'Đại gia đình' Thaco sẽ thế nào với Ram và Jeep?

Ram và Jeep trở thành 2 thương hiệu mới nhất được chào đón vào "đại gia đình" Thaco tại Việt Nam. Đây dường như là một nước đi đầy toan tính của Thaco trong nỗ lực tái cơ cấu.

Sau nhiều thông tin đồn đoán, 2 hãng xe đậm chất Mỹ là Ram và Jeep đã được xác nhận chính thức sẽ về chung "đại gia đình" Thaco Auto cùng với loạt thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot, BMW và MINI.

Với số lượng hãng xe giữ quyền phân phối chính hãng chuẩn bị chạm đến con số 7, Thaco Auto hiện là một trong những cái tên "quyền lực" hàng đầu thị trường xe Việt, bên cạnh Tasco Auto hay TC Motor.

Thaco có cần Ram và Jeep?

Trước Ram và Jeep, Thaco Auto đã là một trong những tên tuổi lớn của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, bởi không chỉ sở hữu các thương hiệu xe bus và xe tải Thaco mà còn nắm quyền phân phối, thậm chí có nhà máy lắp ráp trong nước với các thương hiệu quốc tế gồm Kia, Mazda, Peugeot hay BMW.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy kết thúc năm 2025, thị phần của thương hiệu Kia trong hiệp hội đạt 8,7%, của Mazda ghi nhận ở mức 10,4%, trong khi nhóm xe Peugeot sở hữu doanh số tương đương 0,8% lượng tiêu thụ ôtô các loại do VAMA thống kê.

Gộp chung lại, nhóm các thương hiệu ngoại quốc này vẫn chia sẻ khoảng 20% thị phần ôtô tại Việt Nam, chưa tính đến các hãng xe sang, ôtô Trung Quốc cũng như lượng tiêu thụ ôtô thuần điện.

Dẫu vậy, bức tranh toàn cảnh cho thấy một thực trạng không mấy tươi sáng dành cho Thaco Auto nói chung và các thương hiệu ngoại quốc này nói riêng.

Doanh số các thương hiệu "ngoại" do Thaco Auto phân phối Diễn biến doanh số Kia, Mazda, Peugeot và BMW, MINI tại Việt Nam giai đoạn 2022-2025 (Số liệu: VAMA) Nhãn Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Kia xe 60729 40773 34570 27176 Mazda

36052 35632 32601 32455 Peugeot

10175 3038 3490 2435 BMW và MINI

1298 2110 2077 2063

Từ tổng doanh số 108.254 xe ghi nhận hồi năm 2022, lượng tiêu thụ chung trong nhóm ôtô ngoại do Thaco Auto phân phối giảm dần qua từng năm, đạt 64.129 xe sau khi năm 2025 khép lại.

Sự sa sút của Kia được xem là nguyên nhân chính, nhưng xu hướng giảm doanh số chung cũng ghi nhận ở các thương hiệu còn lại bao gồm Mazda, Peugeot, BMW và MINI.

Những diễn biến hiện tại có thể là nguyên nhân Thaco Auto cần một cú hích lớn về mặt sản phẩm để cải thiện tình hình. Khi Ram và Jeep tìm kiếm nhà phân phối mới, Thaco Auto dường như nhìn ra cơ hội để làm mới nhận diện tại thị trường Việt, bên cạnh những tiềm năng khác liên quan đến lắp ráp xe, thậm chí là cơ hội phát triển một thương hiệu xe Việt mới dành cho người tiêu dùng trong nước.

Ram - bán tải "ăn chơi" kiểu xe con

Khi những tranh luận quanh việc phần lớn bán tải ở Việt Nam giờ là ôtô tải pickup chỉ vừa tạm lắng, Thaco Auto "nhá hàng" sự trở lại của thương hiệu Ram bằng dòng bán tải cỡ lớn Ram 1500. Xe bao gồm 2 phiên bản Rebel và RHO, cùng với điểm nhấn nằm ở những tờ đăng ký xe với phân loại "ôtô con pickup".

Không chỉ đơn thương độc mã trong phân khúc bán tải cỡ lớn, Ram 1500 còn trở thành trường hợp hiếm hoi cho đến hiện tại được đăng ký dưới dạng ôtô con pickup, thay vì ôtô tải pickup như các dòng bán tải cỡ trung khác của Nhật, Mỹ đang có trên thị trường.

Do vậy, bất chấp giá bán chắc chắn không thể rẻ như mặt bằng chung phân khúc bán tải cỡ trung, Ram 1500 vẫn được cộng đồng đam mê bán tải mong chờ như một món "đồ chơi" đắt đỏ nhưng đáng để sở hữu.

Thân xe đồ sộ, thiết kế hầm hố của mẫu bán tải cỡ lớn Ram 1500 Rebel. Ảnh: Phong Vân.

Và cũng vì sẽ là một dòng xe "ăn chơi", Ram 1500 nói riêng và bất kỳ dòng bán tải đeo logo đầu cừu nào tại Việt Nam trong tương lai cũng sẽ khó có thể mang lại cho Thaco Auto lượng doanh số ấn tượng như cách Kia, Mazda làm được.

Đặc trưng của Ram là những mẫu bán tải cơ bắp ngoại cỡ, thiết kế hầm hố, bề thế khi di chuyển đô thị, được trang bị hệ truyền động và các thiết lập mà chỉ làm tốt nhất nhiệm vụ trên những cung đường thẳng, rộng và vắng, hay phục vụ các chuyến dã ngoại, off-road cùng chủ xe.

Không giống Kia, Mazda hay thậm chí cả BMW, các mẫu bán tải Ram gần như không có khả năng được Thaco Auto triển khai dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam.

Thương hiệu bán tải thuộc sở hữu tập đoàn Stellantis sẽ chỉ có mặt trên thị trường Việt dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Khi này, những thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam có thể là cơ sở để người dùng trông đợi giá xe Ram thay đổi theo hướng giảm, dù không quá nhiều.

Jeep sẽ là "bài tẩy"?

Khác với tính nhất quán trong danh mục sản phẩm mà Ram có, Jeep lại là một thương hiệu đa dạng hơn, sở hữu đầy đủ từ xe chơi, xe địa hình và cả những mẫu SUV phổ thông có thể lăn bánh nhẹ nhàng trên đường sá đô thị Việt.

Trong lần "nhá hàng" mới nhất, Thaco Auto chọn huyền thoại địa hình Jeep Wrangler để giới thiệu đến khách Việt. Tuy nhiên, danh mục sản phẩm của thương hiệu xe Mỹ này vẫn còn khá dài với những cái tên đình đám, quen mặt với khách hàng quốc tế như Jeep Compass, Jeep Cherokee và cả mẫu SUV điện hóa Jeep Avenger.

Huyền thoại địa hình Jeep Wrangler được chọn cho màn trở lại của thương hiệu Jeep. Ảnh: Phong Vân.

Không loại trừ khả năng dòng Cherokee sẽ sớm được Thaco mang trở lại Việt Nam. Khả năng phân khúc SUV đô thị đón chào các đại diện đeo lưới tản nhiệt 7 khe cũng có, tùy thuộc vào diễn biến thị trường và định hướng của Thaco dành cho thương hiệu Mỹ.

Tương tự Ram, các mẫu xe Jeep tại Việt Nam cũng sẽ được Thaco Auto giới thiệu ban đầu dưới dạng nhập khẩu Mỹ. Tuy nhiên, tiềm năng lắp ráp của Jeep là cao hơn và nhiều khả năng, Thaco đã "nhắm" được một cái tên để khai trương dây chuyền lắp ráp ôtô thương hiệu Jeep tại Việt Nam trong tương lai.

Nhờ tính đa dạng trong danh mục sản phẩm, Jeep có thể trở thành "bài tẩy" của Thaco trong nỗ lực tái cơ cấu và định hình lại chiến lược thương hiệu, sản phẩm lần này.

Hẳn nhiên Jeep sẽ không thể có được doanh số bùng nổ như Kia hay Mazda, nhưng có đủ cơ sở để tin rằng thương hiệu Mỹ này sẽ đạt được thành tích tương tự, thậm chí tốt hơn những gì Peugeot, BMW và MINI làm được.

Nước đi xa hơn đầy toan tính của Thaco?

Khi Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương hé lộ kế hoạch ra mắt một thương hiệu ôtô du lịch thương hiệu Thaco vào năm 2027, mối quan hệ hợp tác nhiều năm giữa tập đoàn này với loạt thương hiệu ôtô ngoại quốc như Kia, Mazda, Peugeot cùng BMW và MINI đã được nhắc đến.

Dù không dễ để những tên tuổi lớn chia sẻ bí quyết công nghệ, Thaco Auto được cho là có thể tận dụng những hiểu biết trong quá trình hợp tác lắp ráp xe, vốn đã kéo dài nhiều năm, để chuẩn bị sẵn sàng cho thương hiệu nội địa mới chuẩn bị trình làng.

Với việc thời điểm ra mắt vào năm 2027 trùng với kỷ niệm 30 năm tập đoàn, Thaco hẳn nhiên muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho thương hiệu ôtô du lịch sắp tới. Chưa rõ đây sẽ là dòng xe để khẳng định kỹ thuật của Thaco hay là thương hiệu tập trung doanh số, chỉ biết Thaco dường như rất nghiêm túc cho thương hiệu xe nội địa Việt này.

Thaco có kế hoạch ra mắt hãng xe nội địa vào năm 2027. Ảnh: Việt Linh.

Và khi Ram cùng Jeep đã về chung nhà, Thaco Auto giờ đây có thêm "tài liệu tham khảo" cho lộ trình ra mắt hãng xe nội địa tiếp theo. Dù ít dù nhiều, những hiểu biết mà Thaco có được qua cú bắt tay cùng loạt thương hiệu lớn là yếu tố để người dùng có thể đặt nhiều kỳ vọng vào hãng xe Thaco thuần Việt trong tương lai.

Tuy nhiên như đã đề cập bên trên, toan tính của Thaco với Ram và Jeep dường như sẽ tập trung hơn vào câu chuyện lắp ráp. Ram gần như bất khả thi, nhưng Jeep có thể sẽ là thương hiệu xe ngoại tiếp theo được Thaco Auto "nội địa hóa" bằng một dây chuyền lắp ráp trong nước.

Những diễn biến quá khứ cho thấy chiến lược bắt tay Thaco lắp ráp trong nước đã giúp ích thế nào cho BMW tại thị trường Việt. Từ thế bám đuổi, BMW đã có thể chạy đua ngang hàng, thậm chí vượt lên đối thủ đồng hương Mercedes-Benz sau khi 3-Series, 5-Series, X3 và X5 trở thành những dòng xe lắp ráp, đi cùng giá bán cạnh tranh và nguồn cung chủ động.

Jeep Compass được xem là cái tên tiềm năng, bên cạnh Jeep Avenger có thể cũng sẽ được Thaco cân nhắc khi làn sóng điện hóa đang phát triển mạnh mẽ tại thị trường Việt.

Đây đều là những dòng xe tạo được dấu ấn trên thị trường quốc tế, ít nhiều nhận được sự quan tâm tại Việt Nam và nếu chuyển sang lắp ráp để có được giá bán tốt hơn, doanh số ở mức khả quan là điều Thaco Auto có thể mong chờ.

Jeep Avenger là mẫu xe điện đáng chú ý của Jeep tại các thị trường quốc tế. Ảnh: Jeep.

Nhìn chung, việc "đại gia đình" Thaco Auto đón chào 2 thành viên mới Ram và Jeep mang lại nhiều kỳ vọng về tương lai. Thị trường Việt cũng sẽ hào hứng đón chờ những diễn biến mới với Ram và Jeep khi giờ đây đã về dưới trướng của một trong những tên tuổi hàng đầu ngành xe Việt.

Lợi thế của Thaco vẫn là sự am hiểu sâu rộng thị trường Việt ở đa dạng phân khúc, cùng hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ phủ khắp cả nước và tiềm lực tài chính mạnh mẽ từ một tập đoàn đa ngành.

Sự tham gia của Ram và Jeep vào "đại gia đình" Thaco có thể là đòn bẩy để đơn vị này trở lại mạnh mẽ trên thị trường, đồng thời làm chất xúc tác cho động thái tiếp theo của Thaco ở mảng xe thuần điện, xe hybrid và cả một thương hiệu ôtô du lịch nội địa Việt.