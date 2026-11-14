Lectin có thể gây ra những nguy cơ gì với sức khỏe?

Lectin là protein tự nhiên có trong nhiều loại thực vật như đậu, ngũ cốc, rau củ và hạt. Một số loại có thể gây rối loạn tiêu hóa nếu không được chế biến đúng cách.

Các loại đậu chứa lectin tự nhiên với hàm lượng khác nhau tùy từng loại. Ảnh: Magnific.

Trong cuốn sách Ăn theo nhóm máu, bác sĩ Peter J. D’Adamo cho rằng những protein này có thể tương tác với tế bào theo cách khác nhau tùy nhóm máu, từ đó gây ra những phản ứng bất lợi đối với sức khỏe.

Theo Peter D’Adamo, lectin có thể tác động đến sức khỏe theo những cách khác nhau tùy từng nhóm máu. Để củng cố nhận định này, tác giả cho biết đã thử nghiệm nhiều loại thực phẩm như đậu phộng, đậu lăng, đậu nành và lúa mì bằng các phương pháp lâm sàng và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Cuốn sách Ăn theo nhóm máu của hai tác giả Peter J. D'Adamo và Catherine Whitney.

Từ kết quả quan sát hiện tượng ngưng kết tế bào máu, D’Adamo cho rằng một số lectin có thể gây phản ứng bất lợi ở những người thuộc nhóm máu nhất định. Ông cũng xây dựng một bảng câu hỏi nhằm giúp độc giả nhận diện những biểu hiện sức khỏe mà theo tác giả có thể liên quan đến lectin trong chế độ ăn.

Dưới đây là những câu hỏi tự đánh giá:

Bạn có hay bị đau quặn thắt bụng, viêm ruột, hoặc hội chứng ruột kích thích?

Bạn có bị đầy hơi 30-60 phút sau ăn không?

Bạn có bị đau khớp, nhức mỏi và cứng khớp, thường chuyển biến tệ hơn sau khi ăn?

Những triệu chứng này có xuất hiện nhiều hơn 30-60 phút sau khi ăn thức ăn có chứa nhiều đường?

Bạn có bị đau cơ xơ hóa (fibromyalgia)?

Bạn có bị viêm mũi dị ứng hay dị ứng theo mùa không?

Bạn có thường cảm thấy trí tuệ thiếu minh mẫn trong khoảng 30-60 phút sau khi ăn không?

Bạn có bị mụn trứng cá, trứng cá đỏ, vẩy nến hay chàm không?

Bạn có bị suy giảm chức năng tuyến giáp không?

Bạn có cảm thấy mệt mỏi, trì trệ, và tình trạng thường tệ hơn trong suốt cả ngày?

Bạn có bị tăng cân ngay cả khi đã giảm lượng calo nạp vào?

Bạn có gặp khó khăn trong việc tăng cân kể cả khi nạp nhiều calo hơn?

Bạn có gặp phải các triệu chứng dị ứng sau ăn?

Bạn có bị nghẹt mũi, ngứa họng dai dẳng, hoặc tiết nhiều dịch mũi trong khoảng 30-60 phút sau ăn?

Lượng hồng cầu và bạch cầu của bạn có ở mức thấp hoặc trung bình-thấp không?

Bạn có bị rối loạn tự miễn không?

Đậu thận đỏ chứa hàm lượng lectin cao, đặc biệt khi còn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ. Ảnh: Magnific.

Bạn có thường bị đau bụng kinh hoặc đau nửa đầu trong kỳ kinh nguyệt không?

Nếu đã mãn kinh, bạn có gặp nhiều triệu chứng mãn kinh như bốc hỏa, vã mồ hôi?

Bạn có đang mắc chứng rối loạn cương dương?

Bạn đã từng được chẩn đoán bệnh phì đại tuyến tiền liệt?

Con trẻ có gặp chứng rối loạn tập trung, giảm khả năng học tập?

Đối với phụ nữ:Đối với nam giới:Đối với trẻ em:

Theo D’Adamo, nếu trả lời có từ 4 câu hỏi trở lên, một người có thể đang chịu ảnh hưởng từ lectin trong thực phẩm và nên cân nhắc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Nếu có ít hơn 4 câu trả lời, tác giả khuyến khích duy trì chế độ ăn theo nhóm máu để phòng ngừa bệnh.