Bên trong nơi áp lực nhất giữa làn sóng cúm A

Bác sĩ Nguyễn Thu Hường nhấn mạnh thời gian vàng để điều trị cúm là trong vòng 48 giờ kể từ khi khởi phát sốt. Việc thăm khám sớm giúp thuốc có thời gian phát huy hiệu quả tối đa, qua đó giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng. Tuy nhiên, thực tế nhiều bệnh nhân chỉ đến viện vào ngày thứ 3-4 sau khi xuất hiện triệu chứng do nghĩ mình mắc viêm mũi họng hoặc cảm lạnh thông thường. Một số người tự mua kháng sinh tại nhà thuốc để điều trị viêm họng mà không nghĩ đến khả năng nhiễm cúm A.