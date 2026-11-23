Nhiều trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng, thấp còi do ăn dặm sai thời điểm, khẩu phần thiếu đa dạng hoặc không được cung cấp đủ sữa mẹ trong những năm đầu đời.

Sai lầm trong chế độ ăn dặm khiến trẻ chậm tăng trưởng. Ảnh minh hoạ: Magnific.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Bùi Thị Dung Nghi, Phòng khám Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong quá trình thăm khám và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ, bác sĩ nhận thấy phụ huynh thường mắc một số sai lầm trong chế độ ăn uống của con.

Cụ thể, một trong những sai lầm là không nuôi con bằng sữa mẹ. Khuyến cáo hiện nay là trẻ dưới 6 tháng tuổi cần được bú mẹ hoàn toàn, đồng thời tiếp tục duy trì việc cho trẻ bú mẹ đến 18-24 tháng tuổi.

Sai lầm thứ hai là cho trẻ ăn bổ sung (ăn dặm) không đúng thời điểm. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Viện Dinh dưỡng, trẻ nên bắt đầu ăn dặm khi được 6 tháng tuổi.

Ở giai đoạn này, nhu cầu năng lượng và vi chất dinh dưỡng của trẻ tăng lên để đáp ứng tốc độ phát triển, trong khi sữa mẹ không còn cung cấp đủ. Do đó, trẻ cần được bổ sung thức ăn bên cạnh việc bú mẹ.

Nếu cho trẻ ăn dặm quá sớm, trước 6 tháng tuổi, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện và chưa có đủ enzyme cần thiết để tiêu hóa thức ăn. Dạ dày trẻ chưa đủ khả năng tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng, dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến quá trình phát triển.

Ngược lại, nếu bắt đầu ăn dặm muộn sau 6 tháng tuổi, trẻ có nguy cơ không được cung cấp đủ năng lượng và thiếu hụt các vi chất cần thiết.

Sai lầm thứ ba là lựa chọn thực phẩm không an toàn, chế biến không đảm bảo vệ sinh. Điều này có thể khiến trẻ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, không nhận đủ khẩu phần dinh dưỡng, đồng thời giảm khả năng hấp thu, dẫn đến suy dinh dưỡng, thấp còi.

Một vấn đề khác là khẩu phần ăn đơn điệu, không đảm bảo đủ các nhóm thực phẩm. Theo bác sĩ Dung Nghi, hiện nay có 8 nhóm thực phẩm chính, trong đó bữa ăn hàng ngày của trẻ cần đảm bảo ít nhất 5 nhóm. Chất đạm và chất béo là hai nhóm chất phụ huynh thường dễ bỏ quên khi xây dựng khẩu phần cho trẻ nhỏ.

Để trẻ phát triển toàn diện, bác sĩ Dung Nghi cho rằng cần cải thiện chế độ ăn cả về số lượng lẫn chất lượng, bắt đầu từ giai đoạn người mẹ mang thai.

Dinh dưỡng của mẹ trong thai kỳ ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của bào thai. Vì vậy, chế độ ăn cần đáp ứng đủ nhu cầu protein, năng lượng, vitamin và khoáng chất nhằm phòng ngừa thiếu năng lượng trường diễn, thiếu máu và thiếu canxi.

Sau khi trẻ chào đời, việc nuôi con bằng sữa mẹ đóng vai trò quan trọng. Trẻ sơ sinh khỏe mạnh có tốc độ tăng trưởng tối đa trong 6 tháng đầu đời. Do đó, cần nâng cao nhận thức của bà mẹ về tầm quan trọng của việc cho con bú.

Cho trẻ bú mẹ sớm và hoàn toàn trong 6 tháng đầu giúp bảo vệ trẻ trước các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Việc tiếp tục duy trì bú mẹ đến 2 tuổi cũng góp phần bổ sung những chất dinh dưỡng quan trọng mà chế độ ăn bổ sung có thể chưa đáp ứng đầy đủ.

Bên cạnh đó, ăn bổ sung hợp lý là biện pháp can thiệp hiệu quả để phòng chống suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ. Phụ huynh cần chú trọng nâng cao chất lượng khẩu phần, đa dạng thực phẩm và lựa chọn những thực phẩm an toàn, có nguồn gốc động vật. Các bằng chứng cho thấy chế độ ăn đa dạng, sử dụng thực phẩm an toàn có nguồn gốc động vật giúp cải thiện tăng trưởng ở trẻ.