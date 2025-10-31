Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vietjet lãi hơn 2.000 tỷ đồng sau 9 tháng

  • Thứ sáu, 31/10/2025 11:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vietjet đã đạt 97% kế hoạch kinh doanh năm 2025 chỉ sau 9 tháng, hãng hàng không này dự kiến chi 1.183 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%.

Vietjet đã gần hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025. Ảnh: VJC.

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với doanh thu vận tải hàng không trong kỳ đạt 16.728 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 393 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, hãng bay của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 52.329 tỷ đồng doanh thu, 1.987 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Nếu tính doanh thu hợp nhất toàn hệ thống 9 tháng, hãng bay này đã thu về đạt 52.769 tỷ đồng và đạt kết quả lợi nhuận 2.051 tỷ đồng, tăng 17%.

Đáng chú ý, doanh thu phụ trợ của hãng đạt 6.893 tỷ đồng, chiếm 41% tổng doanh thu vận tải, tăng 19% so với cùng kỳ.

Đến hết tháng 9, Vietjet khai thác đội tàu bay 98 chiếc, với 219 đường bay (169 quốc tế, 50 nội địa), vận chuyển 21,5 triệu lượt khách, hệ số sử dụng ghế 86% và độ tin cậy kỹ thuật 99,72%.

Vừa qua, HĐQT Vietjet đã thông qua phương án chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 20 cổ phiếu mới), tương ứng công ty sẽ phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 1.183 tỷ đồng.

Trong quý IV, Vietjet dự kiến tiếp tục đầu tư cho Trung tâm Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), và mở rộng đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Học viện Hàng không Vietjet.

