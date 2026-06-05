Cùng là xăng E10, vì sao giá bán chênh lệch?

Xăng E10 ở Việt Nam hiện có đến 3 loại cùng 3 mức giá khác nhau, tùy thuộc vào trị số Octane của thành phẩm hay mức tiêu chuẩn khí thải mà xăng sinh học đáp ứng.

Xăng E10 bắt đầu được bán rộng rãi tại Việt Nam từ đầu tháng 6. Ảnh: Hoài Bảo.

Từ ngày 1/6, xăng không chì bán ra thị trường Việt Nam sẽ phải trải qua công đoạn phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Hiện, xăng E10 đã được phủ sóng tại toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam.

Khách hàng Việt cũng đã bắt đầu quen với việc sử dụng xăng E10 thay cho xăng khoáng. Dù vậy, một số ý kiến vẫn thắc mắc vì sao cùng là xăng E10, có loại đang được bán giá cao hơn cả nghìn đồng so với loại còn lại?

Nhiều loại "xăng E10"

Trong nội dung tiêu chuẩn TCCS 07:2026/PLX của Petrolimex, xăng E10 được định nghĩa là xăng không chì có pha ethanol nhiên liệu với tỷ lệ 8-10% theo thể tích, dùng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa.

Bộ tiêu chuẩn của Petrolimex cũng nêu rõ các mức 2-5 là mức chất lượng của xăng E10 phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, tương ứng tiêu chuẩn khí thải mức 2-5 quy định tại Quyết định 19/2024.

Từ đây, trong Bảng 1 của cùng tiêu chuẩn nói trên, xăng E10 được chia thành các mức chất lượng từ 2 đến 5. Xăng E10 có trị số Octane 95 nằm trong mức chất lượng 2-5.

Các mức chất lượng 3-5 còn có sự xuất hiện của xăng sinh học E10 với trị số Octane 97, hay khách hàng sẽ tìm thấy trên thị trường dưới tên gọi E10 RON 97-III hoặc đến E10 RON 97-V.

Giá bán xăng E10 có sự chênh lệch do từng loại có trị số Octane khác nhau. Ảnh: Phúc Hậu.

Như vậy, xăng E10 chỉ là cách gọi chung cho nhóm xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn ethanol 8-10% trong thành phần. Sự khác biệt về tên gọi và giá bán sẽ đến từ trị số Octane của xăng thành phẩm sau phối trộn là RON 95 hay RON 97, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ở mức nào.

Chẳng hạn, đa phần cây xăng tại Việt Nam đang bán phổ biến loại xăng E10 RON 95-III, hiện có giá 22.330 đồng/lít sau kỳ điều chỉnh mới nhất. Hệ thống Petrolimex có bán thêm xăng E10 RON 95-V, hiện có giá 23.230 đồng/lít.

Một số cơ sở kinh doanh xăng dầu có bán xăng sinh học E10 phối trộn cùng xăng khoáng để đạt trị số Octane 97. Chẳng hạn, cây xăng của STS tại TP.HCM có các trụ bơm xăng E10 RON 97-III, kèm giá niêm yết 23.830 đồng/lít sau kỳ điều chỉnh mới nhất.

Loại xăng E10 Trị số Octane Mức tiêu chuẩn khí thải Giá bán sau kỳ điều chỉnh 4/6 (đồng/lít) E10 RON 95-III RON 95 Tương đương Euro 3 22.330 E10 RON 95-V RON 95 Tương đương Euro 5 23.230 E10 RON 97-III RON 97 Tương đương Euro 3 23.830

Về mức tiêu chuẩn khí thải của xăng không chì sử dụng trong phối trộn xăng sinh học, Ford hiện là hãng xe hiếm hoi có khuyến cáo riêng cho người dùng ôtô động cơ xăng.

Cụ thể, Ford khuyến nghị các dòng xe của thương hiệu này cần được sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn Euro tương ứng để đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khí thải đã công bố.

Chẳng hạn, một mẫu xe Ford đạt chuẩn Euro 5 cần sử dụng xăng sinh học E10 mà thành phần xăng không chì dùng để phối trộn cũng phải đạt chuẩn Euro 5. Như vậy, chủ sở hữu các dòng xe xăng của Ford như Territory, Everest Platinum+, Ranger Raptor V6 cần sử dụng loại nhiên liệu sinh học E10 RON 95-V, thay vì E10 RON 95-III.

Vì sao xăng E5 được khuyên dùng cho xe đời cũ?

Như trong bài viết trước mà Tri Thức - Znews từng đề cập, Yamaha Việt Nam cho biết toàn bộ dòng xe máy trang bị hệ thống phun xăng điện tử đều tương thích với xăng sinh học E10.

Với các xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí, hãng cho biết số xe được sản xuất từ năm 2017 đến nay tương thích với xăng E10 RON 95. Riêng các xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí sản xuất trước năm 2017, hãng xe Nhật Bản khuyến nghị người dùng sử dụng xăng E5 RON 92.

Xăng E5 được bán song song với xăng E10 đến hết năm 2030. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trong nội dung tiêu chuẩn TCCS 06:2026/PLX của Petrolimex, xăng E5 được định nghĩa là xăng không chì có pha ethanol nhiên liệu với tỷ lệ từ 4% đến nhỏ hơn 7,5% theo thể tích. Tiêu chuẩn này cho biết xăng E5 thành phẩm có thể sở hữu trị số Octane dao động từ RON 92 đến RON 97.

Tuy nhiên tại Việt Nam, xăng E5 RON 92-II đang gần như là dòng xăng E5 duy nhất mà khách hàng có thể mua. Sau kỳ điều chỉnh mới nhất, giá bán E5 RON 92-II hiện ở mức 21.780 đồng/lít.

Nếu so sánh với xăng sinh học E10 cùng trị số Octane, xăng E5 có tỷ lệ phối trộn ethanol trong thành phần thấp hơn. Đây là đặc tính kỹ thuật khiến xăng E5 được các hãng khuyến nghị sử dụng cho xe đời cũ, nhất là các dòng xe sử dụng bộ chế hòa khí.

Xe xăng đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí được khuyên dùng xăng E5. Ảnh: Phúc Hậu.

Sự xuất hiện của ethanol trong xăng sinh học có thể khiến các chi tiết nhựa, cao su và vật liệu gioăng làm kín bình nhiên liệu trên các xe đời cũ đối diện nguy cơ bị lão hóa, nứt, trương nở hoặc biến dạng nhanh hơn.

Ethanol trong xăng sinh học cũng có tính tẩy rửa mạnh, có thể làm bong tróc lớp cặn bẩn, mảng bám tồn đọng trong bình xăng, ống dẫn nhiên liệu ở các xe đời cũ - vốn đã tích tụ lâu ngày do không được vệ sinh định kỳ.

Ở các xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ, việc ngay lập tức chuyển từ xăng khoáng sang xăng E10 có thể làm thay đổi đột ngột tỷ lệ hòa khí, tiềm ẩn khả năng khiến xe vận hành kém ổn định nếu chưa được tinh chỉnh. Do vậy, sử dụng xăng E5 với tỷ lệ phối trộn ethanol thấp hơn được xem là giải pháp tối ưu, phù hợp cho người dùng các mẫu xe máy xăng đời cũ.

Hiện, xăng E5 vẫn được bán tại một số địa điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP.HCM, dù vẫn chưa thật sự phổ biến bằng xăng E10. Người dùng có thể tham khảo địa chỉ bán xăng E5 thông qua ứng dụng "Quanh tôi" do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương phát triển, hoặc xem thêm trong bài viết tại đây.

Theo nội dung Điều 4 Thông tư 50/2025, xăng E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được phối trộn, pha chế để sử dụng cho động cơ xăng tại Việt Nam đến hết ngày 31/12/2030.