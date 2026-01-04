Đầu tư chứng khoán năm 2026 cần lưu ý gì?

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán 2026 vẫn duy trì trạng thái tích cực, nhưng nhà đầu tư cần nhận diện đúng cổ phiếu để có chiến lược đầu tư dài hạn.

Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh về mặt điểm số khi VN-Index tăng khoảng 38% so với đầu năm. Bước sang năm 2026, các chuyên gia cho rằng, thị trường vẫn sẽ duy trì trạng thái tích cực, tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn nên lựa chọn các nhóm cổ phiếu có tiềm năng.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhìn nhận, đây là thời điểm mà nhà đầu tư cần nâng cao khả năng phân tích, chuyển trọng tâm từ diễn biến ngắn hạn của chỉ số sang chất lượng nền tảng doanh nghiệp. Bước sang năm 2026, việc nhận diện đúng những cổ phiếu vốn hóa lớn có giá trị nội tại thực sự sẽ trở thành yếu tố then chốt cho chiến lược đầu tư dài hạn.

Nhìn tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Minh cho rằng thị trường vẫn nằm trong chu kỳ hồi phục. Lợi nhuận toàn thị trường được dự báo tăng trưởng khoảng 17-20%, định giá P/E toàn thị trường khoảng 12,5 lần. Mặt bằng định giá này được đánh giá là tương đối hấp dẫn, mở ra cơ hội cho nhiều cổ phiếu có nền tảng kinh doanh tốt nhưng đã bị lãng quên trong giai đoạn trước.

Chuyên gia của Công ty chứng khoán OCB (OCBS) đánh giá, trong năm 2026, dòng tiền đầu tư sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ nét, thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường. Dòng tiền nhiều khả năng tập trung vào các ngành và doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, tăng trưởng bền vững và hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển của nền kinh tế.

Trong đó, một số nhóm ngành sẽ có nhiều triển vọng và cũng là nền tảng đáng chú ý cho năm 2026. Trước hết là nhóm ngân hàng và dịch vụ tài chính, nhóm ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số cùng với nhóm chứng khoán đang tích cực mở rộng vốn để đáp ứng nhu cầu thị trường là hai nhóm ngành đáng chú ý nhất.

Bên cạnh đó, nhóm tiêu dùng - bán lẻ, đặc biệt các doanh nghiệp đầu ngành, có thể hưởng lợi từ mùa cao điểm cuối năm và xu hướng phục hồi của sức cầu nội địa.

Đầu tư chứng khoán năm 2026 cần lưu ý gì? (Ảnh minh hoạ).

Ngoài ra, bất động sản có thể từng bước khởi sắc ở những doanh nghiệp có quỹ đất sạch, tài chính lành mạnh và sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực. Nhóm nông nghiệp và xuất khẩu cũng là điểm nhấn đầu tư lưu ý khi hiện nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp quy mô lớn và áp dụng công nghệ tiên tiến để đạt năng suất cao.

Tương tự, ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AZfin Việt Nam nhận định, 2026 có thể là năm bản lề của thị trường, khi các cải cách về hạ tầng, chính sách và dòng vốn cùng lúc phát huy tác động.

Theo ông Phục, chứng khoán vẫn được đánh giá là kênh có tiềm năng tăng trưởng cao nhất nếu nền kinh tế duy trì đà phục hồi. Tuy nhiên, đây cũng là kênh đòi hỏi nhà đầu tư chấp nhận rủi ro biến động, có kiến thức và chiến lược rõ ràng. Giai đoạn cuối năm thường chứng kiến sự phân hóa mạnh, khi cơ hội không nằm ở việc “đánh theo chỉ số” mà ở khả năng lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, dòng tiền ổn định và triển vọng kinh doanh rõ ràng.

“Một trong những yếu tố được giới đầu tư quan tâm nhất là lộ trình nâng hạng thị trường. Việt Nam đã được thông báo có thể được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với thời điểm dự kiến từ tháng 9/2026, nếu vượt qua kỳ đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026.

Việc nâng hạng gắn liền với các tiêu chí then chốt như khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, chất lượng hạ tầng giao dịch, cơ chế thanh toán - bù trừ và mức độ minh bạch thông tin. Những cải tiến này không chỉ giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn, mà còn đưa chứng khoán việt nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, qua đó cải thiện đáng kể sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư toàn cầu”, ông Phục nói.

Ở góc độ dòng tiền và chiến lược đầu tư, ông Phục cho rằng, các lĩnh vực đầu tư công, ngân hàng, xây dựng, vật liệu, bán lẻ đang ở vùng định giá thấp có thể trở thành nhóm dẫn dắt thị trường năm 2026.

“Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm của nền kinh tế khi tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt trên 15%, phản ánh nhu cầu vốn gia tăng từ đầu tư công, bất động sản và hoạt động sản xuất - kinh doanh. Với bất động sản, năm 2026 có thể đánh dấu giai đoạn phục hồi rõ nét hơn khi nguồn cung trung hạn được cải thiện nhờ tháo gỡ pháp lý và các cơ chế thí điểm mới.

Ngành xây dựng và hạ tầng tiếp tục hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ đầu tư công, với khối lượng backlog lớn tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu trong các năm tới. Ở nhóm vật liệu, ngành thép cho thấy tín hiệu cải thiện nhờ nhu cầu nội địa phục hồi từ đầu tư công và bất động sản, cùng với các biện pháp chống bán phá giá hỗ trợ doanh nghiệp trong nước.

Cuối cùng, ngành bán lẻ được hưởng lợi trực tiếp từ sự phục hồi của tiêu dùng nội địa khi thu nhập khả dụng cải thiện và tâm lý người tiêu dùng tích cực hơn”, ông Phục nhận định.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư trong năm 2026, chuyên gia đến từ Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, bước sang năm 2026, các dữ liệu định lượng và định tính cho thấy dòng tiền đang có xu hướng chọn lọc rõ rệt hơn, trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ tái định giá mới. Dòng tiền sẽ ưu tiên các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững, định giá hợp lý và gắn với động lực tăng trưởng dài hạn, thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

Ngân hàng tiếp tục được đánh giá là nhóm ngành nền tảng của thị trường. Với tỷ trọng vốn hóa gần 30% toàn thị trường, đóng góp hơn 20% lợi nhuận sau thuế và mặt bằng định giá thấp nhất thị trường, ngân hàng vẫn giữ vai trò quan trọng đối với diễn biến chung của VN-Index.

Dù xu hướng giá ngắn hạn chủ yếu ở trạng thái tích lũy và vai trò dẫn dắt chưa rõ nét như các chu kỳ trước, đây vẫn là nhóm phù hợp cho chiến lược đầu tư trung - dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng năm 2026 tiếp tục là biến số cần theo dõi.

Bên cạnh đó, Công nghệ - Viễn thông nổi bật về chất lượng hoạt động và hiệu quả kinh doanh, với các chỉ số ROE và ROA thuộc nhóm cao nhất thị trường. Tuy nhiên, định giá của nhóm này hiện cao hơn mặt bằng chung, do đó chiến lược phù hợp là nắm giữ chọn lọc và ưu tiên giải ngân khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh.