Vietlott 'nổ' giải độc đắc gần 134 tỷ đồng

  • Thứ tư, 22/10/2025 22:41 (GMT+7)
Một vé loại hình Mega 6/45 đã trúng giải Jackpot trị giá gần 134 tỷ đồng trong kỳ quay số hôm nay (22/10).

Tối 22/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày, 1 vé loại hình vé số Mega 6/45 đã trúng giải Jackpot trị giá hơn 133,7 tỷ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 có 6 cặp số trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot là 28-24-44-11-12-05.

Qua nhiều kỳ quay số không có vé trúng, giá trị giải Jackpot của loại hình vé số Mega 6/45 được cộng dồn thành con số hấp dẫn nói trên. Cũng nhờ vậy, lượng vé bán ra ngày càng tăng cao.

vietlott anh 1

Dãy số trúng thưởng giải Jackpot loại hình Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng tối nay.

Mới đây, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 trị giá gần 180 tỷ đồng cho anh N.V.H, một giáo viên sinh sống tại Đà Nẵng.

Giải thưởng được xác định tại kỳ quay số mở thưởng ngày 30/9 và đã được cộng dồn hơn 2,5 tháng trước khi tìm ra chủ nhân may mắn. Trước đó, giải Jackpot 1 gần nhất có người trúng là ngày 12/7, trị giá gần 345 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi Vietlott đi vào hoạt động năm 2016.

Anh H. cho biết mình đã tham gia chơi Vietlott gần 6 năm, thường xuyên mua vé với giá trị 20.000-30.000 đồng mỗi lần như một hình thức giải trí. Anh từng trúng nhiều giải nhỏ trị giá vài chục nghìn đồng, nhưng đây là lần đầu tiên trúng giải thưởng lớn vượt ngoài sức tưởng tượng.

"Khi dò vé tại điểm bán quen, tôi phát hiện trong các vé đã mua có một vé trúng thưởng với giá trị gần 180 tỷ đồng. Lúc đó, tôi thực sự không tin nổi", anh H. chia sẻ.

Theo quy định, anh H. phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương phát hành vé là Đà Nẵng, với số tiền hơn 17,9 tỷ đồng, tương đương 10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Sau khi khấu trừ, anh thực nhận khoảng 161 tỷ đồng.

Diệu Thanh

