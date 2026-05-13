Hàng không Việt Nam tăng trưởng giữa biến động giá nhiên liệu

Dù giá nhiên liệu tăng mạnh và thị trường quốc tế biến động, các hãng hàng không Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng vận chuyển trong quý I.

Theo báo cáo vừa được Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng về tình hình khai thác vận tải hàng không dưới tác động của xung đột Trung Đông, thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu tiếp tục biến động mạnh trong giai đoạn tháng 4 đến đầu tháng 5.

Cơ quan này cho biết dù từng xuất hiện một số tín hiệu ngoại giao tích cực, tình hình tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Các gián đoạn trong vận chuyển và chuỗi cung ứng năng lượng đã khiến giá nhiên liệu hàng không tăng trở lại và duy trì ở mức cao.

Cụ thể, giá nhiên liệu Jet A-1 tại thị trường Singapore đã tăng từ khoảng 85- 90 USD /thùng trước khủng hoảng lên 150- 200 USD /thùng vào đầu tháng 5.

Theo đánh giá của Cục Hàng không, diễn biến này phản ánh tác động trực tiếp từ việc hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz, đồng thời cho thấy nguồn cung nhiên liệu hàng không tiếp tục chịu áp lực lớn trong ngắn hạn. Trong trường hợp xung đột kéo dài, một số khu vực, đặc biệt là châu Âu, có thể đối mặt nguy cơ suy giảm đáng kể dự trữ nhiên liệu từ tháng 6.

Báo cáo cũng cho biết các quốc gia có mức độ chống chịu khác nhau trước biến động nguồn cung toàn cầu. Tại Việt Nam, dù thị trường nhiên liệu và tình hình địa chính trị quốc tế còn nhiều biến động, hoạt động khai thác của các hãng hàng không vẫn duy trì đà phục hồi trong quý I.

Ở thị trường quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển khoảng 4,98 triệu lượt hành khách và 59.600 tấn hàng hóa, tăng lần lượt khoảng 13% và 11% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thị trường nội địa, sản lượng vận chuyển đạt khoảng 10,1 triệu lượt hành khách và 56.100 tấn hàng hóa, tăng khoảng 12% về hành khách nhưng giảm khoảng 7,4% về hàng hóa.

Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam nhận định trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn và chi phí duy trì ở mức cao, các hãng hàng không sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác theo hướng thận trọng, đồng thời tăng cường các biện pháp tối ưu chi phí và đảm bảo an toàn khai thác trong thời gian tới.

Giá nhiên liệu tăng cao cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung đang ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không toàn cầu. Nhiều hãng bay quốc tế đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng giá vé, cắt giảm tần suất hoặc thu hẹp mạng bay nhằm kiểm soát chi phí.

Nhiều hãng lớn tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á đã cắt giảm các đường bay và tần suất khai thác ở những tuyến có hiệu quả thấp nhằm giảm áp lực chi phí nhiên liệu.

Trong đó, Lufthansa dự kiến cắt khoảng 20.000 chuyến bay ngắn và trung bình trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10/2026, đồng thời xem xét giảm công suất khai thác từ 2,5% đến 5% nếu tình trạng thiếu hụt nhiên liệu kéo dài.

Ước tính trong tháng 5, khoảng 2 triệu ghế cung ứng và hơn 13.000 chuyến bay có thể bị cắt giảm trên phạm vi toàn cầu.