Từ căn bệnh quen thuộc, chàng trai 24 tuổi bị sốc tim, suy đa tạng

Bệnh nhân suy hô hấp nặng, nồng độ oxy trong máu chỉ còn 88%, được bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định mang máy ECMO đến Bình Thuận can thiệp kịp thời.

Bệnh nhân N.K.L. sốc tim sau nhiều ngày sốt cao. Ảnh: BVCC.

Đầu tháng 11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) liên tiếp cứu sống hai người bệnh nguy kịch nhờ kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Đáng chú ý, với một trường hợp suy hô hấp nặng tại Bình Thuận, bệnh viện đã điều động ê-kíp cùng trang thiết bị đến tận nơi để triển khai ECMO, giúp người bệnh ổn định trước khi chuyển về TP.HCM.

Bệnh nhân L.M.T. (35 tuổi, ngụ xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng) có khoảng một tuần sốt, ho, sau đó khó thở tăng dần. Khi tình trạng hô hấp trở nặng, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận điều trị.

Dù đã được đặt nội khí quản, thở máy và sử dụng kháng sinh, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân vẫn không cải thiện. Ngày 1/11, nồng độ oxy trong máu tụt sâu. Tại thời điểm đánh giá, dù được thở máy với mức áp lực hỗ trợ cao, độ bão hòa oxy trong máu của người bệnh chỉ đạt khoảng 88%.

Trước nguy cơ bệnh nhân diễn tiến nguy kịch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cử ê-kíp chuyên môn mang trang thiết bị đến Bình Thuận để hỗ trợ. Các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật VV-ECMO ngay tại bệnh viện nơi bệnh nhân đang điều trị, thay vì chờ người bệnh vượt quãng đường hàng trăm cây số về TP.HCM trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Sau khi thiết lập hệ thống ECMO, ê-kíp tổ chức vận chuyển bệnh nhân an toàn về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục hồi sức. Sau 4 ngày được hỗ trợ bằng VV-ECMO, chức năng phổi cải thiện, người bệnh được rút nội khí quản. Hai ngày sau, bệnh nhân tiếp tục được cai và rút ECMO.

Bệnh nhân L.M.T. được cai ECMO sau 4 ngày điều trị. Ảnh: BVCC.

Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa các ê-kíp, từ đánh giá tình trạng người bệnh, thiết lập hệ thống ECMO đến bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển. Việc đưa thiết bị và nhân lực đến cơ sở điều trị ban đầu giúp người bệnh nguy kịch tiếp cận hồi sức chuyên sâu sớm hơn, không phải chờ di chuyển đến bệnh viện tuyến trên mới được can thiệp.

Cũng trong đầu tháng 11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị thành công một trường hợp nguy kịch khác bằng ECMO. Bệnh nhân N.K.L. (24 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM) trước đó xuất hiện triệu chứng sốt cao, đau tức ngực, nôn ói và tiêu lỏng.

Ngày 2/11, người bệnh nhập cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tụt huyết áp. Nhận định đây là trường hợp sốc tim nặng, nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ hội chẩn và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Khi vừa nhập viện, huyết áp người bệnh tiếp tục tụt sâu, phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao và thuốc tăng co bóp cơ tim để duy trì tuần hoàn. Siêu âm tim ghi nhận phân suất tống máu thất trái (EF) chỉ khoảng 15%. Các xét nghiệm cho thấy tế bào cơ tim tổn thương hàng loạt, chức năng gan, thận suy giảm nặng và dương tính với virus Dengue.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim tối cấp liên quan sốt xuất huyết Dengue, kèm suy đa tạng. Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp hồi sức triển khai VA-ECMO để hỗ trợ tuần hoàn, tạm thời đảm nhiệm chức năng bơm máu của tim, tạo điều kiện cho cơ tim hồi phục.

Sau một tuần điều trị tích cực, chức năng tim cải thiện rõ rệt. Người bệnh ngưng được thuốc vận mạch, thuốc tăng co bóp cơ tim, cai ECMO và từng bước phục hồi vận động trước khi xuất viện.

TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết ECMO không điều trị trực tiếp nguyên nhân gây bệnh mà đóng vai trò hỗ trợ tạm thời các chức năng sống, tạo thời gian để cơ quan bị tổn thương có cơ hội hồi phục. Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào thời điểm can thiệp, nguyên nhân bệnh, mức độ tổn thương và sự phối hợp chăm sóc hồi sức toàn diện.

Theo bác sĩ Đại, việc triển khai ECMO ngoại viện là quy trình phức tạp, đòi hỏi năng lực chuyên môn cao, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên và khả năng tổ chức vận chuyển an toàn người bệnh đang được hỗ trợ ECMO trên quãng đường liên tỉnh.

Hai trường hợp trên được điều trị bằng hai phương thức ECMO khác nhau. VA-ECMO hỗ trợ tuần hoàn khi tim suy giảm nghiêm trọng khả năng bơm máu, trong khi VV-ECMO hỗ trợ trao đổi oxy và thải khí carbon dioxide khi phổi tổn thương nặng, không còn bảo đảm cung cấp đủ oxy cho cơ thể dù người bệnh đã được thở máy.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao kéo dài, đau tức ngực, khó thở, mệt lả, ho tăng dần hoặc tình trạng sức khỏe diễn tiến bất thường. Việc thăm khám kịp thời giúp phát hiện sớm biến chứng và hạn chế nguy cơ bệnh trở nặng.