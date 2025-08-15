Vingroup muốn bổ sung 8 ngành nghề kinh doanh

Vingroup lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung 8 ngành nghề mới, từ dịch vụ massage, ăn uống đến khai thác khoáng sản và điều chỉnh một số ngành nghề hiện có.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup - CTCP (HoSE: VIC) vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Theo tài liệu gửi cổ đông, Vingroup dự kiến bổ sung 8 ngành nghề mới gồm: dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (không bao gồm hoạt động thể thao); dung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống; sản xuất đồ uống không cồn và nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; bán buôn đồ uống.

Ngoài ra, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng muốn bổ sung mảng khai thác đá, cát, sỏi và đất sét; hoạt động khai khoáng khác chưa được phân vào đâu vào danh mục các ngành nghề kinh doanh của tập đoàn.

Bên cạnh việc bổ sung ngành nghề mới, tập đoàn cũng muốn điều chỉnh một số nội dung trong các ngành nghề hiện tại.

Cụ thể, Vingroup đề xuất bỏ quy định “không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường” khỏi ngành nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; bỏ phần “xây dựng sân chơi công viên và tiện nghi giải trí trong công viên” khỏi ngành hoạt động của công viên giải trí theo chủ đề.

Ngoài ra, doanh nghiệp muốn thay cụm từ “dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn” bằng “khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; khu du lịch sinh thái” và điều chỉnh “sản xuất và kinh doanh nước sạch” thành “khai thác nước sạch, nước khoáng”.

Vingroup sẽ triển khai việc gửi phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông theo danh sách đã chốt ngày 8/8.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025 được công bố trước đó, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng , tăng 56% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 10.000 tỷ đồng , tăng gần 90%. Để thực hiện mục tiêu này, chiến lược năm 2025 của Vingroup tiếp tục xoay quanh 3 trụ cột, gồm sản xuất (VinFast), bất động sản (Vinhomes) và du lịch nghỉ dưỡng (Vinpearl).