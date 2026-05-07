Vì sao Green SM, Be chưa thể 'đánh bại' Grab

Dù thị trường gọi xe Việt Nam ngày càng cạnh tranh với sự vươn lên của Green SM và Be, Grab vẫn duy trì khoảng cách đáng kể nhờ lợi thế về hệ sinh thái và thói quen sử dụng.

Grab có lợi thế về hệ sinh thái, mức độ phổ biến. Ảnh: Tuấn Anh.

Hãng nghiên cứu Ipsos Indonesia vừa công bố báo cáo mới về hoạt động của các thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ theo yêu cầu tại Đông Nam Á, tập trung vào 2 mảng chính gồm giao đồ ăn và gọi xe công nghệ.

Theo đơn vị này, trung bình người tiêu dùng sử dụng dịch vụ giao đồ ăn khoảng 13 lần mỗi tháng, trong khi dịch vụ gọi xe được sử dụng khoảng 21 lần mỗi tháng.

Đối với thị trường Việt Nam, Ipsos Indonesia đánh giá đây là một trong những thị trường năng động và cạnh tranh cao trong khu vực với sự tham gia của nhiều nền tảng lớn như Grab, ShopeeFood, Be và Green SM (tên cũ là Xanh SM).

Báo cáo cho rằng thị trường hiện được định hình bởi 2 yếu tố chính. Thứ nhất là mức độ tập trung thị phần cao, khiến cạnh tranh giữa các nền tảng trở nên gay gắt hơn khi chỉ cần thay đổi nhỏ trong mức độ ưa thích của người dùng cũng có thể tác động đáng kể đến thị phần.

Thứ hai là tốc độ tiếp nhận công nghệ số diễn ra nhanh, đặc biệt sau giai đoạn Covid-19. Tỷ lệ sở hữu smartphone cao cùng cơ cấu dân số trẻ và xu hướng thanh toán số gia tăng đã khiến các dịch vụ số trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị tại Việt Nam.

Báo cáo nhận định các nền tảng có khả năng cân bằng giữa yếu tố tiện lợi, mức độ an tâm và chi phí hợp lý sẽ có lợi thế trong việc duy trì lòng trung thành của khách hàng trong dài hạn.

TỶ LỆ ĐÁNH GIÁ TÍCH CỰC VỀ ỨNG DỤNG GỌI XE CÔNG NGHỆ Nguồn: Ipsos Indonesia. Nhãn Grab ShopeeFood Green SM Be Tỷ lệ % 45 42 33 25

Theo số liệu khảo sát được Ipsos Indonesia công bố, Grab được đánh giá có mức độ tin cậy cao hơn trong cả 2 mảng giao đồ ăn và gọi xe. Tỷ lệ đánh giá tích cực đối với Grab đạt 45%, cao hơn ShopeeFood (42%), Green SM (33%) và Be (25%).

Trong lĩnh vực giao đồ ăn, 50% người được khảo sát cho biết Grab là ứng dụng được nghĩ đến đầu tiên khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, áp sát phía sau là ShopeeFood

Ipsos Indonesia cho rằng kết quả này đến từ một số yếu tố như mức độ quen thuộc của thương hiệu, khả năng theo dõi đơn hàng thuận tiện, trải nghiệm sử dụng đơn giản cũng như yếu tố giá cả và chất lượng dịch vụ. Báo cáo cũng ghi nhận Grab và ShopeeFood có mức đánh giá khá tương đồng ở tiêu chí tạo cảm giác an tâm khi sử dụng ứng dụng.

Ở mảng gọi xe công nghệ, 68% người khảo sát cho biết Grab là ứng dụng được ưu tiên lựa chọn đầu tiên. Theo Ipsos Indonesia, kết quả này phản ánh lợi thế của nền tảng về hệ sinh thái dịch vụ, mức độ phổ biến, tính dễ sử dụng cũng như khả năng tối ưu chi phí và thời gian cho người dùng.

Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến các yếu tố được người dùng đánh giá cao ở lĩnh vực gọi xe như danh mục dịch vụ đa dạng, giao diện ứng dụng đơn giản, khả năng bảo mật dữ liệu và mức độ cân bằng giữa chất lượng dịch vụ với chi phí sử dụng.