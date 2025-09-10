Liên tiếp xuất hiện người trúng vé số tiền tỷ

Mới đây, 3 tấm vé số đã trúng giải nhất sản phẩm Lotto 5/35 của Vietlott, trước đó cũng có 2 tấm vé trúng độc đắc 19 tỷ đồng và 48 tỷ đồng.

Ngày 10/9, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính cho biết sản phẩm Lotto 5/35 kỳ quay thưởng 146 đã có 3 vé trúng giải nhất với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng .

Sản phẩm Lotto 5/35 kỳ quay 146 có 3 vé trúng giải nhất. Ảnh: Đại Việt.

Các vé trúng giải nhất có bộ số bao gồm: 11-15-19-27-33. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân của các tấm vé trúng thưởng sẽ thực lĩnh khoảng 2,16 tỷ đồng .

Trong khi đó, giải độc đắc trị giá hơn 21 tỷ đồng vẫn chưa có người trúng. Con số thứ 6 để trúng độc đắc là 01.

Trước đó, trong kỳ quay số 70 ngày 2/8, anh T.V.T, chủ thuê bao Viettel đến từ Ninh Bình, đã may mắn trúng độc đắc sản phẩm Lotto 5/35 trị giá hơn 19 tỷ đồng . Anh T. mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại (Vietlott SMS) và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là Ninh Bình.

Bộ số trúng thưởng của anh T. là do máy chọn. Anh T. cho biết, anh sẽ dùng số tiền trúng thưởng để mua nhà, mua xe và đầu tư kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình.

Anh T. trúng độc đắc sản phẩm Lotto 5/35 trị giá hơn 19 tỷ đồng . Ảnh: Đại Việt.