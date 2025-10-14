Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cựu CEO NextTech bị bắt cùng Shark Bình từng vô địch giải poker 40 tỷ

  • Thứ ba, 14/10/2025 20:30 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Trong nhóm bị can bị khởi tố, bắt tạm giam cùng Shark Bình, ông Đào Minh Phú gây chú ý khi được biết đến là nguyên Tổng giám đốc NextTech, đồng thời là tay chơi poker nổi tiếng.

Ông Đào Minh Phú từng vô địch và nhận phần thưởng 1,67 triệu USD tại một giải poker vào năm 2023. Ảnh: T.L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mới đây đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình - thường được biết đến với tên Shark Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng bị khởi tố trong vụ án này còn có 9 bị can khác, gồm Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương. Đây phần lớn là những cá nhân từng có thời gian gắn bó hoặc hợp tác trong hệ sinh thái công nghệ liên quan đến Tập đoàn NextTech - doanh nghiệp do Shark Bình sáng lập và điều hành trong nhiều năm.

Trong số đó, ông Đào Minh Phú (sinh năm 1980) là cái tên quen thuộc trong giới công nghệ Việt Nam, từng giữ chức Tổng giám đốc NextTech trong giai đoạn doanh nghiệp này mở rộng mạnh mẽ về quy mô và vốn.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, vào tháng 12/2020, NextTech tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình góp 350 tỷ đồng (tương đương 70%), ông Nguyễn Huy Hoàng góp 50 tỷ đồng (10%) và ông Đào Minh Phú góp 100 tỷ đồng (20%).

Tuy nhiên, sau thời điểm đó, NextTech liên tục trải qua nhiều biến động nội bộ, đặc biệt là trong cơ cấu quản trị và nhân sự cấp cao. Chức danh Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty thay đổi liên tiếp, từ ông Đào Minh Phú sang ông Đào Mạnh Dũng kể từ tháng 4/2024.

Theo thông tin cập nhật gần nhất trên cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia, ông Phú hiện không còn nằm trong danh sách cổ đông của NextTech.

dao minh phu la ai, bat nguyen hoa binh anh 1

Ông Đào Minh Phú (ngoài cùng bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN.

NextTech vốn được xem là “đứa con” gắn liền với hành trình lập nghiệp của Shark Bình, được định vị là tập đoàn công nghệ đa ngành tiên phong theo mô hình hệ sinh thái số tại Việt Nam. Trong hơn 20 năm phát triển, công ty này đã rót vốn và đồng hành cùng hơn 20 doanh nghiệp, bao phủ nhiều lĩnh vực kinh tế số.

Trong mảng công nghệ tài chính (fintech), NextTech xây dựng và đầu tư vào loạt nền tảng thanh toán nổi tiếng như Ngân Lượng, Vimo, AlePay, mPOS, NextPay hay TienNgay.vn. Ở mảng thương mại điện tử, hệ sinh thái này cũng từng song hành cùng nhiều startup đáng chú ý như Misell, Bot Bán Hàng, Pushsale, Cuccu, Coolmate...

Trong khi đó, lĩnh vực e-logistics chứng kiến sự phát triển của các thương hiệu như Boxme, HeyU và FastGo - ứng dụng gọi xe từng được kỳ vọng trở thành đối trọng nội địa với Grab trong giai đoạn bùng nổ của kinh tế nền tảng. Bên cạnh đó, dấu ấn của NextTech cũng xuất hiện trong lĩnh vực truyền thông - giáo dục, thông qua các nền tảng như TopCV, Schola hay Tick.com.

Đáng chú ý, ngoài hoạt động kinh doanh, ông Đào Minh Phú còn được biết đến là một tay chơi poker chuyên nghiệp, gắn bó với bộ môn này từ năm 2019. Ông từng tham dự nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, đạt thứ hạng cao trong các tournament thuộc hệ thống Asian Poker Tour (APT).

Thành tích nổi bật nhất của ông là tại giải Triton Super High Roller Series $50.000 NLH 8-Handed năm 2023, tổ chức tại Quảng Nam, nơi ông giành chức vô địch và nhận phần thưởng 1,67 triệu USD, tương đương gần 40 tỷ đồng.

Hiện vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng, nhằm làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân có liên quan cũng như xác minh thiệt hại cụ thể.

Việt Nam vừa có công ty vốn hóa 800.000 tỷ

Vốn hóa Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên vượt ngưỡng 800.000 tỷ đồng trong phiên 14/10 khi cổ phiếu VIC tiếp tục trở thành tâm điểm dẫn dắt thị trường.

12 giờ trước

Công ty trong hệ sinh thái NextTech lên tiếng về Shark Bình và AntEX

Trước việc ông Nguyễn Hòa Bình và dự án AntEX bị điều tra, Công ty Vi Mô đã lên tiếng khẳng định dự án này là hoạt động đầu tư cá nhân của ông Bình, hoàn toàn độc lập với công ty.

16:29 8/10/2025

Chân dung Shark Bình liên quan dự án coin gây tranh cãi

Nổi bật với vai trò Chủ tịch NextTech, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) ghi dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ và từng tham gia nhiều dự án blockchain, tiền số.

15:40 30/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

đào minh phú là ai bắt nguyễn hòa bình Quảng Nam Grab Tiền mã hóa đào minh phú nguyễn hòa bình antex shark bình tiền số

  • Grab

    Grab

    Grab (trước đây gọi là GrabTaxi) là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại tại Malaysia, Singapore và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Grab hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự Uber. Mặc dù ban đầu hoạt động với xe ôtô giống Uber tại Malaysia và Singapore, để phù hợp với tình trạng kẹt xe ở nhiều thành phố, Grab đã triển khai thêm dịch vụ GrabBike với phương tiện là xe gắn máy tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

    Bạn có biết: TP. Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên Grab triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabBike vào tháng 11/2014

    • Thành lập: 2012
    • Người sáng lập: Anthony Tan, Tan Hooi Ling
    • Trụ sở chính: Singapore

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

My hoan ap thue 100% voi Trung Quoc hinh anh

Mỹ hoãn áp thuế 100% với Trung Quốc

8 giờ trước 20:55 14/10/2025

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn trên lộ trình gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, trong bối cảnh hai bên tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Ong Trump la nha dau tu Bitcoin lon nhat nuoc My? hinh anh

Ông Trump là nhà đầu tư Bitcoin lớn nhất nước Mỹ?

11 giờ trước 18:03 14/10/2025

0

Ông Trump nắm giữ vị thế lớn trong "cuộc chơi" Bitcoin, với giá trị ước tính khoảng 870 triệu USD và đủ để ông trở thành một trong những nhà đầu tư Bitcoin lớn nhất thế giới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý