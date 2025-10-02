Cú sút cực tệ của Messi
Sáng 1/10, Lionel Messi đưa bóng thẳng lên trời trong thất bại 3-5 của Inter Miami trước Chicago Fire thuộc vòng 32 MLS. Trước đó ở phút 52, anh cũng dứt điểm trúng cột dọc.
Shane, con trai 17 tuổi của huyền thoại Patrick Kluivert, có pha lập công đẹp mắt cho đội U19 Barcelona trước PSG ở UEFA Youth League rạng sáng 2/10.
Sáng 1/10, Lionel Messi đưa bóng thẳng lên trời trong thất bại 3-5 của Inter Miami trước Chicago Fire thuộc vòng 32 MLS. Trước đó ở phút 52, anh cũng dứt điểm trúng cột dọc.
Thần đồng điền kinh Anh quốc Bronson Hearn-Smith gây kinh ngạc khi chạy 100 m chỉ trong 10,65 giây - thành tích phi thường kèm đoạn video tạo cơn sốt mạng xã hội.
Hôm 27/9, khoảnh khắc N’Golo Kante thản nhiên lướt qua Cristiano Ronaldo trước đại chiến giữa Al-Ittihad và Al-Nassr gây bão mạng xã hội.
Andros Townsend lập siêu phẩm góp phần vào chiến thắng đậm đà 4-0 của Kanchanaburi Power trước Lamphun Warrior FC ở vòng 6 Thai League 1.
Sáng 28/9, Son Heung-min lập cú đúp bàn thắng giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại St. Louis City với tỷ số 3-0 ở vòng 32 MLS.
Sáng 25/9, Sergio Ramos có cú đá penalty thảm họa khi Monterrey thua Toluca 2-6 ở vòng 10 giải VĐQG Mexico.
Lionel Messi thi đấu chói sáng giúp Inter Miami thắng thuyết phục New York City 4-0 tại giải nhà nghề Mỹ MLS sáng 25/9.
Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.
Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.
Cristiano Ronaldo Jr ghi bàn thắng từ cú sút phạt đẳng cấp, giúp U16 Al Nassr đánh bại U16 Al-Ahly 1-0 tại giải U16 Saudi Arabia hôm 20/9.