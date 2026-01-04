Loạt doanh nghiệp tên tuổi rời sàn chứng khoán

Vocarimex, Bao bì Biên Hòa, Telcom, Mimeco, Xây dựng Số 15, Dịch vụ Bến Thành… sẽ không còn giao dịch trên sàn chứng khoán từ đầu năm 2026.

Kết thúc tuần giao dịch cuối cùng của năm 2025, dù chỉ với 3 phiên giao dịch nhưng VN-Index tăng thêm 54,69 điểm lên 1.784,49 điểm. Tính chung cả năm 2025, VN-Index tăng tới 517,71 điểm, tương đương 40,87% so với cuối năm trước. Mức tăng trưởng này vượt xa năm 2021 (tăng 35,73%) và chỉ đứng sau năm 2017 (tăng 48,03%).

Ngược lại, HNX-Index giảm 1,76 điểm trong tuần cuối năm, xuống 248,77 điểm. Tuy nhiên, tính cả năm 2025, HNX-Index vẫn tăng 21,34 điểm, tương ứng 9,38% so với năm trước.

Tính chung cả năm 2025, thanh khoản bình quân trên HoSE đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu/phiên, tăng 29% so với năm 2024. Trên HNX, thanh khoản trung bình đạt gần 93,4 triệu cổ phiếu/phiên, tăng hơn 32% so với năm trước.

Năm 2025, dòng vốn ngoại tiếp tục xác lập 1 năm bán ròng mạnh mẽ. Tính chung cả năm 2025, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 9 tháng và mua ròng trong 3 tháng. Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 2,92 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị bán ròng lên tới 134.788 tỷ đồng .

Cổ đông quá cô đặc

Sau khi đại hội cổ đông bất thường ngày 17/10/2025 thông qua, Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam (Vocarimex - mã chứng khoán: VOC) đã chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng. Nguyên nhân, VOC không còn đáp ứng điều kiện về tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ, khi tại ngày 17/9/2025, có 2 cổ đông lớn nắm tới 92,99% vốn điều lệ, còn sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ chỉ còn 7,01%. Trước đó, VOC niêm yết trên Upcom từ tháng 9/2016.

Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán: KDC) - cổ đông chi phối với tỷ lệ nắm giữ 87,3% vốn, được đề nghị mua lại toàn bộ phần cổ phần còn lại để nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%. Vocarimex hiện có vốn điều lệ 1.218 tỷ đồng , tương ứng 121,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Tương tự, CTCP Bao bì Biên Hòa (Sovi - mã chứng khoán: SVI) cũng nhận thông báo hủy tư cách công ty đại chúng, sau khi đại hội cổ đông bất thường ngày 15/12/2025 thông qua. Lý do cũng tương tự như VOC, khi tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ chỉ còn 5,89%, không đáp ứng mức tối thiểu 10% theo quy định.

Hiện tại, TCG Solutions Pte. Ltd., đơn vị thuộc Thai Containers Group - thành viên Tập đoàn SCG (Thái Lan), đang nắm giữ tới 94,11% vốn điều lệ SVI. Như vậy, hơn 12,8 triệu cổ phiếu SVI trên sàn HoSE bị huỷ giao dịch, sau khi lên sàn vào tháng 3/2012.

Công ty CP Phát triển Công trình Viễn thông (Telcom - mã chứng khoán: TEL) cũng bị hủy tư cách công ty đại chúng. Lý do, đại hội cổ đông bất thường của TEL đã thông qua việc hủy đăng ký giao dịch toàn bộ 5 triệu cổ phiếu TEL trên Upcom. Kết thúc năm 2025, thị giá TEL tăng khoảng 11% so với cùng kỳ, kết năm 2025 tại mức 14.500 đồng/cổ phiếu, thanh khoản bình quân gần 2.700 cổ phiếu/phiên.

Trường hợp tương tự là Công ty CP Khoáng sản và Cơ khí (Mimeco - mã chứng khoán: MIM). Cổ phiếu MIM không ghi nhận giao dịch kể từ cuối năm 2022, thị giá cố định ở mức 4.200 đồng/ cổ phiếu và thuộc diện cảnh báo, hạn chế giao dịch trước khi bị hủy đại chúng.

Công ty CP Xây dựng Số 15 (mã chứng khoán: V15) dự kiến rời sàn khi vẫn đang thuộc diện hạn chế giao dịch. Thị giá cuối năm 2025 chỉ còn 400 đồng/cổ phiếu và gần như đứng im từ cuối năm 2023 đến nay.

Ngoài ra, hơn 3,15 triệu cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Bến Thành (mã chứng khoán: BSC) bị hủy niêm yết vào ngày 31/12. Nguyên nhân là BSC bị hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 25/11/2025.

Nguyên nhân là cơ cấu cổ đông quá cô đặc, khi Tổng công ty Bến Thành nắm giữ 47,1% vốn, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải sở hữu 42,8% vốn. Do cơ cấu sở hữu cô đặc, cổ phiếu BSC gần như đóng băng thanh khoản và không phát sinh giao dịch từ đầu tháng 12/2025.

Trước đó, HNX cũng đồng loạt công bố ngày hủy đăng ký giao dịch đối với nhiều cổ phiếu trên hệ thống Upcom, với lý do chung là doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, hơn 83,15 triệu cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC) bị hủy đăng ký giao dịch vào ngày 22/12, sau gần 9 năm giao dịch trên Upcom. Công ty CP Hùng Vương (mã chứng khoán: HVG) bị hủy đăng ký giao dịch vào ngày 9/1. 75 triệu cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco - mã chứng khoán: VCW) bị hủy đăng ký giao dịch vào ngày 6/1. 5 triệu cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 1 (mã chứng khoán: SD1) cũng bị hủy đăng ký giao dịch vào ngày 23/12/2025.

ORS trở thành công ty con của TPBank

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS - mã chứng khoán: ORS) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán: TPB).

Cụ thể, TPS đã chào bán thành công gần 288 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% lượng cổ phiếu phát hành, với giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phần này được TPBank mua trọn, giá trị ước khoảng 3.600 tỷ đồng . Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Sau thương vụ này, vốn điều lệ của TPS tăng từ 3.360 tỷ đồng lên khoảng 6.239 tỷ đồng . Đồng thời, tỷ lệ sở hữu của TPBank tại TPS tăng từ 9,01% lên khoảng 51%, đưa TPBank trở thành công ty mẹ nắm quyền chi phối tại TPS.

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, TPS dự kiến phân bổ khoảng 60% nguồn vốn cho hoạt động môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán. Khoảng 30% dành cho hoạt động tự doanh, phần còn lại phục vụ các hoạt động đầu tư kinh doanh khác.