Canxi cần thiết cho quá trình hình thành xương, răng của thai nhi và sự phát triển thể chất ở trẻ. Nhiều thực phẩm quen thuộc như sữa, cá mòi, đậu phụ, rau xanh

Canxi là một trong những khoáng chất quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt trong giai đoạn mang thai và những năm đầu đời của trẻ. Đây là thành phần cấu tạo chính của xương và răng, đồng thời tham gia vào hoạt động co cơ, dẫn truyền thần kinh và quá trình đông máu.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), phụ nữ mang thai từ 19 đến 50 tuổi cần khoảng 1.000 mg canxi mỗi ngày. Trong khi đó, trẻ 1-3 tuổi cần 700 mg, trẻ 4-8 tuổi cần 1.000 mg và trẻ 9-18 tuổi cần 1.300 mg mỗi ngày.

Để đáp ứng nhu cầu này, chế độ ăn nên đa dạng các nguồn thực phẩm giàu canxi thay vì chỉ phụ thuộc vào một loại thức ăn.

Sữa và chế phẩm từ sữa

Sữa, sữa chua và phô mai là những nguồn cung cấp canxi quen thuộc, đồng thời chứa protein và các dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển của xương.

Theo NIH, một cốc sữa bò khoảng 240 ml cung cấp khoảng 276-299 mg canxi. Một khẩu phần sữa chua khoảng 227 g có thể chứa 344-415 mg khoáng chất này, tùy loại sản phẩm.

Phụ nữ mang thai có thể bổ sung sữa và chế phẩm từ sữa đã tiệt trùng hoặc thanh trùng đúng cách vào thực đơn hàng ngày. Với trẻ nhỏ, sữa chua và phô mai có thể được sử dụng tùy theo độ tuổi, khả năng ăn uống và mức độ dung nạp.

Lưu ý, trẻ dưới 12 tháng tuổi không nên dùng sữa bò làm thức uống chính thay thế sữa mẹ hoặc sữa công thức.

Đậu phụ

Theo Healthy Children, đậu phụ là lựa chọn phù hợp với người ăn chay hoặc không dung nạp lactose. Tuy nhiên, không phải tất cả loại đậu phụ đều có hàm lượng canxi giống nhau.

Theo NIH, nửa cốc đậu phụ cứng được chế biến bằng canxi sulfat có thể cung cấp khoảng 253 mg canxi. Đây là chất được sử dụng trong quá trình làm đông sữa đậu nành.

Do đó, khi mua đậu phụ, người tiêu dùng nên kiểm tra thành phần trên bao bì để lựa chọn sản phẩm có bổ sung canxi. Đậu phụ có thể được chế biến thành nhiều món như hấp, sốt cà chua, nấu canh hoặc kết hợp với rau củ.

Với trẻ nhỏ, cha mẹ nên chọn đậu phụ mềm, chế biến phù hợp với khả năng nhai nuốt và tránh nêm quá nhiều muối.

Bổ sung đậu phụ vào thực đơn giúp đa dạng nguồn cung cấp canxi cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Ảnh: Shutterstock.

Cá mòi và cá hồi ăn cả xương

Một số loại cá đóng hộp có phần xương mềm, có thể ăn được, là nguồn cung cấp canxi đáng chú ý. Theo NIH, khoảng 85 g cá mòi đóng hộp ăn cả xương cung cấp khoảng 325 mg canxi. Cùng khẩu phần cá hồi đóng hộp có xương chứa khoảng 181 mg.

Ngoài canxi, cá còn cung cấp protein và các axit béo omega-3, cần thiết cho sức khỏe tim mạch và sự phát triển não bộ của trẻ.

Phụ nữ mang thai nên ưu tiên các loại cá ít thủy ngân, ăn với lượng phù hợp và chế biến chín kỹ. Với trẻ nhỏ, cha mẹ cần nghiền hoặc kiểm tra kỹ phần xương trước khi cho ăn để tránh nguy cơ hóc, mắc xương.

Rau xanh đậm

Bông cải xanh, cải xoăn và cải thìa là những loại rau có chứa canxi, đồng thời cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều vi chất khác.

Theo NIH, một cốc cải xoăn nấu chín chứa khoảng 94 mg canxi, trong khi nửa cốc cải củ nấu chín cung cấp khoảng 99 mg.

Tuy nhiên, khả năng hấp thu canxi không giống nhau giữa các loại rau. Chẳng hạn, rau bina (cải bó xôi) có chứa canxi nhưng cũng giàu oxalat, hợp chất có thể liên kết với khoáng chất này và làm giảm khả năng hấp thu.

Vì vậy, phụ nữ mang thai và cha mẹ nên đa dạng các loại rau trong thực đơn, thay vì chỉ tập trung vào một loại. Rau cần được rửa sạch, chế biến phù hợp và kết hợp với những nguồn canxi khác.