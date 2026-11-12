Hết sốt lại là lúc căn bệnh quen thuộc trở nên nguy hiểm

Chỉ sau vài ngày sốt cao, hai phụ nữ phải nhập viện điều trị tích cực khi tiểu cầu giảm còn 21 G/L, men gan tăng gần 2.000 U/L.

Hai phụ nữ phải nhập viện điều trị tích cực khi tiểu cầu giảm còn 21 G/L, men gan tăng gần 2.000 U/L. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Nữ bệnh nhân B.H. (53 tuổi, Hải Phòng) trước đó khỏe mạnh, chưa từng mắc sốt xuất huyết Dengue. Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bà xuất hiện sốt cao liên tục, có lúc lên tới 39-40 độ C, kèm đau mỏi toàn thân, buồn nôn, nôn nhiều và đau bụng.

Nhập viện với men gan tăng gần 2.000 U/L

Người bệnh tự uống paracetamol tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện. Khi đến cơ sở y tế, kết quả xét nghiệm xác định nhiễm virus Dengue, đồng thời ghi nhận tiểu cầu giảm nhanh từ 38 xuống 21 G/L, men gan tăng cao. Trước diễn biến phức tạp, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, người bệnh vẫn sốt cao, đau nhiều vùng hạ sườn phải, xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da tại vị trí tiêm truyền. Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu chỉ còn 23 G/L, chỉ số AST tăng lên 1.939 U/L, ALT 804 U/L, kèm rối loạn đông máu.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng, có tổn thương gan và rối loạn đông máu. Các bác sĩ phải theo dõi sát nguy cơ xuất huyết, rối loạn tuần hoàn và những biến chứng nghiêm trọng khác.

Một trường hợp khác là nữ bệnh nhân P.L. (23 tuổi, Hà Nội), trước đó cũng khỏe mạnh. Khoảng 7 ngày trước khi chuyển viện, cô xuất hiện sốt cao từng cơn, có lúc 39 độ C, kèm rét run, đau đầu, đau mỏi người, đau bụng, buồn nôn, nôn nhiều và đi ngoài phân lỏng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau thời gian điều trị tại cơ sở y tế trước đó, tình trạng bệnh không cải thiện, các chỉ số xét nghiệm tiếp tục diễn biến bất lợi. Tiểu cầu giảm còn 21 G/L, AST tăng tới 1.907 U/L và ALT 883 U/L.

Đáng chú ý, kết quả siêu âm phát hiện dịch trong ổ bụng và hai khoang màng phổi. Đây có thể là biểu hiện của tình trạng thoát huyết tương, một cơ chế quan trọng trong sốt xuất huyết Dengue nặng. Nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn huyết động và sốc.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân vẫn sốt, mệt nhiều, xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da và đau tức vùng gan. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng, có tổn thương gan nghiêm trọng, cần theo dõi sát và điều trị tích cực.

Giảm sốt không có nghĩa bệnh đã qua giai đoạn nguy hiểm

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị 16 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng, cần theo dõi và điều trị tích cực.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết sốt xuất huyết Dengue có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả những người trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Đinh Hà.

Giảm tiểu cầu là biểu hiện thường gặp ở bệnh nhân sốt xuất huyết nhưng không thể chỉ dựa vào chỉ số này để đánh giá mức độ nặng. Nguy cơ biến chứng cần được xem xét tổng thể thông qua tình trạng lâm sàng và nhiều chỉ số khác như dấu hiệu xuất huyết, huyết áp, mạch, lượng nước tiểu, tình trạng cô đặc máu và biểu hiện tổn thương cơ quan.

"Ở hai trường hợp này, ngoài tiểu cầu giảm sâu, người bệnh còn có men gan tăng rất cao, rối loạn đông máu và những dấu hiệu cảnh báo khác. Đây là những bất thường cho thấy bệnh đã diễn biến nghiêm trọng, cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng", bác sĩ Phúc cho biết.

Đặc biệt, sốt xuất huyết Dengue có thể chuyển nặng đúng vào thời điểm người bệnh bắt đầu giảm sốt. Giai đoạn nguy hiểm thường diễn ra từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát bệnh. Lúc này, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng thoát huyết tương, xuất huyết nặng hoặc tổn thương cơ quan.

Nếu thoát huyết tương nghiêm trọng mà không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể giảm thể tích tuần hoàn, tụt huyết áp, sốc, thậm chí suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Vì vậy, bác sĩ Phúc khuyến cáo người bệnh và gia đình không nên đánh giá mức độ bệnh chỉ dựa vào nhiệt độ cơ thể. Việc hết sốt hoặc giảm sốt không đồng nghĩa với việc đã qua giai đoạn nguy hiểm.