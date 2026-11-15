Chuyên gia cùng 'gỡ nóng' vi phạm về thẩm mỹ da tại TP.HCM

Thời gian vừa qua, Sở Y tế TP.HCM xử phạt nhiều vi phạm lĩnh vực da liễu. Trước thực trạng này, mạng lưới chuyên gia đầu ngành sẽ được huy động để tư vấn xử lý các điểm nóng.

TP.HCM sẽ huy động mạng lưới chuyên gia để tham vấn cho cơ quan quản lý. Ảnh minh hoạ: Duy Hiệu.

Bên lề Đại hội Đại biểu Hội Da liễu TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức chiều 15/11, PGS.TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới, cho biết bên cạnh việc hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ và phục vụ cộng đồng, Hội sẽ tăng cường vai trò đồng hành, tư vấn chính sách nhằm chấn chỉnh các tồn tại trong lĩnh vực chuyên ngành.

Thời gian qua, hoạt động khám, chữa bệnh và làm đẹp thuộc lĩnh vực da liễu tại TP.HCM phát triển sôi động nhưng vẫn nảy sinh nhiều bất cập. Sở Y tế TP.HCM cũng đã phát hiện và xử phạt hàng loạt vi phạm tại các cơ sở tư nhân.

Nhìn nhận thực tế này, PGS.TS Nguyễn Trọng Hào khẳng định đứng dưới góc độ chuyên môn, Hội sẽ chủ động vào cuộc quyết liệt hơn trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Cụ thể, khi có yêu cầu tham vấn về một sự vụ hoặc trước những vấn đề nổi cộm của ngành, Hội sẽ huy động mạng lưới chuyên gia uy tín để tư vấn cho cơ quan quản lý nhà nước. Sự phối hợp này giúp nhà chức trách có thêm cơ sở chuyên môn vững chắc nhằm quản lý và xử lý hiệu quả các điểm nóng hành nghề da liễu trên địa bàn.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hào được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Da liễu TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Huy Hoàng.

Song song với việc hỗ trợ cơ quan quản lý, công tác siết chặt kỷ cương nghề nghiệp từ bên trong cũng được đặt lên hàng đầu. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội sẽ đưa ra các tiêu chí, quy định cụ thể để giám sát và nhắc nhở hội viên tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật lẫn yêu cầu chuyên môn trong quá trình hành nghề.

"Để bảo vệ người dân trước các rủi ro điều trị, hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng sẽ được đẩy mạnh, giúp người bệnh nâng cao nhận thức và nhận diện đúng các cơ sở y tế chuẩn mực", bác sĩ Hào nhấn mạnh.

Bác sĩ Hào cũng cho biết trong giai đoạn tới, Hội Da liễu TP.HCM sẽ mở thêm nhiều khóa đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ y tế. Song song đó, tổ chức cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào toàn bộ hoạt động chuyên môn của các phân ban để bắt nhịp với xu hướng hiện đại hóa của ngành y tế thành phố.