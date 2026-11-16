Hai người bị thương nặng trong vụ nổ gas ở TP.HCM hiện ra sao?

Ngày 16/11, một nạn nhân vụ nổ gas trên đường Bùi Văn Ba (TP.HCM) đã hồi phục chức năng thận, trong khi người còn lại vẫn trong tình trạng rất nặng do bỏng 90% diện tích cơ thể.

Nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng gas làm sập nhà ở TP.HCM đang dần cải thiện. Ảnh: BVCC.

Theo TS.BS Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân D.V.T. (33 tuổi) hiện tỉnh táo, thở oxy qua cannula nhưng vẫn còn than đau đầu.

Các tổn thương bỏng vùng mặt đã khô, vùng da bìu còn tổn thương bỏng nông. Đáng chú ý, chức năng thận của bệnh nhân đã cải thiện và trở về bình thường trong ngày 16/11.

Chẩn đoán hiện tại của bệnh nhân gồm tràn khí trung thất, chấn thương đầu với tình trạng nứt xoang trán trái, tụ máu xoang hàm, tiêu cơ vân, suy thận cấp giai đoạn hồi phục và bỏng vùng mặt, bìu ngày thứ 4.

Trong khi đó, anh N.M.Đ. (36 tuổi) vẫn trong tình trạng rất nặng. Bệnh nhân nhập viện với biểu hiện suy hô hấp, phải thở oxy qua mask. Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, cho thở máy và nội soi khí quản trước khi chuyển đến Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được xác định bỏng 90% diện tích cơ thể, trong đó 38% bỏng độ 3, kèm bỏng hô hấp. Theo TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, tình trạng bệnh nhân hiện vẫn rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Hai bệnh nhân D.V.T. và N.M.Đ. là bị thương trong vụ nổ bình gas làm sập nhà tại khu vực số 79-83 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, xảy ra ngày 13/11.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.HCM, vụ nổ khiến 14 người bị nạn. Trong đó, 2 người không qua khỏi, 9 người đang được điều trị tại các bệnh viện và 3 người đã được xử trí, xuất viện.

Hai trường hợp không qua khỏi đều được ghi nhận ngoại viện. Một nạn nhân nam chưa xác định danh tính, khoảng 50 tuổi, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Dù các bác sĩ tích cực hồi sức, bệnh nhân không qua khỏi và được xác định tử vong lúc 15h30.

Nạn nhân còn lại là ông V.T.N. (55 tuổi), được lực lượng cấp cứu 115 ghi nhận đã tử vong tại hiện trường. Thi thể sau đó được bàn giao cho công an và chuyển đến nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Trước đó, khoảng 11h ngày 13/11, tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, xảy ra vụ nổ khí gas chưa rõ nguyên nhân. Theo thông tin từ UBND phường Tân Thuận, vụ việc khiến hai căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba đổ sập hoàn toàn.