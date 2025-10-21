Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Một giáo viên tại Đà Nẵng trúng Vietlott gần 180 tỷ đồng

  • Thứ ba, 21/10/2025 20:24 (GMT+7)
  • 20:24 21/10/2025

Một giáo viên tại Đà Nẵng vừa trúng giải Jackpot 1 Power 6/55 của Vietlott, trị giá gần 180 tỷ đồng.

Khách hàng N.V.H đeo mặt nạ nhận giải. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 trị giá gần 180 tỷ đồng cho anh N.V.H, một giáo viên sinh sống tại Đà Nẵng.

Giải thưởng được xác định tại kỳ quay số mở thưởng ngày 30/9 và đã được cộng dồn hơn 2,5 tháng trước khi tìm ra chủ nhân may mắn. Trước đó, giải Jackpot 1 gần nhất có người trúng là ngày 12/7, trị giá gần 345 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi Vietlott đi vào hoạt động năm 2016.

Anh H. cho biết mình đã tham gia chơi Vietlott gần 6 năm, thường xuyên mua vé với giá trị 20.000-30.000 đồng mỗi lần như một hình thức giải trí. Anh từng trúng nhiều giải nhỏ trị giá vài chục nghìn đồng, nhưng đây là lần đầu tiên trúng giải thưởng lớn vượt ngoài sức tưởng tượng.

“Khi dò vé tại điểm bán quen, tôi phát hiện trong các vé đã mua có một vé trúng thưởng với giá trị gần 180 tỷ đồng. Lúc đó, tôi thực sự không tin nổi”, anh H. chia sẻ.

Theo quy định, anh H. phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương phát hành vé là Đà Nẵng, với số tiền hơn 17,9 tỷ đồng, tương đương 10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Sau khi khấu trừ, anh thực nhận khoảng 161 tỷ đồng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Cả nhà mất ngủ vì trúng độc đắc Vietlott gần 37 tỷ đồng

Anh N.V.M ở Thanh Hóa bất ngờ trúng giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá 36,7 tỷ đồng của Vietlott. Sau khi chia sẻ với gia đình, anh cho biết cả nhà đã mất ngủ vì vui.

17:38 20/10/2025

Vietlott vừa 'nổ' giải độc đắc gần 180 tỷ đồng

Một tấm vé số Power 6/55 vừa mang lại giải Jackpot hơn 179 tỷ đồng cho người chơi may mắn. Công ty xổ số cũng tìm ra 2 tấm vé trúng Jackpot 2 với tổng trị giá 7,5 tỷ đồng.

19:44 30/9/2025

Liên tiếp xuất hiện người trúng vé số tiền tỷ

Mới đây, 3 tấm vé số đã trúng giải nhất sản phẩm Lotto 5/35 của Vietlott, trước đó cũng có 2 tấm vé trúng độc đắc 19 tỷ đồng và 48 tỷ đồng.

16:23 10/9/2025

Hồng Nhung

Vietlott Đà Nẵng Vietlott giải Jackpot 1 Power 6/55 giáo viên Đà Nẵng

  • Vietlott

    Vietlott

    Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài Chính được ra đời vào 5/12/2011 và 100% vốn Nhà nước sở hữu. Xổ số điện toán có hai hình thức chơi: sổ xố tự chọn thay dãy số (MAX 4D) và xổ số điện toán theo ma trận (Mega 6/45) được triển khai đầu tiên tại TP. HCM. Vietlott hiện đã triển khai tại nhiều thành phố khác như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

    • Thành lập: 2011
    • Trực thuộc: Nhà nước

Đọc tiếp

Vietlott lai gan 200 ty sau nua nam hinh anh

Vietlott lãi gần 200 tỷ sau nửa năm

17:47 1/8/2025 17:47 1/8/2025

0

Nửa đầu năm 2025, Vietlott ghi nhận doanh thu hơn 4.500 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 200 tỷ, hoàn thành 80% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý