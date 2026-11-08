Chó mắc bệnh dại cắn 9 người ở Vĩnh Long trong 3 ngày

Trong 3 ngày, một con chó vô chủ liên tiếp tấn công, cắn 9 người tại xã Giao Long, Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm xác định con vật mắc bệnh dại.

Một con chó vô chủ liên tiếp tấn công, cắn người và chó khác tại ấp Phú Thành, xã Giao Long, Vĩnh Long. Ảnh minh họa: Unsplash.

Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực X, từ ngày 31/10 đến sáng 2/11, một con chó vô chủ liên tiếp tấn công, cắn người và chó khác tại ấp Phú Thành, xã Giao Long, Vĩnh Long.

Cụ thể, ngày 31/10, con chó cắn bà N.Th.L.. Đến ngày 1/11, con vật tiếp tục tấn công và cắn 6 người. Sáng 2/11, thêm 2 người bị cắn. Tổng cộng, 9 người bị con chó này tấn công trong 3 ngày.

Sau đó, người dân bắt giữ và nhốt con vật tại nhà bà N.T.K.D.. Tuy nhiên, đến 14h cùng ngày, con chó chết. Cơ quan chuyên môn nhận định con vật có khả năng mắc bệnh dại, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xác định chó dương tính với virus dại.

Trong số 9 người bị cắn, 8 trường hợp đã đến cơ sở y tế điều trị dự phòng. Một người chưa chủ động đi tiêm phòng, sau khi được chính quyền địa phương vận động đã thực hiện tiêm ngừa.

Ngoài ra, một con chó của bà B.T.T., cùng ấp, được ghi nhận đã tiếp xúc gần với con vật mắc bệnh dại. Cơ quan thú y đề nghị địa phương phân công người giám sát, yêu cầu chủ nuôi xích chó, theo dõi trong 21 ngày và tiêm vaccine theo hướng dẫn chuyên môn.

Con chó cắn 9 người bị bắt nhốt. Ảnh: UBND xã Giao Long.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ động vật sang người, chủ yếu qua vết cắn, vết cào làm tổn thương da hoặc khi nước bọt của động vật mắc bệnh tiếp xúc với vùng da bị tổn thương, niêm mạc.

Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân không nên chờ con vật chết, đợi kết quả xét nghiệm hay xuất hiện triệu chứng mới đến cơ sở y tế. Ngay cả những vết thương nhỏ, vết cắn ở vị trí xa đầu hoặc trường hợp con vật trông vẫn khỏe mạnh cũng không thể tự loại trừ nguy cơ mắc bệnh.

Việc có cần tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại hay không phải do nhân viên y tế đánh giá dựa trên mức độ phơi nhiễm và tiền sử tiêm phòng của người bị thương.

Ngay sau khi bị cắn hoặc cào, người dân cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong khoảng 15 phút. Nếu không có xà phòng, cần rửa thật kỹ bằng nước sạch. Sau đó, có thể sát khuẩn bằng dung dịch phù hợp và đến cơ sở y tế ngay để được tư vấn, xử trí.

Người bị thương cần cung cấp đầy đủ thông tin về thời điểm, vị trí, mức độ vết thương và tình trạng của con vật nếu biết. Không tự ý đắp lá, thuốc nam hoặc các chất lạ lên vết thương; không tự khâu kín hay xử lý theo kinh nghiệm truyền miệng. Những biện pháp này không thể thay thế việc sơ cứu đúng cách và tiêm phòng khi có chỉ định.

Trong thời gian theo dõi, nếu chó xuất hiện những biểu hiện bất thường như kích động, bỏ ăn, chảy nhiều nước bọt, đi đứng khó khăn hoặc có hành vi tấn công, chủ nuôi cần báo ngay cho chính quyền và cán bộ thú y. Người dân không nên tự ý tiếp cận, bắt giữ con vật bằng tay không.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo địa phương tăng cường giám sát đàn chó, mèo tại ấp Phú Thành, kịp thời phát hiện những con vật có biểu hiện khác thường hoặc hành vi hung dữ. Khi phát hiện động vật nghi mắc bệnh dại, người dân cần thông báo cho thú y xã hoặc chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Đặc biệt, không tự ý giết mổ, mua bán, vứt xác hoặc vận chuyển động vật nghi mắc bệnh dại. Những hành động này có thể khiến nhiều người tiếp xúc với mầm bệnh, đồng thời gây khó khăn cho công tác xác minh và kiểm soát ổ dịch.