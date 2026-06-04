Nơi nào còn bán xăng E5?

Xăng E5 RON 92 được khuyến nghị sử dụng cho các dòng xe sử dụng bộ chế hòa khí và sản xuất trước năm 2017.

Ảnh: Hoài Bảo.

Theo nội dung Điều 4 Thông tư 50/2025, song song với quy định bắt buộc xăng không chì tại Việt Nam sẽ phải trải qua công đoạn phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc, xăng E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục tồn tại song hành cho đến hết ngày 31/12/2030.

Loại xăng sinh học E5 RON 92 cũng được Yamaha khuyến cáo nên dùng cho các xe của thương hiệu này có sử dụng bộ chế hòa khí và sản xuất trước năm 2017.

Dù vậy, xăng sinh học E5 RON 92 ở thời điểm hiện tại không phải là loại nhiên liệu người dùng có thể mua ở bất kỳ trạm xăng nào, khi hầu hết cây xăng trên địa bàn Hà Nội hay TP.HCM đang bán xăng E10 RON 95.

Mua xăng E5 ở đâu?

Gần đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã ra mắt ứng dụng "Quanh tôi" dành cho thiết bị di động. Ứng dụng này sở hữu giao diện trực quan, dễ sử dụng, cho phép người dùng tìm kiếm cây xăng gần nhất, nơi bán xăng rẻ nhất, hoặc tìm trạm xăng có bán xăng E5.

Ứng dụng "Quanh tôi" có mục chỉ dẫn người dùng đến nơi có bán xăng E5. Ảnh: Phúc Hậu.

Thử sử dụng ứng dụng "Quanh tôi" và tìm kiếm trạm xăng có bán xăng sinh học E5, thông tin hiển thị cho thấy trên địa bàn TP.HCM có duy nhất trạm xăng ở phường Gò Vấp đang kinh doanh xăng E5. Khi phóng viên có mặt tại đây, các trụ bơm vẫn có dán nhãn xăng E5 RON 92, nhưng nhân viên cho biết loại xăng sinh học này đang tạm hết và chưa rõ thời gian có hàng trở lại.

Phóng viên tiếp tục khảo sát nhiều điểm kinh doanh xăng dầu thuộc nhiều hệ thống khác nhau trên địa bàn TP.HCM, ghi nhận phần lớn cây xăng chỉ bán xăng sinh học E10 RON 95-III hoặc E10 RON 95-V, chưa thấy kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92.

Một cơ sở kinh doanh xăng dầu ở xã Nhà Bè (TP.HCM) vẫn còn trụ dán nhãn xăng E5. Tuy nhiên khi phóng viên hỏi, nhân viên tại đây chỉ phản hồi không còn bán xăng E5 và không giải thích gì thêm.

Không phải trạm xăng nào cũng đang bán song song xăng E5 cùng với xăng E10. Ảnh: Phúc Hậu.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, phóng viên đã tìm thấy địa chỉ có bán xăng sinh học E5 trên đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa (TP.HCM). Theo quan sát, nhu cầu của người dân sử dụng xăng E5 tại trạm xăng vẫn khá cao. Trong khoảng 5 phút có mặt tại đây, phóng viên ghi nhận khá nhiều khách hàng hỏi về loại xăng sinh học này.

Sau kỳ điều chỉnh mới nhất vào chiều 4/6, xăng sinh học E5 RON 92 hiện có giá 21.780 đồng/lít, giảm 1.470 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III giảm về 22.330 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-V đang có giá 23.230 đồng/lít.

Xăng sinh học E5 RON 92-II là hỗn hợp nhiên liệu gồm 5% ethanol và 95% xăng khoáng, có trị số Octan bằng 92, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp II - tương đương chuẩn khí thải Euro 2.

Một trạm xăng tại phường Tân Hòa (TP.HCM) có bán xăng E5 RON 92-II. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, Bộ Công Thương cho biết xăng E5 tại Việt Nam từng chiếm khoảng 40% lượng tiêu thụ trên cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ này hiện giảm xuống còn 15-20%, chủ yếu do chênh lệch giá thấp và tâm lý người tiêu dùng.

Còn có thể mua được xăng khoáng không?

Thông tin do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cung cấp cho thấy trong ngày đầu cả nước chuyển sang phân phối xăng E10, mức tiêu thụ xăng sinh học của toàn hệ thống trên cả nước khoảng 29.000 m3/ngày (lượng xăng tiêu thụ trung bình 32.000 m3/ngày). Khoảng chênh lệch được lý giải do vẫn còn một số cửa hàng tiêu thụ nốt lượng tồn xăng khoáng còn lại.

Với giả định một số trạm xăng có kinh doanh xăng khoáng RON 97 vẫn còn hàng tồn chưa bán hết, phóng viên đã tìm kiếm thông tin về những nơi trước đây từng bán loại xăng khoáng có trị số Octan cao này.

Theo chân các nguồn tin được chia sẻ, phóng viên tìm đến một trạm xăng có địa chỉ ở phường Tân Phú (TP.HCM) để thử tìm mua xăng khoáng RON 97.

Tại đây, một số trụ bơm dán nhãn E10 RON 97-III, tuy nhiên ngay bên dưới đã kèm theo thông báo đã hết loại xăng này. Nhân viên cửa hàng cũng chỉ xác nhận đã hết xăng 97, không giải thích gì thêm và cũng không trả lời câu hỏi liệu cửa hàng còn bán loại xăng này trong tương lai hay không.

Một cơ sở kinh doanh thông báo đã hết xăng 97. Ảnh: Phúc Hậu.

Nếu thông tin trên trụ bơm là chính xác, "xăng 97" mà trạm xăng này đang bán thực tế không phải xăng khoáng mà vẫn là một loại xăng sinh học, sở hữu tối đa 10% tỷ lệ phối trộn ethanol. So với xăng E10 RON 95-III, loại "xăng 97" trong trường hợp này chỉ nhỉnh hơn về trị số Octan.

Theo thông tin công khai trên website của hệ thống trạm xăng STS, xăng sinh học E10 RON 97-III có giá 23.830 đồng/lít sau kỳ điều chỉnh mới nhất.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, một số mẫu môtô phân khối lớn có tỷ số nén cao cần sử dụng xăng khoáng với trị số Octan cao hơn mức khuyến cáo chung cho thị trường xe máy phổ thông, thường trong khoảng 97-98. Người dùng các mẫu xe này vì thế từng ưu tiên sử dụng xăng khoáng RON 97-III hoặc RON 97-V cho phương tiện của mình.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay đến ngày 30/5, đã có 13 trong tổng số 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoàn thiện đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học. Trong đó, 7 doanh nghiệp đã được cấp phép với tổng công suất khoảng 1,1 triệu m3/tháng.

Với nhu cầu tiêu thụ xăng hiện nay khoảng 1 triệu m3/tháng, riêng công suất của 7 doanh nghiệp này đã đủ khả năng đáp ứng toàn bộ nhu cầu thị trường.