơn vị cũng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân vừa được can thiệp đặt stent động mạch vành, xuất viện khoảng một tuần thì mắc cúm A. Với những người vừa trải qua can thiệp tim mạch, nguy cơ biến chứng hô hấp khiến việc điều trị và theo dõi trở nên phức tạp hơn", bác sĩ Hường nói.

Dù xét nghiệm cúm A đã âm tính, sức khỏe của bà T. vẫn chưa đủ ổn định để xuất viện. Ảnh: Đinh Hà.

Bên cạnh cúm A, sốt xuất huyết cũng là bệnh truyền nhiễm được ghi nhận nhiều tại khoa. Hiện đơn vị điều trị khoảng 10 bệnh nhân, chủ yếu là các trường hợp nặng.

Bệnh truyền nhiễm diễn biến khó lường

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thu Hường, thời điểm cuối năm thường là giai đoạn mùa dịch của nhiều bệnh truyền nhiễm giao thoa. Sự thay đổi về nhiệt độ, thời tiết và môi trường có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh lưu hành, đặc biệt là virus lây qua đường hô hấp.

Với sốt xuất huyết, bác sĩ Hường cho biết khoa chưa ghi nhận diễn biến bất thường. Bệnh vẫn xuất hiện theo mùa, số bệnh nhân không quá đông. Việc triển khai vaccine phòng sốt xuất huyết trong những năm gần đây cũng được bác sĩ đề cập là một yếu tố góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng.

Nhiều bệnh nhân nhập viện với diễn biến phức tạp, đặc biệt là người có bệnh nền. Ảnh: Đinh Hà.

"Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan bởi sốt xuất huyết vẫn có thể gây biến chứng nặng, nhất là ở người có bệnh lý nền. Giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào ngày thứ 4-7. Khi đó, dù người bệnh có thể đã hết sốt, các biến chứng vẫn có nguy cơ xuất hiện", bác sĩ Hường nhấn mạnh.

Một sai lầm thường gặp là người dân tự mua thuốc điều trị khi chưa xác định chính xác bệnh. Đặc biệt, một số người tự sử dụng Tamiflu hoặc thuốc chứa hoạt chất oseltamivir khi nghi mắc cúm A. Theo bác sĩ Hường, thuốc này cần được điều chỉnh liều theo chức năng thận. Với người suy giảm chức năng thận, việc sử dụng liều thông thường có thể khiến thuốc tích lũy trong cơ thể, làm tăng nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn.

Bên cạnh đó, các bệnh truyền nhiễm có thể cùng biểu hiện sốt cao nên người dân khó phân biệt chỉ bằng triệu chứng. Sốt xuất huyết cần xét nghiệm máu để hỗ trợ chẩn đoán, trong khi cúm, Covid-19, Adenovirus và các virus đường hô hấp khác có thể được xác định qua xét nghiệm dịch đường hô hấp. Test nhanh tại nhà chỉ có giá trị sàng lọc ban đầu. Khi sốt kéo dài hoặc không xác định được nguyên nhân, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xét nghiệm phù hợp.

Ngoài ra, người từng mắc cúm A hoặc đã tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm bệnh trở lại do virus cúm có nhiều chủng, phân nhóm và phân tuýp khác nhau. Miễn dịch sau tiêm hoặc nhiễm bệnh không kéo dài vĩnh viễn, nồng độ kháng thể có thể giảm theo thời gian. Vì vậy, người dân được khuyến cáo tiêm vaccine cúm nhắc lại hàng năm để duy trì khả năng bảo vệ.