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Sức khỏe

Những dưỡng chất giúp hệ xương thai nhi phát triển

  • Thứ hai, 16/11/2026 19:41 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Canxi đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành hệ xương và răng của trẻ, nhưng để thai nhi phát triển tầm vóc tốt, mẹ bầu còn cần bổ sung vitamin D, vitamin K, magiê.

Mẹ bầu cần bổ sung đủ canxi để hệ xương thai nhi phát triển tốt. Ảnh: Unsplash.

Bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Ngọc Phương Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết canxi là một trong những yếu tố chính đối với sự phát triển hệ xương và tầm vóc của trẻ, bởi đây là thành phần cấu tạo nên xương và răng.

Tuy nhiên, quá trình hình thành và phát triển khung xương không chỉ phụ thuộc vào canxi. Cơ thể còn cần nhiều dưỡng chất phối hợp như vitamin D, vitamin K, magiê, phốt pho và chất đạm trong chế độ ăn uống.

Theo bác sĩ Phương Thủy, bổ sung các dưỡng chất cần thiết thông qua chế độ ăn uống là phương pháp tốt nhất. Trong thai kỳ, mẹ bầu cũng cần sử dụng các viên uống bổ sung theo chỉ định của bác sĩ, căn cứ vào thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của từng người để đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho sự phát triển của thai nhi.

Mỗi ngày, phụ nữ mang thai cần bổ sung khoảng 1.000-1.200 mg canxi. Lượng canxi này có thể được cung cấp từ hai nguồn, gồm thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày và viên uống bổ sung theo chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ Phương Thủy lưu ý mẹ bầu không nên tự ý bổ sung canxi hoặc cho rằng bổ sung càng nhiều thì hệ xương của thai nhi càng phát triển tốt. Tình trạng dư thừa canxi có thể gây hại cho sức khỏe người mẹ, làm tăng nguy cơ sỏi thận hoặc ức chế khả năng hấp thu các vi chất khác, dẫn đến thiếu hụt những dưỡng chất cần thiết.

Do đó, để hỗ trợ hệ xương thai nhi phát triển tốt, mẹ bầu cần đảm bảo cân đối canxi cùng các vitamin và khoáng chất khác, thay vì chỉ tập trung bổ sung riêng một dưỡng chất. Việc bổ sung cần phù hợp với nhu cầu của cơ thể và có hướng dẫn của bác sĩ để tránh cả tình trạng thiếu lẫn thừa.

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