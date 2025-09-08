Hai người trúng độc đắc Powerball gần 1,8 tỷ USD tại Mỹ

Hai người chơi Powerball tại bang Missouri và Texas đã chia nhau giải độc đắc gần 1,8 tỷ USD - giá trị lớn thứ hai trong lịch sử xổ số ở Mỹ.

Hai người chơi tại Mỹ trúng giải độc đắc Powerball ngày 6/9. Ảnh: Reuters.

Trang web của Powerball cho biết dãy số may mắn được rút vào ngày 6/9 (giờ Mỹ) gồm các số trắng 11, 23, 44, 61, 62 và số Powerball đỏ 17, theo Reuters.

Giải thưởng sẽ được chia đều cho hai người sở hữu vé trúng và danh tính của họ vẫn chưa được tiết lộ.

Mỗi người có thể chọn nhận 893,5 triệu USD theo nhiều đợt (kéo dài trong 30 năm) hoặc nhận một lần 410,3 triệu USD .

Hình thức nhận một lần cho phép nhận số tiền ngay lập tức nhưng tiền thưởng sẽ bị giảm đi nhiều và người chơi phải chịu thuế.

Đợt quay số hôm 6/9 là lần thứ 42 kể từ khi có người trúng giải độc đắc gần nhất vào ngày 31/5, lập kỷ lục mới cho chuỗi quay thưởng dài nhất trong lịch sử Powerball.

Giải thưởng trị giá 1,787 tỷ USD lần này chỉ kém kỷ lục 2,04 tỷ USD từng thuộc về một tấm vé duy nhất ở bang California vào tháng 11/2022.

Tấm vé trúng thưởng ở bang Texas được bán tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Fredericksburg. Trong khi đó, tấm vé đồng trúng giải độc đắc ở bang Missouri hiện chưa rõ địa chỉ bán.

Vé Powerball được bán tại 45 bang của Mỹ, Washington D.C., Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ, với mỗi tấm vé có giá 2 USD .

Giải Powerball có xác suất trúng rất thấp, chỉ 1/292,2 triệu và được thiết kế cộng dồn tiền thưởng qua mỗi vòng quay cho đến khi tìm được người chơi may mắn.

Gần đây, chu kỳ quay ngày càng dài và có ít người giành giải. Xổ số này được quay 3 lần/tuần.

Người chiến thắng có thể chọn nhận thưởng chia nhỏ trả về hàng năm.

Tuy nhiên, nhiều người muốn nhận tiền mặt ngay dù phải trả mức thuế cao hơn cho chính quyền liên bang và tiểu bang, tùy quy định của từng nơi.

Sức hút của giải độc đắc "khổng lồ" đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Jackpocket - dịch vụ mua hộ vé số trực tuyến thuộc sở hữu của DraftKings hiện có mặt tại 16 bang.

Ngoài Jackpocket, các nền tảng Lotto.com và Jackpot.com cũng cung cấp dịch vụ mua vé số trực tuyến.

Tuy nhiên, nhiều bang của Mỹ vẫn cấm bán vé số trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ mua hộ.

Năm nay, bang Texas đã cấm Jackpocket và các công ty tương tự hoạt động sau bê bối liên quan đến nhóm người chơi chi 25 triệu USD để mua gần như toàn bộ các tổ hợp số nhằm giành giải độc đắc 95 triệu USD .