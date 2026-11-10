Điều nam giới cần biết khi dùng thuốc tăng cường sinh lý

Thuốc cường dương không chỉ dành cho người gặp vấn đề sinh lý. Việc tự ý sử dụng để tăng phong độ có thể khiến nam giới đối mặt rủi ro sức khỏe.

Nhiều nam giới tự mua thuốc cường dương để cải thiện bản lĩnh mà không biết việc dùng sai cách có thể dẫn đến những tai biến nguy hiểm. Ảnh: Unsplash.

Rối loạn cương dương là vấn đề sức khỏe nhạy cảm khiến nhiều nam giới ngại đi khám, tìm cách tự điều trị bằng thuốc truyền miệng hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc sai cách có thể dẫn đến những tai biến khó lường.

Trong cuốn Hiểu và dùng thuốc đúng (NXB Trẻ), PGS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên giảng viên chính Bộ môn Dược lâm sàng, Phó ban Nghiên cứu khoa học - Thư viện, khoa Dược, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết thuốc làm tăng khả năng tình dục ở nam giới thường được hiểu là thuốc điều trị tình trạng cơ quan sinh dục mất khả năng giao hợp. Trước đây, tình trạng này được gọi bằng nhiều tên như bất lực, liệt dương, nhược dương. Hiện nay, thuật ngữ chuyên môn được sử dụng là rối loạn cương dương (erectile dysfunction - ED).

Ngại đi khám, tự tìm thuốc điều trị

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Đức, hiện Việt Nam chưa có nghiên cứu đưa ra con số thống kê cụ thể về tỷ lệ nam giới mắc ED. Tuy nhiên, nhu cầu điều trị, đặc biệt là sử dụng thuốc để cải thiện tình trạng này, là có thật.

Tại một số nước đang phát triển, những vấn đề tình dục từng bị xem là đáng xấu hổ ngày càng được nhìn nhận cởi mở hơn. Người bệnh có thể trao đổi với thầy thuốc để hiểu đúng tình trạng sức khỏe và phối hợp trong quá trình điều trị.

Ngại đi khám, tin lời mách bảo hoặc muốn tăng cường bản lĩnh, nam giới tự tìm đến thuốc cường dương mà không lường hết nguy cơ. Ảnh: Unsplash.

Tại Việt Nam, nam giới gặp vấn đề này thường rơi vào hai tình trạng không có lợi cho sức khỏe. Một là âm thầm chịu đựng, che giấu bệnh vì cho rằng đây là vấn đề khó nói, thậm chí nghĩ rằng không còn cách khắc phục. Hai là tự tìm cách chữa trị theo lời đồn, sử dụng các phương pháp gia truyền, bí truyền không rõ căn cứ hoặc mua thuốc điều trị ED lưu hành bất hợp pháp.

Qua thư bạn đọc gửi về, tác giả ghi nhận tình trạng một số người tự ý sử dụng thuốc để cải thiện khả năng tình dục. PGS.TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh việc điều trị ED nhất thiết phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ.

Không nên tự mua thuốc để tăng cường sinh lý

PGS.TS Nguyễn Hữu Đức cũng cho biết một số thuốc ban đầu không được nghiên cứu với mục đích điều trị ED nhưng sau đó được ứng dụng nhờ đặc tính dược lý phù hợp và kinh nghiệm lâm sàng. Viagra là một ví dụ. Thuốc này ban đầu được nghiên cứu để điều trị bệnh tim mạch, sau đó mới được nghiên cứu và sử dụng trong điều trị rối loạn cương dương.

Theo tác giả, trong Tây y, các thuốc điều trị ED có thể được chia thành một số nhóm chính.

Thứ nhất là thuốc nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Loại thuốc này được sử dụng khi xét nghiệm cho thấy nồng độ testosterone trong máu thấp và nguyên nhân rối loạn cương liên quan đến yếu tố nội tiết. Thuốc có nhiều dạng như tiêm bắp tác dụng kéo dài, viên uống hoặc miếng dán qua da.

Tuy nhiên, testosterone chỉ nên được sử dụng khi có chỉ định và theo dõi của bác sĩ. Đặc biệt, nam giới đang có mong muốn sinh con cần lưu ý không tự ý dùng loại thuốc này vì testosterone ngoại sinh có thể ức chế quá trình sinh tinh, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Thứ hai là nhóm thuốc giãn mạch, được sử dụng theo nhiều đường khác nhau. Một số thuốc như papaverine, phentolamine và alprostadil được tiêm trực tiếp vào thể hang. Prostaglandin E1 có thể được sử dụng dưới dạng đặt vào niệu đạo.

Cuốn Hiểu và dùng thuốc đúng. Ảnh: NXB Trẻ.

PGS.TS Nguyễn Hữu Đức cảnh báo việc sử dụng các thuốc tiêm vào thể hang không đúng cách có thể gây tổn thương mạch máu tại chỗ, xơ hóa mô hoặc cương đau kéo dài (priapism). Đây là tình trạng cần được cấp cứu, thậm chí phải phẫu thuật. Đáng lo ngại, tại Việt Nam đã ghi nhận tình trạng một số người tự ý sử dụng loại thuốc tiêm này mà không có hướng dẫn chuyên môn.

Trong nhóm thuốc giãn mạch, dạng viên uống được nhiều người quan tâm vì cách sử dụng thuận tiện. Sildenafil, với biệt dược nổi tiếng Viagra, từng tạo nên cơn sốt tại Mỹ và nhiều quốc gia khi ra đời. Tuy nhiên, đây không phải thuốc có thể tùy tiện mua về sử dụng. Người bệnh cần được bác sĩ khám, kê đơn và theo dõi do thuốc có thể gây tác dụng phụ.

Sau sildenafil, một số thuốc cùng nhóm lần lượt xuất hiện như tadalafil (Cialis) và vardenafil (Levitra). Theo tài liệu được tác giả đề cập, tadalafil có thời gian tác dụng khoảng 24-36 giờ, trong khi sildenafil khoảng 8-12 giờ.

Đây là khoảng thời gian thuốc có thể phát huy tác dụng và tạo điều kiện để người dùng quan hệ tình dục tại một thời điểm phù hợp, không có nghĩa thời gian cương hoặc thời gian giao hợp kéo dài tương ứng.

Một hoạt chất khác được sử dụng từ lâu là yohimbine, chiết xuất từ một số loại dược thảo như Rauwolfia serpentina, Pausinystalia yohimbe và Corynanthe yohimbe. Chất này được cho là có khả năng phong bế thụ thể alpha, gây giãn mạch.

PGS.TS Nguyễn Hữu Đức cho rằng ED là vấn đề phức tạp, cả về nguyên nhân lẫn phương pháp điều trị. Nam giới nghi ngờ mình gặp tình trạng này nên đến bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám, xác định đúng dạng rối loạn và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Người bệnh không nên vì mặc cảm, tự ái mà âm thầm chịu đựng, cũng không nên nghe lời mách bảo để tự mua thuốc về sử dụng. Một số thuốc có độc tính, nếu dùng không đúng chỉ định có thể gây ra những tai biến khó lường. Đặc biệt, các loại thuốc nhập lậu, lưu hành bất hợp pháp còn tiềm ẩn nguy cơ là thuốc giả, không bảo đảm chất lượng.