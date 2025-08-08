Công ty con của Vingroup sắp khởi công KCN gần 1.000 ha ở Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh và nhà đầu tư sẽ tổ chức khởi công khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng vào dịp 2/9, kỳ vọng tạo sức bật trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho địa phương.

Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết sẽ tổ chức lễ khởi công khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Đây là một trong 3 dự án trọng điểm được tỉnh lựa chọn khởi công trong đợt này, cùng với quảng trường biển Cửa Sót và khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam.

Dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng được quy hoạch tại lô CN4 và CN5, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh cũ, với quy mô sử dụng đất lên đến 965 ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm.

Tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 13.276 tỷ đồng , trong đó phần vốn góp của nhà đầu tư là 1.991 tỷ đồng . Dự án do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Chủ trương đầu tư đã được Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký phê duyệt hồi tháng 7/2024.

Theo thông tin từ địa phương, hiện công tác giải phóng mặt bằng đã đạt trên 60 ha, đủ điều kiện để tổ chức lễ động thổ và khởi công chính thức.

Dự án này được định hướng phát triển theo mô hình cụm công nghiệp liên kết ngành, thu hút các doanh nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, qua đó tạo sức bật trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho địa phương.

Sau khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm và thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước.