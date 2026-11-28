Cận thị đang trở thành vấn đề sức khỏe đáng chú ý ở trẻ em Việt Nam, với tỷ lệ khoảng 46% ở nhóm 6-15 tuổi và nguy cơ kéo theo nhiều bệnh lý về mắt.

Tỷ lệ cận thị ở trẻ em ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu kiểm tra mắt định kỳ và kiểm soát tiến triển cận thị từ sớm để bảo vệ thị lực lâu dài. Ảnh: SYTHN.

Cận thị ở trẻ em ngày càng phổ biến, song nhiều phụ huynh vẫn chỉ chú trọng đo mắt, cắt kính khi con nhìn mờ. Đáng nói, tình trạng tăng độ kéo dài, khiến trục nhãn cầu dài ra làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt khi trưởng thành.

Cận thị có thể ảnh hưởng đến 66% dân số Đông Nam Á

Chia sẻ tại Hội nghị khoa học thường niên do Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn tổ chức ngày 28/11, TS.BS Trần Đình Minh Huy, Bệnh viện Mắt TP.HCM, cho biết cận thị đang gia tăng nhanh trên toàn cầu. Dự báo đến năm 2050, khoảng 50% dân số thế giới có thể bị cận thị, trong đó khoảng 1 tỷ người cận thị nặng.

Đông Á và Đông Nam Á là những khu vực đáng lo ngại nhất, với tỷ lệ cận thị dự báo lên tới 60-66%. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Theo báo cáo tại Hội nghị Cận thị Toàn cầu năm 2024 của Viện Cận thị Quốc tế (IMI), khoảng 46% trẻ 6-15 tuổi ở Việt Nam bị cận thị, tức gần một nửa số trẻ trong độ tuổi đi học.

Theo bác sĩ Huy, cận thị chiếm 75-80% các trường hợp tật khúc xạ. Trước đây, tình trạng này thường được xem là vấn đề khiến người bệnh nhìn xa không rõ và cần đeo kính. Tuy nhiên, cận thị tiến triển có thể gây tổn thương lâu dài ở mắt, đặc biệt khi trục nhãn cầu liên tục kéo dài.

TS.BS Trần Đình Minh Huy thăm khám, kiểm tra tình trạng mắt cho người bệnh. Ảnh: BSCC.

“Cứ mỗi độ cận tăng thêm ở trẻ, nguy cơ mắc các bệnh lý có thể dẫn đến mù lòa trong tương lai có thể tăng 67%”, bác sĩ Huy cảnh báo.

Khi độ cận tăng, trục nhãn cầu có xu hướng dài ra, làm gia tăng nguy cơ tổn thương các cấu trúc bên trong mắt. Cận thị cao có thể làm tăng nguy cơ thoái hóa hoàng điểm, bong võng mạc, glôcôm góc mở và đục thủy tinh thể dưới bao - những bệnh lý có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Cận thị không chỉ là chuyện đeo kính

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, cận thị còn gây gánh nặng kinh tế. Bác sĩ Minh Huy cho biết tổn thất năng suất lao động toàn cầu liên quan đến cận thị ước tính khoảng 244 tỷ USD mỗi năm.

Trong đó, Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á là những khu vực chịu gánh nặng lớn. Vì vậy, kiểm soát tiến triển cận thị ngay từ nhỏ không chỉ giúp hạn chế nguy cơ tổn thương thị lực mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng trong dài hạn.

Các phương pháp điều trị cận thị, trong đó có phẫu thuật khúc xạ, giúp cải thiện thị lực và giảm phụ thuộc vào kính. Ảnh: Phượng Linh.

Bác sĩ Minh Huy cho biết cận thị cần được theo dõi và kiểm soát lâu dài. Với trẻ dưới 18 tuổi, mục tiêu là làm chậm tốc độ tăng độ cận, hạn chế nguy cơ cận thị nặng khi trưởng thành. Ở người 18-40 tuổi, phẫu thuật có thể được cân nhắc tùy tình trạng mắt, song việc theo dõi nguy cơ bệnh lý vẫn cần duy trì.

Các phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị hiện nay gồm can thiệp quang học và dùng thuốc. Nhóm quang học có kính gọng chuyên biệt, kính áp tròng và kính chỉnh hình giác mạc ban đêm. Nhóm thuốc gồm atropine nồng độ thấp 0,01%, 0,025% và 0,05%.

Tại Việt Nam, năm 2026, các chuyên gia đã công bố 20 khuyến nghị đầu tiên về chăm sóc và kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em, với sự phối hợp của Hội Nhãn khoa Việt Nam, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt TP.HCM và Đại học Bách khoa Hong Kong (Trung Quốc).

Phụ huynh cần quan tâm đến việc kiểm tra mắt định kỳ và theo dõi tốc độ tiến triển cận thị. Việc phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương pháp kiểm soát phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ thị lực lâu dài cho trẻ.

"Cận thị không đơn thuần là tật khúc xạ mà là bệnh lý tiến triển, cần được theo dõi và kiểm soát suốt đời", bác sĩ Huy nhấn mạnh.