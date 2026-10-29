Hành lang bệnh viện nhi TP.HCM đông kín, trẻ ho sốt tăng vọt

Khoảng hai tuần nay, lượng bệnh nhi đến khám hô hấp tại Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận gia tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Đây là chu kỳ quen thuộc khi thời tiết bước vào giai đoạn mưa nắng thất thường từ tháng 10 đến tháng 12. Tuy nhiên, tâm lý lo lắng khi thấy con sốt cao khiến nhiều phụ huynh đổ xô đưa trẻ đến khám. Tình trạng này dễ khiến các khu vực phòng khám trở nên đông đúc và quá tải.