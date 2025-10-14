Cựu CEO NextTech bị bắt cùng Shark Bình từng vô địch giải poker 40 tỷ

Trong nhóm bị can bị khởi tố, bắt tạm giam cùng Shark Bình, ông Đào Minh Phú gây chú ý khi được biết đến là nguyên Tổng giám đốc NextTech, đồng thời là tay chơi poker nổi tiếng.

Ông Đào Minh Phú từng vô địch và nhận phần thưởng 1,67 triệu USD tại một giải poker vào năm 2023. Ảnh: T.L.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mới đây đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình - thường được biết đến với tên Shark Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng bị khởi tố trong vụ án này còn có 9 bị can khác, gồm Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương. Đây phần lớn là những cá nhân từng có thời gian gắn bó hoặc hợp tác trong hệ sinh thái công nghệ liên quan đến Tập đoàn NextTech - doanh nghiệp do Shark Bình sáng lập và điều hành trong nhiều năm.

Trong số đó, ông Đào Minh Phú (sinh năm 1980) là cái tên quen thuộc trong giới công nghệ Việt Nam, từng giữ chức Tổng giám đốc NextTech trong giai đoạn doanh nghiệp này mở rộng mạnh mẽ về quy mô và vốn.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, vào tháng 12/2020, NextTech tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng , trong đó ông Nguyễn Hòa Bình góp 350 tỷ đồng (tương đương 70%), ông Nguyễn Huy Hoàng góp 50 tỷ đồng (10%) và ông Đào Minh Phú góp 100 tỷ đồng (20%).

Tuy nhiên, sau thời điểm đó, NextTech liên tục trải qua nhiều biến động nội bộ, đặc biệt là trong cơ cấu quản trị và nhân sự cấp cao. Chức danh Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty thay đổi liên tiếp, từ ông Đào Minh Phú sang ông Đào Mạnh Dũng kể từ tháng 4/2024.

Theo thông tin cập nhật gần nhất trên cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia, ông Phú hiện không còn nằm trong danh sách cổ đông của NextTech.

Ông Đào Minh Phú (ngoài cùng bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN.

NextTech vốn được xem là “đứa con” gắn liền với hành trình lập nghiệp của Shark Bình, được định vị là tập đoàn công nghệ đa ngành tiên phong theo mô hình hệ sinh thái số tại Việt Nam. Trong hơn 20 năm phát triển, công ty này đã rót vốn và đồng hành cùng hơn 20 doanh nghiệp, bao phủ nhiều lĩnh vực kinh tế số.

Trong mảng công nghệ tài chính (fintech), NextTech xây dựng và đầu tư vào loạt nền tảng thanh toán nổi tiếng như Ngân Lượng, Vimo, AlePay, mPOS, NextPay hay TienNgay.vn. Ở mảng thương mại điện tử, hệ sinh thái này cũng từng song hành cùng nhiều startup đáng chú ý như Misell, Bot Bán Hàng, Pushsale, Cuccu, Coolmate...

Trong khi đó, lĩnh vực e-logistics chứng kiến sự phát triển của các thương hiệu như Boxme, HeyU và FastGo - ứng dụng gọi xe từng được kỳ vọng trở thành đối trọng nội địa với Grab trong giai đoạn bùng nổ của kinh tế nền tảng. Bên cạnh đó, dấu ấn của NextTech cũng xuất hiện trong lĩnh vực truyền thông - giáo dục, thông qua các nền tảng như TopCV, Schola hay Tick.com.

Đáng chú ý, ngoài hoạt động kinh doanh, ông Đào Minh Phú còn được biết đến là một tay chơi poker chuyên nghiệp, gắn bó với bộ môn này từ năm 2019. Ông từng tham dự nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, đạt thứ hạng cao trong các tournament thuộc hệ thống Asian Poker Tour (APT).

Thành tích nổi bật nhất của ông là tại giải Triton Super High Roller Series $50.000 NLH 8-Handed năm 2023, tổ chức tại Quảng Nam, nơi ông giành chức vô địch và nhận phần thưởng 1,67 triệu USD , tương đương gần 40 tỷ đồng.

Hiện vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng, nhằm làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân có liên quan cũng như xác minh thiệt hại cụ thể.