VinFast sẽ giảm 182.000 tỷ tiền nợ sau tái cấu trúc, có lãi từ năm sau

Lãnh đạo VinFast cho biết việc tái cấu trúc và chuyển nhượng mảng sản xuất tại Việt Nam nhằm giảm áp lực tài chính, đẩy nhanh lộ trình có lãi.

VinFast sẽ tách mảng sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Sau thông tin VinFast công bố kế hoạch tái cấu trúc hoạt động sản xuất tại Việt Nam, thị trường xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang thu hẹp tham vọng trong ngành ôtô. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết việc tái cấu trúc lần này nhằm tinh gọn mô hình vận hành, giảm áp lực tài chính và đẩy nhanh lộ trình có lãi.

Theo chia sẻ của bà Thái Thị Thanh Hải - Phó tổng giám đốc VinFast, bản chất của kế hoạch tái cấu trúc là việc CTCP NC Đầu tư và Phát triển Tương lai cùng ông Phạm Nhật Vượng mua lại 2 nhà máy của VinFast tại Hải Phòng và Hà Tĩnh với giá hơn 13.300 tỷ đồng . Đi kèm thương vụ này là việc tiếp nhận phần lớn nghĩa vụ nợ và các khoản phải trả của VinFast Việt Nam, tổng cộng khoảng 182.000 tỷ đồng tính đến cuối quý I năm nay.

Sau giao dịch, VinFast Việt Nam sẽ chuyển sang mô hình thuê ngoài hoạt động sản xuất trong nước. Doanh nghiệp vẫn giữ lại mảng sản xuất ở toàn cầu. Các phần còn lại không thuộc phạm vi của giao dịch này vẫn của VinFast và vẫn hoạt động bình thường.

Theo lãnh đạo VinFast, mô hình mới giúp doanh nghiệp giảm đáng kể áp lực về chi phí tài chính và khấu hao - hai khoản đang ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh nhiều năm qua. Sau tái cấu trúc, VinFast Việt Nam sẽ không còn dư nợ đáng kể trên bảng cân đối kế toán.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết VinFast hiện đặt mục tiêu có lãi từ năm 2027. Thông qua đợt tái cấu trúc này, hãng xe điện kỳ vọng rút ngắn thời gian hòa vốn, đồng thời xây dựng mô hình vận hành ổn định và bền vững hơn trong dài hạn.

Chia sẻ của bà Thái Thị Thanh Hải nối tiếp phát biểu của ông Phạm Nhật Vượng tại ĐHĐCĐ thường niên của Vingroup hồi tháng trước. Khi đó, ông cho biết VinFast đã có lãi tại thị trường Việt Nam và đặt mục tiêu có lãi trên toàn thị trường vào năm 2026 hoặc 2027.

Trước lo ngại của khách hàng về chất lượng sản phẩm và chính sách hậu mãi sau tái cấu trúc, lãnh đạo VinFast cho biết hệ thống bán hàng, bảo hành, dịch vụ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng vẫn vận hành bình thường. Các nhà máy tiếp tục sản xuất theo tiêu chuẩn hiện hành và VinFast vẫn trực tiếp kiểm soát chất lượng xe trước khi đưa ra thị trường.

Trong văn bản nộp Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) ngày 12/5, VinFast cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP), bao gồm mảng sản xuất tại Việt Nam, cho một nhóm nhà đầu tư có sự tham gia của ông Phạm Nhật Vượng. Hãng xe điện này sẽ thành lập thêm một pháp nhân mới, mang tên CTCP VinFast Việt Nam (VFVN), quản lý mảng bán hàng và một số tài sản tách ra từ VFTP.

VinFast là hãng xe điện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập. Năm 2025 vừa qua, hãng xe dẫn đầu thị phần xe hơi Việt Nam với tỷ lệ khoảng 36%. Cùng năm, hãng xe này ghi nhận doanh thu 90.427 tỷ đồng , tăng 139% so với thực hiện 2024 và cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, công ty lỗ ròng hơn 97.000 tỷ đồng . Tính đến ngày 31/12/2025, doanh nghiệp này lỗ lũy kế gần 171.600 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu âm hơn 90.000 tỷ đồng .

Năm nay, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ôtô điện trên toàn cầu và khoảng 1-1,5 triệu xe máy điện, mở rộng thị trường trong nước, thị trường Ấn Độ cùng các nước Đông Nam Á gồm Indonesia, Philippines.