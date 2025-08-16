Vingroup đề xuất hỗ trợ người dân TP.HCM mua xe điện

Vingroup muốn đồng hành cùng TP.HCM trong chuyển đổi xanh, với chính sách vay ưu đãi, miễn phí sạc, hỗ trợ lệ phí trước bạ và gói hỗ trợ riêng cho tài xế Xanh SM.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất loạt chính sách khuyến khích người dân TP.HCM chuyển sang sử dụng xe điện. Ảnh: VIC.

CTCP Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, Sở Xây dựng và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) đề xuất một loạt chính sách khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng xe điện.

Theo đó, Vingroup cho biết tập đoàn và các công ty thành viên trong hệ sinh thái đã hợp tác cùng các đối tác lớn như BIDV, VPBank, Techcombank... và các công ty tài chính Shinhan Finance, Lotte Finance để cung cấp gói vay với lãi suất ưu đãi cho người mua trả góp ôtô và xe máy điện VinFast đăng ký biển số TP.HCM.

Cụ thể, khách hàng mua ôtô điện được hỗ trợ giảm 3% lãi suất hàng năm và kéo dài trong vòng 3 năm.

Trong khi đó, khách hàng mua xe máy điện VinFast chỉ cần trả trước 10% giá xe và vay trả góp tới 80% thông qua công ty tài chính Shinhan Finance hoặc Lotte Finance trong vòng 3 năm; 10% còn lại VinFast sẽ tặng ngay cho khách hàng.

Ngoài ra, khách mua cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, áp dụng với khách đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại TP HCM tới hết ngày 31/10. Đồng thời, VinFast miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31/5/2027 cho tất cả khách hàng sở hữu xe máy điện VinFast.

Bên cạnh các chính sách nêu trên, người mua ôtô điện VinFast vẫn tiếp tục được ưu đãi 4% giá xe theo chương trình Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3 và được ưu đãi tới 100 triệu đồng/xe (đối với VF 9) nếu chuyển đổi từ ôtô xăng sang ôtô điện.

Đặc biệt, khách hàng mua ôtô và xe máy điện VinFast để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được hỗ trợ giảm tới 4% lãi suất hàng năm từ mức lãi suất áp dụng, thời gian hỗ trợ trong vòng 3 năm.

Khách hàng là tài xế mua xe máy điện sẽ không phải chi trả vốn đối ứng ban đầu. Thay vào đó, Vingroup tặng ngay 10% giá xe và 90% còn lại người mua có thể vay trả góp thông qua công ty tài chính Shinhan Finance hoặc Lotte Finance trong vòng 3 năm, với sự bảo lãnh của Công ty GSM.

Ngoài ra, tài xế chạy dịch vụ còn được hưởng mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm kể từ ngày 1/8 (so với mức chia sẻ của các nền tảng khác chỉ khoảng 70-84%)...

Tập đoàn Vingroup nhấn mạnh các giải pháp này nhằm đồng hành cùng chính quyền và người dân TP.HCM trong quá trình chuyển đổi xanh, đồng thời mong nhận được sự ủng hộ của UBND TP để sớm đạt mục tiêu giảm khí thải theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Hiện, có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hệ sinh thái xe điện, bao gồm cả các nhà sản xuất xe lẫn nền tảng công nghệ, hạ tầng trạm sạc..., như Vingroup - VinFast - Xanh SM, Yadea, Selex Motors, DatBike, Honda Việt Nam, Grab, Be Group..., cũng như các tổ chức tài chính, đều cam kết triển khai các gói hỗ trợ người dùng, tài xế chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, đồng hành cùng các chương trình của Chính phủ và TP.HCM.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết các chuyên gia và doanh nghiệp đều thống nhất ủng hộ mục tiêu, tính cấp thiết của chương trình giao thông xanh và cam kết tham gia vào quá trình này, trong đó có Đề án "Chuyển đổi xe 2 bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TP.HCM".

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vận hành nền tảng và sản xuất, kinh doanh xe điện kiến nghị đề án xem xét lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó, các nền tảng cho rằng cần có lộ trình khuyến khích tự nguyện đủ dài, ít nhất 5 năm, trước khi áp dụng biện pháp hành chính

Không chỉ ở TP.HCM, trước đó, Vingroup cũng đã có đề xuất các chính sách tương tự gửi UBND TP Hà Nội nhằm hỗ trợ người dân Thủ đô chuyển đổi từ phương tiện xăng dầu sang xe điện.