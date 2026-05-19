Stellantis bắt tay Dongfeng với khoản đầu tư hơn 1 tỷ USD, mở đường đưa các mẫu Jeep điện hóa sản xuất tại Trung Quốc ra thị trường toàn cầu từ năm 2027.

Ngày 15/5/2026, Stellantis đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với hãng xe Trung Quốc Dongfeng, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Jeep tại thị trường đông dân nhất thế giới. Thỏa thuận này không chỉ mở rộng năng lực sản xuất nội địa mà còn đặt nền móng cho thế hệ xe địa hình điện hóa mới của thương hiệu Jeep.

Jeep tiếp tục hợp tác cùng Trung Quốc làm xe điện hóa

Theo báo cáo từ CLS, 2 bên sẽ đầu tư khoảng 1,18 tỷ USD để phát triển sản xuất các dòng xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2027. Nhà máy Dongfeng tại Vũ Hán sẽ trở thành trung tâm sản xuất chính cho các mẫu xe Jeep mang thương hiệu toàn cầu.

Không chỉ Jeep, thương hiệu Peugeot cũng sẽ tham gia sản xuất tại đây, phục vụ cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu quốc tế. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tận dụng năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng mạnh mẽ của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Stellantis và Dongfeng cũng đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU) không ràng buộc, tập trung vào việc hợp tác nghiên cứu & phát triển (R&D) cũng như chia sẻ công nghệ sản xuất trong tương lai.

Jeep tái xuất tại Trung Quốc, phục vụ cả thị trường quốc tế

Sau một thời gian vắng bóng, Jeep đang chuẩn bị tái gia nhập thị trường Trung Quốc với trọng tâm là các dòng SUV địa hình điện hóa. Nhà máy tại Vũ Hán sẽ sản xuất 2 mẫu xe NEV hoàn toàn mới, dù hiện tại thông tin chi tiết về các mẫu xe này vẫn chưa được công bố.

Dongfeng trở thành đối tác mới của Stellantis sau khi tập đoàn này chấm dứt hợp tác với GAC Motor vào năm 2022. Trước đó, liên doanh GAC Fiat Chrysler chuyên sản xuất các mẫu xe nội địa như Cherokee, Renegade, Compass hay Grand Commander.

Điểm đáng chú ý là sản phẩm Jeep sản xuất tại đây sẽ được xuất khẩu ra thị trường quốc tế, thay vì chỉ phục vụ nội địa. Điều này cho thấy Trung Quốc đang trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu mới của hãng.

Thông tin này cũng đặt ra câu hỏi về chiến lược của Jeep, đặc biệt khi trước đó có tin hãng có thể sử dụng công nghệ hybrid từ Toyota cho dòng Cherokee. Liệu các mẫu xe mới tại Trung Quốc sẽ đi theo hướng này hay sử dụng nền tảng riêng từ Dongfeng vẫn còn là ẩn số.

"Trung Quốc hóa" sản phẩm là chiến lược mới của Stellantis?

Sự trở lại của Stellantis diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện Trung Quốc đang phát triển cực kỳ nhanh chóng. Các thương hiệu nội địa như GWM đã gây ấn tượng mạnh khi tung ra những mẫu SUV điện hóa có công suất lên tới hơn 800 mã lực.

Theo Car New China, Stellantis có thể sẽ tích hợp các công nghệ của Dongfeng vào các mẫu xe tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện và hệ truyền động lai. Điều này đặt ra áp lực lớn nhưng cũng là động lực để liên doanh Stellantis - Dongfeng phát triển các mẫu xe off-road điện hóa mạnh mẽ hơn, có thể cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nội địa.

Thỏa thuận hợp tác giữa Stellantis và Dongfeng không chỉ đơn thuần là một khoản đầu tư lớn, mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị Jeep trong kỷ nguyên điện hóa. Với việc tận dụng năng lực sản xuất tại Trung Quốc và xu hướng toàn cầu hóa, những chiếc Jeep "Made in China" có thể sớm xuất hiện trên các thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra quan ngại khi một thương hiệu đậm bản sắc Mỹ lại sử dụng nền tảng xuất phát từ... Trung Quốc, vốn không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu khắp thế giới.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra quan ngại khi một thương hiệu đậm bản sắc Mỹ lại sử dụng nền tảng xuất phát từ... Trung Quốc. Trước đó, cũng có nhiều nguồn tin cho biết những mẫu xe điện hóa mới của Maserati cũng sử dụng nền tảng từ Huawei và JAC Motors.