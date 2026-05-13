VinFast tái cấu trúc, chuyển nhượng mảng sản xuất ở Việt Nam giá 530 triệu USD

VinFast Auto vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc lớn, theo đó hãng xe điện này sẽ tách một phần hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty phụ trách mảng sản xuất ở Việt Nam với giá khoảng 530 triệu USD .

Thông tin được VinFast công bố trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 12/5.

Theo tài liệu, VinFast sẽ thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp bằng cách tách một số bộ phận cốt lõi khỏi VinFast Trading and Production JSC (VFTP) - công ty con hiện phụ trách hoạt động sản xuất và kinh doanh của hãng tại Việt Nam.

Các mảng được tách sang pháp nhân mới gồm thiết kế và tạo kiểu xe điện, xây dựng sản phẩm, tính năng kỹ thuật, thương hiệu, chiến lược thị trường, bán hàng, nghiên cứu phát triển (R&D), sở hữu trí tuệ và dịch vụ hậu mãi.

Sau quá trình tái cấu trúc, VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần tại VFTP cho nhóm nhà đầu tư do Future Investment Research and Development JSC dẫn dắt. Nhóm nhà đầu tư này có sự tham gia của ông Phạm Nhật Vượng - Tổng giám đốc VinFast - với vai trò nhà đầu tư thiểu số.

Giá trị thương vụ khoảng 13.310 tỷ đồng , tương đương khoảng 530 triệu USD quy đổi.

VinFast cho biết mức giá được xác định thông qua đàm phán giữa các bên trên cơ sở độc lập, dựa trên giá trị sổ sách của tài sản ròng hợp nhất được phân bổ cho VFTP sau tái cấu trúc tính đến ngày 31/3.

Theo tài liệu, mức định giá này cao hơn khoảng giữa của dải định giá do Grant Thornton Vietnam Advisory đưa ra theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF), ở mức khoảng 2.653 tỷ đồng , tương đương 106 triệu USD .

Sau khi hoàn tất tái cấu trúc, một công ty mới tại Việt Nam dự kiến mang tên VinFast Vietnam JSC (VFVN) sẽ được thành lập và trở thành công ty con trực tiếp của VinFast Auto Ltd.

VFVN sẽ nắm giữ các tài sản, hoạt động và mảng kinh doanh liên quan đến nghiên cứu phát triển toàn cầu, sở hữu trí tuệ, dịch vụ hậu mãi, bán hàng cũng như cổ phần tại VinFast Commercial and Services Trading LLC, VinFast Engineering Australia Pty Ltd và VinFast Germany GmbH.

Trong khi đó, VFTP sẽ tiếp tục nắm giữ các tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất tại Việt Nam, cổ phần tại VinEG Green Energy Solutions JSC cùng một số thỏa thuận đầu tư liên quan bất động sản.

Theo VinFast, sau giao dịch, các hoạt động sản xuất thâm dụng vốn tại Việt Nam sẽ trở thành nền tảng sản xuất độc lập do bên thứ 3 sở hữu và vận hành, trong khi hãng tập trung vào các hoạt động giá trị gia tăng cao hơn như phát triển công nghệ, R&D, xây dựng thương hiệu và bán hàng toàn cầu.

Hai bên cũng sẽ ký thỏa thuận sản xuất và cung ứng, theo đó VFTP tiếp tục sản xuất xe mang thương hiệu VinFast tại Việt Nam dựa trên thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và thông số do VFVN cung cấp.

VinFast nhấn mạnh việc tái cấu trúc không ảnh hưởng đến các hoạt động quốc tế của hãng, bao gồm các nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia.

Công ty cho biết mục tiêu của thương vụ là chuyển sang mô hình vận hành tối ưu hơn về vốn và giảm sở hữu tài sản tại Việt Nam nhằm cải thiện cấu trúc tài chính.

VinFast dự kiến dùng phần lớn số tiền thu được từ giao dịch để thanh toán khoản nợ cam kết thanh toán trị giá khoảng 10.162 tỷ đồng , tương đương khoảng 404,8 triệu USD quy đổi. Phần còn lại sẽ được giữ dưới dạng tiền mặt để phục vụ hoạt động tăng trưởng và phát triển các năng lực cốt lõi.

Công ty dự kiến tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 27/5 tới theo hình thức trực tuyến để xin ý kiến cổ đông thông qua giao dịch.

Cũng theo tài liệu gửi SEC, tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 1/5, ông Phạm Nhật Vượng và nhóm cổ đông kiểm soát đang sở hữu khoảng 97,8% cổ phần VinFast Auto Ltd.