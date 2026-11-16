Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Hai người bị thương nặng trong vụ nổ gas ở TP.HCM hiện ra sao?

  • Thứ hai, 16/11/2026 13:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 16/11, một nạn nhân vụ nổ gas trên đường Bùi Văn Ba (TP.HCM) đã hồi phục chức năng thận, trong khi người còn lại vẫn trong tình trạng rất nặng do bỏng 90% diện tích cơ thể.

Nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng gas làm sập nhà ở TP.HCM đang dần cải thiện. Ảnh: BVCC.

Theo TS.BS Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân D.V.T. (33 tuổi) hiện tỉnh táo, thở oxy qua cannula nhưng vẫn còn than đau đầu.

Các tổn thương bỏng vùng mặt đã khô, vùng da bìu còn tổn thương bỏng nông. Đáng chú ý, chức năng thận của bệnh nhân đã cải thiện và trở về bình thường trong ngày 16/11.

Chẩn đoán hiện tại của bệnh nhân gồm tràn khí trung thất, chấn thương đầu với tình trạng nứt xoang trán trái, tụ máu xoang hàm, tiêu cơ vân, suy thận cấp giai đoạn hồi phục và bỏng vùng mặt, bìu ngày thứ 4.

Trong khi đó, anh N.M.Đ. (36 tuổi) vẫn trong tình trạng rất nặng. Bệnh nhân nhập viện với biểu hiện suy hô hấp, phải thở oxy qua mask. Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, cho thở máy và nội soi khí quản trước khi chuyển đến Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được xác định bỏng 90% diện tích cơ thể, trong đó 38% bỏng độ 3, kèm bỏng hô hấp. Theo TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, tình trạng bệnh nhân hiện vẫn rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Hai bệnh nhân D.V.T. và N.M.Đ. là bị thương trong vụ nổ bình gas làm sập nhà tại khu vực số 79-83 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, xảy ra ngày 13/11.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.HCM, vụ nổ khiến 14 người bị nạn. Trong đó, 2 người không qua khỏi, 9 người đang được điều trị tại các bệnh viện và 3 người đã được xử trí, xuất viện.

Hai trường hợp không qua khỏi đều được ghi nhận ngoại viện. Một nạn nhân nam chưa xác định danh tính, khoảng 50 tuổi, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Dù các bác sĩ tích cực hồi sức, bệnh nhân không qua khỏi và được xác định tử vong lúc 15h30.

Nạn nhân còn lại là ông V.T.N. (55 tuổi), được lực lượng cấp cứu 115 ghi nhận đã tử vong tại hiện trường. Thi thể sau đó được bàn giao cho công an và chuyển đến nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Trước đó, khoảng 11h ngày 13/11, tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, xảy ra vụ nổ khí gas chưa rõ nguyên nhân. Theo thông tin từ UBND phường Tân Thuận, vụ việc khiến hai căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba đổ sập hoàn toàn.

Khoảng trống y khoa về một hội chứng quen thuộc

Căng thẳng độc hại là một hội chứng nhiều người gặp phải. Có điều, các nghiên cứu y khoa về vấn đề này chưa toàn diện. Đây là khoảng trống gây khó khăn cho việc điều trị. Mục Sức khỏe giới thiệu cuốn sách Tầng giếng sâu – cuốn sách mang tới cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về những ảnh hưởng của "nghịch cảnh thời thơ ấu" (ACE) với sức khỏe tinh thần của con người.

Thức dậy giữa đêm đi vệ sinh, người đàn ông 38 tuổi đột quỵ

Một giờ sau khi ngủ, người đàn ông 38 tuổi thức dậy đi vệ sinh thì bất ngờ đau đầu dữ dội, méo miệng, liệt nửa người. Bác sĩ phát hiện xuất huyết não vùng cầu não.

4 giờ trước

Hại thận vì thói quen buổi sáng nhiều người không để ý

Bữa sáng nhiều gia vị đậm đà như sandwich, xúc xích, thịt xông khói hay cả bánh mì có thể làm tăng huyết áp, khiến thận phải làm việc nhiều hơn và tăng nguy cơ sỏi thận.

6 giờ trước

Những thói quen khiến trẻ 'đóng băng' chiều cao sớm

Thừa cân, ăn uống thiếu khoa học, lười vận động và ngủ muộn có thể thúc đẩy dậy thì sớm, khiến trẻ đóng sụn tăng trưởng và ngừng cao sớm.

7 giờ trước

Nguyễn Thuận

nổ gas ở TP.HCM TP.HCM sập nhà bỏng suy thận

    Đọc tiếp

    5 thực phẩm giàu chất điện giải số một

    5 thực phẩm giàu chất điện giải số một

    0

    Chất điện giải không chỉ có trong các loại đồ uống thể thao. Bạn có thể bổ sung những khoáng chất thiết yếu này từ nhiều loại thực phẩm giàu dinh dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý